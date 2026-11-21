Haxixe e potes de óleo de THC apreendidos pela PRF na BR-040 - Divulgação PRF

Haxixe e potes de óleo de THC apreendidos pela PRF na BR-040Divulgação PRF

Publicado 21/11/2026 16:25

Um homem foi preso com mais de seis quilos de haxixe e 99 potes de óleo de THC durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de sexta-feira (20) , na BR-040, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo os agentes, o suspeito receberia dinheiro para transportar os entorpecentes do Rio de Janeiro até Belo Horizonte, em Minas Gerais.

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A abordagem ocorreu por volta das 23h30, durante a fiscalização de um ônibus com destino ao estado mineiro. Ao vistoriarem o bagageiro externo do veículo, os policiais encontraram uma mochila que exalava forte odor semelhante ao de maconha.



Dentro da bagagem, os agentes localizaram 6,1 quilos de haxixe, distribuídos em tabletes, além de 99 recipientes com óleo de THC. Questionado pela equipe, o passageiro apresentou versões contraditórias sobre o material, mas acabou admitindo que receberia uma quantia em dinheiro para buscar a carga no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, e entregá-la na capital mineira.



O homem e o material apreendido acabaram encaminhados à 61ª DP (Xerém), para o registro da ocorrência.

A abordagem ocorreu por volta das 23h30, durante a fiscalização de um ônibus com destino ao estado mineiro. Ao vistoriarem o bagageiro externo do veículo, os policiais encontraram uma mochila que exalava forte odor semelhante ao de maconha.Dentro da bagagem, os agentes localizaram 6,1 quilos de haxixe, distribuídos em tabletes, além de 99 recipientes com óleo de THC. Questionado pela equipe, o passageiro apresentou versões contraditórias sobre o material, mas acabou admitindo que receberia uma quantia em dinheiro para buscar a carga no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, e entregá-la na capital mineira.O homem e o material apreendido acabaram encaminhados à 61ª DP (Xerém), para o registro da ocorrência.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

Justiça decreta prisão preventiva de falsa biomédica

A Justiça decretou a prisão preventiva de Thaís Maia da Silva, investigada por realizar procedimentos estéticos invasivos sem habilitação profissional na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A decisão foi proferida na tarde desta sexta-feira (20), durante audiência de custódia. Na casa utilizada pela mulher, policiais civis encontraram medicamentos, substâncias injetáveis e materiais hospitalares armazenados de forma irregular.

A prisão aconteceu na quarta-feira (18), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em três endereços no Jardim Carioca, na Ilha.

Segundo a decisão judicial, Thaís recebeu os agentes no apartamento e informou que o imóvel ao lado, pertencente à mãe dela, era utilizado para realizar procedimentos estéticos. Durante as buscas, os policiais encontraram medicamentos, ampolas, seringas, luvas e outros insumos sobre a mesa de jantar. Parte do material estava guardada na geladeira doméstica, ao lado de alimentos, sem acondicionamento específico.



Entre os itens apreendidos estavam 11 seringas com uma substância oleosa, que ela identificou como óleo de silicone, além de ampolas de Hypocaína, Liporredutora Venus, Triancil, Xylestesin e Lipoless 15. Também foram recolhidos produtos com tirzepatida, clonazepam, atropina, acetilcisteína e Xeomin, uma toxina botulínica do tipo A.



Os agentes também recolheram dispositivos para acesso venoso, adesivos instantâneos, máscaras, jalecos, toucas, luvas, lençóis descartáveis e um celular iPhone. Conforme o documento, havia ainda seringas e luvas aparentemente utilizadas, sem recipiente adequado para o descarte de resíduos de saúde.