Momento em que o papai noel se dirige a filha usando palavras inadequadas - Reprodução/Redes sociais

Momento em que o papai noel se dirige a filha usando palavras inadequadasReprodução/Redes sociais

Publicado 21/11/2026 16:19

Uma fala de um homem que fazia o personagem do Papai Noel durante o atendimento a uma menina de 3 anos provocou indignação e repercussão nas redes sociais. O episódio aconteceu na manhã deste sábado (21), por volta das 11h30, no Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste.





O caso foi relatado pelo pai da criança, o influenciador Bruno Danello, em uma publicação nas redes sociais. Segundo ele, a filha aguardava o momento de tirar uma foto com o personagem natalino quando ouviu a frase: “Estou nu, hein. Vou logo avisando”.



Na postagem, o pai questionou o comentário e afirmou que a situação transformou o que deveria ser uma lembrança especial da infância em um momento de indignação e decepção. Ele também ressaltou a responsabilidade de adultos que trabalham representando personagens voltados ao público infantil.



“Alguém pode dizer que foi uma brincadeira. Mas será que tudo pode ser tratado como brincadeira? Um adulto que assume o papel de representar uma figura tão importante no imaginário infantil precisa compreender a responsabilidade que carrega. Crianças merecem respeito, cuidado e proteção”, escreveu.



Por meio de nota, a administração do Shopping Metropolitano afirmou que a fala do Papai Noel se referia à ausência do gorro e das luvas. O empreendimento, no entanto, reconheceu que o termo utilizado foi inadequado e não estava de acordo com as orientações e o treinamento oferecidos ao profissional.



A administração pediu desculpas pelo comentário, lamentou o desconforto causado e informou que o homem, que não teve seu nome divulgado, será substituído. A reportagem tenta o contato do profissional que interpretava o Papai Noel. O espaço está aberto para manifestações. LEIA MAIS: Às vésperas de júri de PMs, mãe de Kathlen Romeu pede por 'reparo social' O caso foi relatado pelo pai da criança, o influenciador Bruno Danello, em uma publicação nas redes sociais. Segundo ele, a filha aguardava o momento de tirar uma foto com o personagem natalino quando ouviu a frase: “Estou nu, hein. Vou logo avisando”.Na postagem, o pai questionou o comentário e afirmou que a situação transformou o que deveria ser uma lembrança especial da infância em um momento de indignação e decepção. Ele também ressaltou a responsabilidade de adultos que trabalham representando personagens voltados ao público infantil.“Alguém pode dizer que foi uma brincadeira. Mas será que tudo pode ser tratado como brincadeira? Um adulto que assume o papel de representar uma figura tão importante no imaginário infantil precisa compreender a responsabilidade que carrega. Crianças merecem respeito, cuidado e proteção”, escreveu.Por meio de nota, a administração do Shopping Metropolitano afirmou que a fala do Papai Noel se referia à ausência do gorro e das luvas. O empreendimento, no entanto, reconheceu que o termo utilizado foi inadequado e não estava de acordo com as orientações e o treinamento oferecidos ao profissional.A administração pediu desculpas pelo comentário, lamentou o desconforto causado e informou que o homem, que não teve seu nome divulgado, será substituído. A reportagem tenta o contato do profissional que interpretava o Papai Noel. O espaço está aberto para manifestações.

Às vésperas de júri de PMs, mãe de Kathlen Romeu pede por 'reparo social'



A mãe dela, Jacklline Oliveira, espera que a sessão represente uma resposta à família e à sociedade, que acompanha o caso há mais de cinco anos. Antes da audiência, está prevista uma manifestação em frente ao Fórum, no Centro do Rio.



Ao DIA, Jacklline afirmou que aguarda o que chamou de “reparo social”, com a responsabilização dos agentes envolvidos. Para ela, a luta por justiça também representa a preservação da memória da filha e do neto.



“Existe uma memória que precisa ser lembrada, respeitada e honrada, e para isso lutamos arduamente há cinco anos e cinco meses, para que os policiais que assassinaram minha filha e meu neto sejam punidos com o máximo rigor da lei”, declarou.



A mãe também ressaltou a expectativa de que a sociedade se mobilize em torno do julgamento e que os jurados reconheçam a gravidade do caso. “Precisamos confiar que a sociedade civil que chorou com essa covardia seja a mesma a nos ajudar a reparar essa barbárie incomensurável, da qual esse tiro de fuzil acertou eles e a nós para sempre”, afirmou.