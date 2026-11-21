Agatha Silva Santos de Souza morreu nesta sexta-feira (20) - Reprodução/Redes sociais

Agatha Silva Santos de Souza morreu nesta sexta-feira (20)Reprodução/Redes sociais

Publicado 21/11/2026 17:59

morte de Ágata Silva Santos de Souza, de 18 anos , deixou a família em luto e trouxe também uma preocupação urgente para a mãe da jovem: conseguir dinheiro para pagar o enterro. Em meio à dor pela perda da filha, Tatiane Silva iniciou uma vaquinha solidária e pede ajuda para arrecadar os R$ 6 mil necessários para custear o funeral.

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Em um apelo para a reportagem de O DIA, Tatiane contou que enfrenta dificuldades financeiras. Segundo ela, o benefício que recebia está bloqueado e a família depende da renda obtida com a venda de doces nas ruas. A mãe afirmou que havia conseguido reunir apenas R$ 385 até o momento em que deu o depoimento.



“Estou pedindo a vaquinha solidária, que possa ajudar com qualquer coisa, para poder fazer o enterro da minha filha”, disse. Tatiane também relatou que o corpo de Ágata estava no Instituto Médico-Legal (IML) e que, por falta de documentação de identificação, havia um prazo de 72 horas para resolver a situação.



A mãe contou que a filha havia conseguido tirar o CPF no dia 19 de novembro. A previsão era agendar a emissão da carteira de identidade na segunda-feira seguinte, mas a jovem morreu antes que isso fosse possível.



“Não sei como é que vou fazer para poder enterrar minha filha. Estou desolada, com o coração na mão. Quero conseguir enterrar minha filha dignamente, como gente, mas não como indigente”, desabafou.



Tatiane também falou sobre a relação com Ágatha e lembrou o cuidado que recebia da filha. Segundo ela, a jovem ajudava nas tarefas de casa e estava sempre presente, especialmente por causa dos problemas de saúde da mãe.



“Ela me dava comida na mão, arrumava minha casa, fazia minha alegria. Era uma menina de cantoria, era uma cantora, adorava cantar”, contou.



A mãe relatou ainda que Ágatha saiu de casa para participar de um luau com amigos, apesar de ter pedido que a filha não fosse. Tatiane disse que conversou com a jovem por chamada de vídeo naquela manhã e ouviu dela uma declaração de carinho: “Minha mãe, eu te amo”. Pouco depois, recebeu a notícia do afogamento.





Morte após luau





Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 6h15. Quando chegaram, encontraram a jovem já retirada da água por banhistas, próximo à Pedra do Pontal. Ela apresentava grau 6 de afogamento, o mais grave da classificação, com parada cardiorrespiratória.



Os militares realizaram manobras de reanimação e conseguiram identificar pulso por volta das 7h15. Ágatha foi levada de helicóptero ao Hospital da Lagoa e, posteriormente, transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Apesar dos esforços da equipe médica, ela morreu naquela tarde.



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“Ágata era maravilhosa, muito sonhadora. Era como uma irmã para mim e para meus outros amigos. Nascemos e fomos criados em uma realidade muito humilde. Ela representava a esperança de um futuro melhor, de uma melhora de vida”, afirmou.



Ágatha morreu na sexta-feira (20), depois de se afogar na Praia do Pontal, na altura do Posto 12, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. A jovem havia participado de um luau com amigos antes de entrar no mar.Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 6h15. Quando chegaram, encontraram a jovem já retirada da água por banhistas, próximo à Pedra do Pontal. Ela apresentava grau 6 de afogamento, o mais grave da classificação, com parada cardiorrespiratória.Os militares realizaram manobras de reanimação e conseguiram identificar pulso por volta das 7h15. Ágatha foi levada de helicóptero ao Hospital da Lagoa e, posteriormente, transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Apesar dos esforços da equipe médica, ela morreu naquela tarde.Um amigo da jovem também lamentou a perda e a descreveu como uma pessoa batalhadora e cheia de planos. Os dois cresceram na localidade conhecida como Morada dos Sonhos, em Santa Cruz, na Zona Oeste.“Ágata era maravilhosa, muito sonhadora. Era como uma irmã para mim e para meus outros amigos. Nascemos e fomos criados em uma realidade muito humilde. Ela representava a esperança de um futuro melhor, de uma melhora de vida”, afirmou.

Como ajudar

A família pede contribuições de qualquer valor para custear o funeral. A chave Pix divulgada por Tatiane Silva é o telefone 21965667178, em nome da própria mãe.

