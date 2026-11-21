Carro roubado em São Gonçalo foi recuperado pela PRF na praça do pedágio da Ponte Rio-Niterói - Divulgação PRF

Carro roubado em São Gonçalo foi recuperado pela PRF na praça do pedágio da Ponte Rio-NiteróiDivulgação PRF

Publicado 21/11/2026 18:41

Um homem foi preso por suspeita de receptação ao ser flagrado dirigindo um carro roubado há quase um mês na Ponte Rio-Niterói (BR-101), na madrugada deste sábado (21). O veículo havia sido levado no dia 26 de outubro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A abordagem aconteceu por volta de 1h, na altura da praça do pedágio. Durante a fiscalização, policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) identificaram sinais de adulteração nos elementos de identificação do automóvel.



Após consultas aos sistemas de segurança pública, os agentes confirmaram que o carro tinha registro de roubo. Questionado, o motorista afirmou que o veículo pertencia ao tio.



Ainda segundo a PRF, o condutor já havia sido preso anteriormente por estupro de vulnerável e estelionato.



A ocorrência foi encaminhada à 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado.

Mãe de Kathlen pede 'reparo social' antes de júri



O julgamento dos policiais militares Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano , acusados de matar a modelo Kathlen Romeu, acontece nesta quinta-feira (26), no Tribunal de Justiça do Rio. A jovem, de 24 anos, estava grávida de quatro meses quando foi atingida por um tiro de fuzil durante uma ação policial no Complexo do Lins, na Zona Norte, em junho de 2021.

A mãe dela, Jacklline Oliveira, espera que a sessão represente uma resposta à família e à sociedade, que acompanha o caso há mais de cinco anos. Antes da audiência, está prevista uma manifestação em frente ao Fórum, no Centro do Rio.

Ao DIA, Jacklline afirmou que aguarda o que chamou de “reparo social”, com a responsabilização dos agentes envolvidos. Para ela, a luta por justiça também representa a preservação da memória da filha e do neto.



“Existe uma memória que precisa ser lembrada, respeitada e honrada, e para isso lutamos arduamente há cinco anos e cinco meses, para que os policiais que assassinaram minha filha e meu neto sejam punidos com o máximo rigor da lei”, declarou.



A mãe também ressaltou a expectativa de que a sociedade se mobilize em torno do julgamento e que os jurados reconheçam a gravidade do caso. “Precisamos confiar que a sociedade civil que chorou com essa covardia seja a mesma a nos ajudar a reparar essa barbárie incomensurável, da qual esse tiro de fuzil acertou eles e a nós para sempre”, afirmou.

Jacklline disse ainda que a esperança de uma decisão favorável é o que a mantém na luta. “Sou movida pelo amor a eles e entrei no tribunal com esperança de que tudo que fizemos terá uma grande resposta positiva”, completou.