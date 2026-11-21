Adultos e crianças participam da Velejada dos Dez MilFoto: Divulgação/CBVela
A atividade integra a programação da SSL Gold Cup Brasil 2026, competição internacional conhecida como a Copa do Mundo da Vela, que reúne seleções de 40 países na capital fluminense. As inscrições devem ser feitas antecipadamente pela plataforma Sympla, onde os interessados podem consultar os dias e horários disponíveis e escolher uma vaga.
Os passeios são realizados em pequenos grupos, a bordo de embarcações à vela de pequeno porte, sempre acompanhados por profissionais capacitados. Antes de cada saída, os participantes recebem orientações sobre os procedimentos de segurança. Não é necessário ter experiência com a modalidade nem possuir equipamento próprio. A idade mínima para participar é de seis anos, e cada passeio dura aproximadamente cinco minutos.
A programação acontece durante a semana, conforme a disponibilidade de horários apresentada na plataforma de inscrição. Aos sábados, os embarques são realizados das 10h às 12h e das 14h30 às 17h. Já aos domingos, a atividade acontece das 10h às 12h. Nos fins de semana, os agendamentos são organizados em intervalos de meia hora, com 30 vagas disponíveis por horário.
A proposta da Velejada dos Dez Mil é aproximar pessoas de diferentes idades da prática da vela e apresentar a modalidade a quem ainda não teve contato com o esporte. A experiência também permite observar a paisagem do Rio a partir da Baía de Guanabara.
Regatas até dezembro
Dez anos depois da Olimpíada, a Baía de Guanabara volta a sediar uma competição internacional da modalidade, com a participação de equipes de 40 países, incluindo a seleção brasileira.
Serviço
- Atividade: Velejada dos Dez Mil
- Local de embarque: Axia Marina da Glória — Avenida Infante Dom Henrique, s/nº, Glória, Rio de Janeiro
- Período: até 20 de dezembro de 2026
- Valor: gratuito
- Inscrições: pela plataforma Sympla, mediante cadastro prévio e disponibilidade de vagas: https://www.sympla.com.br/evento/velejada-dos-dez-mil/3643922
- Idade mínima: seis anos
- Duração: aproximadamente cinco minutos
- O que levar: documento de identificação
- Informações: Instagram @educamarevela
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