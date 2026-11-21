Rio enfrenta sábado de calor intenso e máxima chega a 37,5°C - Carlos Elias Junior

Rio enfrenta sábado de calor intenso e máxima chega a 37,5°CCarlos Elias Junior

Publicado 21/11/2026 19:59

O calor intenso colocou o Rio de Janeiro entre as capitais mais quentes do país neste sábado (21) . Com máxima de 37,5°C, medida na Vila Militar, na Zona Oeste, a cidade ocupou a segunda posição no ranking nacional, atrás apenas de Teresina, no Piauí, onde os termômetros marcaram 39,6°C, de acordo com dados da Climatempo.

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A temperatura também representa a tarde mais quente na capital fluminense desde 29 de agosto, quando a máxima chegou a 37,8°C. Na sexta-feira (20), o município já havia registrado 36,4°C, na região da Marambaia, também na Zona Oeste.



Diante da sequência de dias com temperaturas elevadas, o município entrou no nível 3 do Protocolo de Calor às 10h45 de sexta-feira. A classificação é adotada quando os índices de calor ficam entre 36°C e 40°C, com previsão de manutenção ou elevação por pelo menos três dias consecutivos.



Segundo o Sistema Alerta Rio, a previsão para sexta-feira indicava máxima de 38°C e sensação térmica entre 36°C e 40°C durante cinco horas. O Calor 3 é o nível que antecede as duas faixas mais críticas do protocolo. Apesar da mudança, o estágio operacional da cidade permanece no nível 1.

A temperatura também representa a tarde mais quente na capital fluminense desde 29 de agosto, quando a máxima chegou a 37,8°C. Na sexta-feira (20), o município já havia registrado 36,4°C, na região da Marambaia, também na Zona Oeste.Diante da sequência de dias com temperaturas elevadas, o município entrou no nível 3 do Protocolo de Calor às 10h45 de sexta-feira. A classificação é adotada quando os índices de calor ficam entre 36°C e 40°C, com previsão de manutenção ou elevação por pelo menos três dias consecutivos.Segundo o Sistema Alerta Rio, a previsão para sexta-feira indicava máxima de 38°C e sensação térmica entre 36°C e 40°C durante cinco horas. O Calor 3 é o nível que antecede as duas faixas mais críticas do protocolo. Apesar da mudança, o estágio operacional da cidade permanece no nível 1.

Previsão para os próximos dias



Para este domingo (22), a previsão aponta temperaturas entre 24°C e 35°C, com 30% de possibilidade de chuva. A tendência é de continuidade do calor nos próximos dias, embora haja previsão de instabilidade.



Recomendações



A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a reforçar a hidratação, mesmo sem sentir sede, dando preferência à água e aos sucos naturais sem açúcar. Também é recomendado consumir alimentos leves, como frutas e saladas, e optar por roupas frescas.



Outra orientação é evitar a exposição direta ao sol entre 10h e 16h, além de bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar.

– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede

– Consuma alimentos leves como frutas e saladas

– Utilize roupas leves e frescas

– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar

– Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h

– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.

– A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar

– Proteja as crianças com chapéu de abas

– Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde



É importante lembrar que essa mudança no nível do Protocolo de Calor não alterou o estágio operacional da cidade. O Rio permanece no Estágio 1