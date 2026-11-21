Rio enfrenta sábado de calor intenso e máxima chega a 37,5°CCarlos Elias Junior
A temperatura também representa a tarde mais quente na capital fluminense desde 29 de agosto, quando a máxima chegou a 37,8°C. Na sexta-feira (20), o município já havia registrado 36,4°C, na região da Marambaia, também na Zona Oeste.
Diante da sequência de dias com temperaturas elevadas, o município entrou no nível 3 do Protocolo de Calor às 10h45 de sexta-feira. A classificação é adotada quando os índices de calor ficam entre 36°C e 40°C, com previsão de manutenção ou elevação por pelo menos três dias consecutivos.
Segundo o Sistema Alerta Rio, a previsão para sexta-feira indicava máxima de 38°C e sensação térmica entre 36°C e 40°C durante cinco horas. O Calor 3 é o nível que antecede as duas faixas mais críticas do protocolo. Apesar da mudança, o estágio operacional da cidade permanece no nível 1.
Previsão para os próximos dias
Recomendações
Outra orientação é evitar a exposição direta ao sol entre 10h e 16h, além de bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar.
– Consuma alimentos leves como frutas e saladas
– Utilize roupas leves e frescas
– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar
– Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h
– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.
– A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar
– Proteja as crianças com chapéu de abas
– Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde
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