Amigos e integrantes da Força Flu em sepultamento - Reprodução/Redes sociais

Amigos e integrantes da Força Flu em sepultamento Reprodução/Redes sociais

Publicado 21/11/2026 19:55 | Atualizado 21/11/2026 19:56

Familiares, amigos e integrantes da torcida organizada Força Flu se reuniram neste sábado (21) para se despedir de Wander Luiz de Moraes Bonfim, conhecido como Ratinho , de 34 anos. O torcedor do Fluminense foi morto a tiros na noite de quinta-feira (19), durante uma tentativa de assalto no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

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O velório foi realizado no Crematório Metropolitano São João Batista, na capela Amarílis, das 13h às 15h30. Em seguida, o corpo foi levado para o Cemitério Vila Rosali, também em São João de Meriti, onde ocorreu o sepultamento, marcado para as 16h.



A despedida reuniu pessoas próximas de Wander e torcedores que compartilhavam com ele a paixão pelo Fluminense. Nas redes sociais, integrantes de núcleos da Força Flu haviam manifestado solidariedade aos familiares após a notícia da morte.



“Desejamos força aos familiares. Infelizmente, vivemos em um mundo repleto de covardia. Saiba que você está em nosso coração. São João te ama”, publicou a Força Flu de São João de Meriti.

Nas redes sociais, Wander compartilhava sua rotina como torcedor do Fluminense. Apaixonado pelo Tricolor, ele tinha registros em diferentes estádios de adversários do Brasileirão, como a Vila Belmiro (Santos), o Mineirão (Cruzeiro) e o Nubank Parque (Palmeiras).

Wanderley Bonfim, conhecido com Ratão, pai da vítima, classificou o caso como "covardia".

"Que Deus te receba de braços abertos, meu filho lindo. Assim que eu te chamava. Ceifaram a vida do meu filho, covardia o que fizeram. Vou cuidar dos meus netos como cuidei de você. Eu te amo", escreveu.

"Deixou um vazio enorme na nossa família! Jamais imaginei um dia que isso poderia acontecer, a gente nunca acha que vai acontecer com um dos nossos. Hoje, a dor da perda nos consome. Você foi levado brutalmente e dói muito. Vai com Deus, Wander Luiz. Nós vamos estar sempre juntos com os príncipes que você deixou", destacou outra parente.

Devido a morte, o evento Samba na Matriz, que seria realizado nesta sexta-feira (20) no calçadão da Rua da Matriz, no Centro de São João de Meriti, foi cancelado.

"Com muito pesar, viemos comunicar ao nosso público que não teremos o nosso Samba da Matriz, devido ao luto da perda irreparável do Wander, vulgo Ratinho, filho do nosso grande amigo Ratão, que foi vítima de mais uma covardia que assola o nosso estado. Desejamos muita força aos familiares e que Deus possa confortar e consolar o coração de todos.

Morto durante tentativa de assalto

Wander morreu na noite de quinta-feira (19), após ser baleado em Vilar dos Teles. Segundo informações preliminares, ele conduzia uma motocicleta quando foi abordado por criminosos. Os assaltantes teriam efetuado ao menos um disparo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Wander estaria trabalhando como motociclista de aplicativo no momento do crime. A Polícia Militar informou que agentes foram ao endereço, isolaram a área e acionaram o Corpo de Bombeiros e equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.





