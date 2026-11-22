Droga estava escondida no fundo falso da bagagem do passageiro - Divulgação / Polícia Federal

Droga estava escondida no fundo falso da bagagem do passageiroDivulgação / Polícia Federal

Publicado 22/11/2026 08:01

Um homem foi preso em flagrante, no início da noite deste sábado (21), por transportar aproximadamente 4,6 kg de haxixe , no Aeroporto Internacional Tom Jobim, também conhecido como Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

O jovem, de 21 anos, natural de Uberlândia, cidade de Minas Gerais, chegou no Rio em um voo procedente de Bangkok, capital da Tailândia. Antes, teve uma conexão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ambos os países que o brasileiro passou são do continente asiático.

Durante a fiscalização de rotina no setor de desembarque do aeroporto, policiais federais e agentes da Receita Federal localizaram a droga - distribuída em 83 tabletes - escondida em um fundo falsificado da bagagem, que havia sido despachada pelo passageiro.

Diante dos entorpecentes encontrados, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas. As equipes o conduziram à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, localizada na Avenida Rodrigues Alves, no Centro do Rio, para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Depois de todos os procedimentos de polícia judiciária, ele será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A pena para o crime o tráfico de drogas no Brasil, estipulada pelo artigo 33 da Lei de Drogas (nº 11.343/2006), é de 5 a 15 anos de prisão, além de multa. Quando o delito se internacionaliza, essa pena é aumentada, o que reflete uma maior reprovação da conduta.

Apreensão maior na BR-040

Na sexta-feira (20), policiais rodoviários federais apreenderam uma quantidade maior de haxixe durante uma abordagem a um ônibus, na Rodovia Washington Luiz, a BR-040, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os agentes localizaram 6 kg de haxixe e 99 potes de óleo de THC, que é o principal composto psicoativo da planta Cannabis, em uma mochila no bagageiro externo do coletivo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o dono da bagagem apresentou versões contraditórias sobre o material quando questionado, mas acabou admitindo que receberia uma quantia para transportar a droga até Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ele pegou os entorpecentes no bairro do Flamengo, na Zona Sul do município do Rio.

O homem e o material apreendido acabaram sendo encaminhados até a 61ª DP (Xerém), para o registro da ocorrência. O encontro do material ocorreu por causa de um forte odor ao de maconha, que saía da mochila localizada pelos policiais.