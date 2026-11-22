Droga estava escondida no fundo falso da bagagem do passageiroDivulgação / Polícia Federal
Mineiro é preso por transportar 4 kg de haxixe vindo da Tailândia
Apreensão da droga ocorreu no Aeroporto Internacional Tom Jobim, também conhecido como Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio
Rosinha anuncia fim do casamento com Anthony Garotinho
Ex-governadora comunicou o fim do casamento nas redes sociais neste domingo (22); casal construiu trajetória política conjunta
Chuva adia show de Gilberto Gil em Niterói
Apresentação gratuita, que faria parte das comemorações pelos 453 anos da cidade, foi transferida para 20 de dezembro
Golfinhos são vistos em diferentes pontos da Barra da Tijuca
Grupo de animais foi registrado entre as Ilhas Tijucas e na altura dos postos 1 e 2; aparições chamaram a atenção de moradores e frequentadores
Segurança Presente recupera objetos furtados de imóvel no Centro
Policiais flagraram suspeito saindo pela janela de prédio com um saco de panelas; outro homem foi levado à delegacia e liberado após prestar esclarecimentos
Morre Luiz Antônio Teixeira, ex-vereador de Nova Iguaçu
Advogado e ex-presidente da Câmara Municipal da cidade morreu neste domingo (22); velório será realizado no plenário da Casa Legislativa
Justiça mantém preso motorista que forjou sequestro
Homem foi detido em Duque de Caxias após exigir R$ 7 mil da esposa com vídeos em que aparecia amarrado dentro do carro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.