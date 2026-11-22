André Aires, 42 anos, está internado em estado grave - Reprodução / Rede Sociais

André Aires, 42 anos, está internado em estado graveReprodução / Rede Sociais

Publicado 22/11/2026 09:27

Amigos próximos do professor André Aires , de 42 anos, relataram que ele teve um "leve despertar" e chegou a abrir os olhos neste sábado (21). O docente, que segue em coma, completou uma semana de internação no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, depois de ter sido espancado no Centro do Rio.

"As notícias de hoje trazem alguns pontos positivos e outros que continuam exigindo atenção e acompanhamento. André abriu o olho, mexeu a mão e chorou um pouquinho. Foi identificada uma pneumonia, mas sem febre. Indicadores dos rins melhoraram, talvez não seja necessária diálise. Sedação mínima, mas André ainda não acordou. Seguimos com esperança, valorizando cada pequena conquista e confiando no trabalho da equipe médica. Um passo de cada vez", escreveu Paulo Lannes, amigo do professor.





Imagens analisadas pela Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas-Rio) mostram a sequência das agressões. Os registros indicam que André foi perseguido até um estabelecimento comercial, onde tentou se refugiar. Ele acabou retirado do local e atacado novamente na rua, sendo deixado desacordado. As gravações também mostram outras pessoas sendo agredidas durante a confusão.



O professor sofreu traumatismo craniano, múltiplas fraturas no rosto, lesão na costela e perfuração no pulmão. Ele precisou passar por cirurgia após o ataque e permanece internado. Segundo relatos de testemunhas, também foi alvo de ofensas homofóbicas durante as agressões. André foi agredido após tentar defender uma mulher que estaria sendo atacada nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha, no Centro. Ele passeava com o companheiro e os cachorros quando presenciou a situação e pediu ajuda a policiais militares que estavam na região. Após a intervenção dos agentes, o casal seguiu caminho, mas o professor teria sido perseguido por integrantes do grupo envolvido na confusão.Imagens analisadas pela Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas-Rio) mostram a sequência das agressões. Os registros indicam que André foi perseguido até um estabelecimento comercial, onde tentou se refugiar. Ele acabou retirado do local e atacado novamente na rua, sendo deixado desacordado. As gravações também mostram outras pessoas sendo agredidas durante a confusão.O professor sofreu traumatismo craniano, múltiplas fraturas no rosto, lesão na costela e perfuração no pulmão. Ele precisou passar por cirurgia após o ataque e permanece internado. Segundo relatos de testemunhas, também foi alvo de ofensas homofóbicas durante as agressões.

Na quinta-feira (19), estudantes e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), onde André também é aluno da Escola de Teatro, realizaram um protesto nos Arcos da Lapa. O grupo caminhou até a Praça da Cruz Vermelha, local do crime, para pedir justiça e a prisão dos envolvidos. A mobilização reuniu integrantes da comunidade acadêmica e representantes de movimentos sociais.

O principal suspeito, Victor Hugo, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia, na segunda-feira (16). A 5ª DP (Mem de Sá) investiga o caso e realiza diligências para identificar outros envolvidos. A Polícia Civil também analisa imagens e ouve testemunhas.