Pistola calibre.45 foi apreendida na ocorrência - Reprodução / Redes Sociais

Pistola calibre.45 foi apreendida na ocorrênciaReprodução / Redes Sociais

Publicado 22/11/2026 10:32

Um confronto envolvendo policiais militares e ocupantes de um veículo roubado terminou com um adolescente ferido e um homem preso, na madrugada deste domingo (22), na Estrada dos Bandeirantes, entre os bairros Taquara e Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) localizaram um automóvel com registro de roubo e, na tentativa de abordagem, os ocupantes fugiram. A perseguição ocorreu até às proximidades da comunidade da Biquinha - área sob disputa do Comando Vermelho (CV) com milicianos.

Houve uma troca de tiros no momento em que o carro era perseguido. Ainda de acordo com a corporação, um adolescente ficou ferido no braço. Ele foi socorrido e encaminhado até o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste do Rio, onde ficou internado sob custódia.

O homem que estava no veículo acabou sendo preso. Os PMs apreenderam uma pistola calibre .45, munições e um carregador.

A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara). De acordo com a Polícia Civil, o adulto responderá pelos crimes de tentativa de homicídio, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. O adolescente foi autuado por atos infracionais análogos aos mesmos crimes. A distrital já enviou o caso à Justiça.

Outros casos de veículos roubados

Na manhã deste sábado (21), uma motocicleta com registro de roubo foi recuperada por policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói, cidade da Região Metropolitana do Rio. O homem que estava com o veículo acabou detido após alerta de populares.

Com ferimentos provocados por cair do veículo, o suspeito recebeu atendimento dos bombeiros e seguiu para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no mesmo bairro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.



O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca). Autuado por receptação, ele responderá em liberdade.



Na madrugada do mesmo dia, um outro homem foi preso por suspeita de receptação , ao ser flagrado dirigindo um carro roubado há quase um mês, na Ponte Rio-Niterói (BR-101). O veículo havia sido levado no dia 26 de outubro, em São Gonçalo, também na Região Metropolitana do Rio.

A abordagem aconteceu por volta de 1h, na altura da praça do pedágio. Na fiscalização, policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) identificaram sinais de adulteração nos elementos de identificação do automóvel.

Após consultas aos sistemas de segurança pública, os agentes confirmaram que o carro tinha registro de roubo. Questionado, o motorista afirmou que o veículo pertencia ao tio. Ainda segundo a PRF, o condutor já havia sido preso anteriormente por estupro de vulnerável e estelionato.



A ocorrência foi encaminhada à 76ª DP (Niterói).