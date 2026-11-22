Colégios Aurelino Leal e Raul Vidal, em Niterói, terão parcerias com a Coreia do Sul e Québec, no Canadá - Reprodução / Google Street View

Colégios Aurelino Leal e Raul Vidal, em Niterói, terão parcerias com a Coreia do Sul e Québec, no CanadáReprodução / Google Street View

Publicado 22/11/2026 11:05

rede estadual de ensino do Rio de Janeiro ganhará duas novas escolas interculturais em 2027, ambas em Niterói. As unidades terão parcerias com a Coreia do Sul e com Québec, no Canadá. Com a ampliação, o estado passará a contar com 41 escolas nessa modalidade, que combina o currículo regular ao ensino de idiomas e ao conhecimento de diferentes culturas.





Os colégios contemplados são o Colégio Estadual Aurelino Leal, que passará a funcionar como Intercultural Brasil-Coreia, e o Colégio Estadual Raul Vidal, que será transformado em Intercultural Brasil-Québec.



A proposta pedagógica das escolas interculturais prevê, além das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o contato dos estudantes com línguas estrangeiras, costumes e aspectos históricos e culturais dos países ou regiões parceiros. A iniciativa busca ampliar o repertório dos jovens, desenvolver habilidades linguísticas e oferecer novas perspectivas acadêmicas e profissionais.



O modelo também incentiva a autonomia e o protagonismo dos alunos, estimulando o diálogo entre diferentes culturas e a formação de estudantes preparados para lidar com realidades diversas.



As unidades fazem parte da rede estadual, que conta com mais de 1.200 escolas e oferece outras modalidades de ensino, como escolas cívico-militares, unidades de Educação Tecnológica (E-Tecs) e instituições de formação técnica e profissional. LEIA MAIS: Projeto oferece velejadas gratuitas na Baía de Guanabara até dezembro Os colégios contemplados são o Colégio Estadual Aurelino Leal, que passará a funcionar como Intercultural Brasil-Coreia, e o Colégio Estadual Raul Vidal, que será transformado em Intercultural Brasil-Québec.A proposta pedagógica das escolas interculturais prevê, além das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o contato dos estudantes com línguas estrangeiras, costumes e aspectos históricos e culturais dos países ou regiões parceiros. A iniciativa busca ampliar o repertório dos jovens, desenvolver habilidades linguísticas e oferecer novas perspectivas acadêmicas e profissionais.O modelo também incentiva a autonomia e o protagonismo dos alunos, estimulando o diálogo entre diferentes culturas e a formação de estudantes preparados para lidar com realidades diversas.As unidades fazem parte da rede estadual, que conta com mais de 1.200 escolas e oferece outras modalidades de ensino, como escolas cívico-militares, unidades de Educação Tecnológica (E-Tecs) e instituições de formação técnica e profissional.

Matrículas para 2027





A primeira fase da pré-matrícula é destinada a quem deseja ingressar na rede estadual, mudar de escola ou perdeu o prazo de renovação. As inscrições para o ano letivo de 2027 ficam abertas até o dia 4 de dezembro.



Os interessados devem acessar o site



O sistema também conta com uma nova ferramenta de acessibilidade, desenvolvida para facilitar a navegação e ampliar as condições de inclusão durante o processo de inscrição. Os estudantes interessados em ingressar nas escolas interculturais devem participar do processo regular de matrícula da rede estadual, por meio do sistema Matrícula Fácil. Não há prova de seleção. A distribuição das vagas considera as opções indicadas pelos candidatos, a disponibilidade nas unidades e os critérios de alocação, incluindo a localização da residência do estudante.A primeira fase da pré-matrícula é destinada a quem deseja ingressar na rede estadual, mudar de escola ou perdeu o prazo de renovação. As inscrições para o ano letivo de 2027 ficam abertas até o dia 4 de dezembro.Os interessados devem acessar o site www.matriculafacil.rj.gov.br para consultar as opções de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis. Durante a inscrição, é necessário indicar de três a oito opções na combinação de escola, curso, série e turno.O sistema também conta com uma nova ferramenta de acessibilidade, desenvolvida para facilitar a navegação e ampliar as condições de inclusão durante o processo de inscrição.

Serviço

- Até 4 de dezembro de 2026: primeira fase da pré-matrícula para novos alunos.



- A partir de 17 de dezembro de 2026: divulgação do resultado da primeira fase nos sites da Seeduc e do Matrícula Fácil.



- De 18 a 22 de janeiro de 2027: confirmação da primeira fase da pré-matrícula.