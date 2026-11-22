Colégios Aurelino Leal e Raul Vidal, em Niterói, terão parcerias com a Coreia do Sul e Québec, no CanadáReprodução / Google Street View
Os colégios contemplados são o Colégio Estadual Aurelino Leal, que passará a funcionar como Intercultural Brasil-Coreia, e o Colégio Estadual Raul Vidal, que será transformado em Intercultural Brasil-Québec.
A proposta pedagógica das escolas interculturais prevê, além das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o contato dos estudantes com línguas estrangeiras, costumes e aspectos históricos e culturais dos países ou regiões parceiros. A iniciativa busca ampliar o repertório dos jovens, desenvolver habilidades linguísticas e oferecer novas perspectivas acadêmicas e profissionais.
O modelo também incentiva a autonomia e o protagonismo dos alunos, estimulando o diálogo entre diferentes culturas e a formação de estudantes preparados para lidar com realidades diversas.
As unidades fazem parte da rede estadual, que conta com mais de 1.200 escolas e oferece outras modalidades de ensino, como escolas cívico-militares, unidades de Educação Tecnológica (E-Tecs) e instituições de formação técnica e profissional.
Matrículas para 2027
A primeira fase da pré-matrícula é destinada a quem deseja ingressar na rede estadual, mudar de escola ou perdeu o prazo de renovação. As inscrições para o ano letivo de 2027 ficam abertas até o dia 4 de dezembro.
Os interessados devem acessar o site www.matriculafacil.rj.gov.br para consultar as opções de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis. Durante a inscrição, é necessário indicar de três a oito opções na combinação de escola, curso, série e turno.
O sistema também conta com uma nova ferramenta de acessibilidade, desenvolvida para facilitar a navegação e ampliar as condições de inclusão durante o processo de inscrição.
Serviço
- A partir de 17 de dezembro de 2026: divulgação do resultado da primeira fase nos sites da Seeduc e do Matrícula Fácil.
- De 18 a 22 de janeiro de 2027: confirmação da primeira fase da pré-matrícula.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.