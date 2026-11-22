Layse Pinheiro (E) e Allane Matos (D) - Reprodução / Redes Sociais

Layse Pinheiro (E) e Allane Matos (D) Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/11/2026 12:28

atentado contra a diretora pedagógica Allane de Souza Pedrotti Matos e a psicóloga Layse Costa Pinheiro , ocorrido dentro do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), no Maracanã, Zona Norte do Rio, completa um ano esta semana. Em memória das duas vítimas, familiares, amigos e entidades sindicais realizarão um ato, na próxima sexta-feira (27), na instituição, que atualmente é a Universidade Federal de Ciência e Inovação do Rio de Janeiro (UFCIRJ).

As mulheres foram baleadas, no dia 28 de novembro de 2025, por um homem que invadiu a unidade armado. Elas chegaram a ser socorridas e encaminhadas por bombeiros ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiram.

Allane tinha 41 anos e era chefe da Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento de Ensino (Diace). Doutora em Letras, construiu uma trajetória acadêmica robusta, com passagens pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade de Copenhague, na capital da Dinamarca.

No Cefet, ela era responsável pela coordenação da equipe pedagógica e acadêmica ligada à Direção de Ensino, especificamente na área de Educação Profissional e Tecnológica do Ensino Médio.

Em sua vida pessoal, era apaixonada pelo Fluminense, cantora de samba, pandeirista e compositora. Nas redes sociais, postava regularmente registros cantando em shows e em rodas de samba no Renascença Clube, no Andaraí, na Zona Norte do Rio. Allane deixou uma filha adolescente.

Layse, de 40 anos, trabalhava como psicóloga escolar na instituição. Discreta nas redes sociais, se apresentava como feminista, antirracista e engajada na luta pelas minorias. Também se declarava apaixonada por música, incluindo cantoras como Marisa Monte e Maria Rita, e por dança de salão.

A vítima era graduada em Psicologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). No Cefet, onde atuava desde 2014, desempenhava funções de apoio emocional e acompanhamento dos estudantes. Amigos disseram que ela era uma pessoa doce e dedicada.

Para homenagear suas memórias, familiares e colegas se reunirão na frente da instituição, às 12h, na próxima sexta-feira (27). O ato também marca o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, que é celebrado dois dias antes.

"Será um ato em homenagem e memória de Allane e Layse; em memória e homenagem de todas as vítimas de violência fruto do machismo; por medidas efetivas contra violência de gênero, contra o assédio no ambiente de trabalho e por acolhimento das vítimas; e por medidas efetivas pós traumáticas à comunidade que vive experiências de violência. Allane e Layse presentes! Hoje e sempre! Vamos juntos honrar a memória de nossas companheiras e lutar contra a violência de gênero e o assédio!", diz o chamado feito pela Associação de Docentes do Cefet-RJ (Adcefet-RJ).

Afastamento e processo

O atirador foi identificado como João Antônio Miranda Tello Ramos, que também era integrante do departamento de Pedagogia da unidade. Policiais militares encontraram o homem sem vida depois do crime.

O DIA na época do caso, a juíza Frana Elizabeth Mendes afirma que a 26ª Vara Federal não tem competência para julgar as acusações feitas pelo homem. Por isso, houve o arquivamento do processo. Os feminicídios aconteceram três dias após a Justiça Federal arquivar o processo que ele movia contra a unidade por danos morais. No documento obtido pelona época do caso, a juíza Frana Elizabeth Mendes afirma que a 26ª Vara Federal não tem competência para julgar as acusações feitas pelo homem. Por isso, houve o arquivamento do processo.

Na ação, João relatou ser servidor público federal estável, ocupante do cargo de pedagogo no Cefet desde 2014, e que, a partir de 2022, passou a ser lotado, contra sua vontade, no Diace, onde era chefiado por Allane. De acordo com ele, foi nesse período que "se intensificaram episódios de desvio de função, irregularidades operacionais e práticas administrativas incompatíveis com a legislação educacional".

Ainda na ação, o homem anexou laudos e atestados médicos, alegando que sua situação era urgente e que era necessário "evitar o comprometimento irreversível de sua saúde mental". A juíza reconheceu a "ilegitimidade passiva da União Federal" e determinou o arquivamento do processo, condenando João ao pagamento das custas processuais e honorários do advogado.

Depois de ter problemas com Allane, João chegou a ser transferido para outra unidade. O homem recorreu ao Ministério Público Federal (MPF) para tentar um retorno. Nesta mesma época, ele também teve problemas no novo posto de trabalho, o que o levou a um afastamento cautelar. No entanto, um laudo psiquiátrico atestou aptidão para regresso às atividades profissionais, fazendo com que ele voltasse ao campus Maracanã.

Na época, uma servidora do Cefet-RJ afirmou ter avisado à direção da instituição sobre a possibilidade de um ataque contra funcionários. Ela, que preferiu não ser identificada por receio de colocar sua vida em risco, se referiu ao caso como uma "tragédia anunciada".

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu as investigações. Posteriormente, o caso passou à Polícia Federal.

A reportagem pediu um posicionamento sobre as apurações para a PF, em e-mail enviado às 10h05, mas ainda não recebeu retorno. O espaço está aberto para manifestação.

O Cefet-RJ também foi procurado, em e-mail enviado às 9h35, mas não respondeu aos questionamos. O espaço também está aberto para eventual resposta.