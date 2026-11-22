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Cariocas lotam praias em dia de calor intenso; veja previsão da semana
Depois de atingir 37,5°C no sábado, capital terá dias instáveis com risco de temporal e máxima caindo para 24°C na quinta
O calor e o tempo firme levaram centenas de moradores e turistas à Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo (22). Com previsão de máxima de 36°C, a orla ficou movimentada desde as primeiras horas do dia, com banhistas aproveitando o mar para amenizar as altas temperaturas. A previsão, porém, indica uma mudança no tempo ao longo da semana, com pancadas de chuva, possibilidade de temporais e queda acentuada nos termômetros.
Entre os registros feitos na praia, chamou a atenção a cena de um homem entrando no mar com uma caipirinha na mão, aproveitando o domingo de sol.
No sábado (21), o Rio registrou o dia mais quente da semana na capital fluminense, com máxima de 37,5°C na Vila Militar, na Zona Oeste. Segundo dados da Climatempo, a cidade foi a segunda capital mais quente do Brasil, atrás apenas de Teresina, no Piauí, onde os termômetros alcançaram 39,6°C.
Calor e possibilidade de temporais
Nesta segunda-feira (23), a máxima pode chegar a 37°C, com mínima de 24°C. O dia terá sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuva durante a tarde. À noite, o tempo deve ficar mais aberto. A possibilidade de precipitação é de 77%.
Na terça-feira (24), os termômetros devem oscilar entre 24°C e 35°C. A previsão aponta sol entre muitas nuvens pela manhã e chuva durante a tarde, com melhora no período da noite.
Já na quarta-feira (25), a instabilidade ganha força. A temperatura varia entre 25°C e 34°C, com 97% de chance de chuva. Há previsão de pancadas durante a tarde e possibilidade de temporal à noite.
Na terça-feira (24), os termômetros devem oscilar entre 24°C e 35°C. A previsão aponta sol entre muitas nuvens pela manhã e chuva durante a tarde, com melhora no período da noite.
Já na quarta-feira (25), a instabilidade ganha força. A temperatura varia entre 25°C e 34°C, com 97% de chance de chuva. Há previsão de pancadas durante a tarde e possibilidade de temporal à noite.
Temperaturas caem a partir de quinta-feira
A mudança mais expressiva está prevista para quinta-feira (26), quando a máxima não deve passar de 24°C. A mínima pode chegar a 20°C. Segundo a Climatempo, o dia terá céu nublado, chuva pela manhã e possibilidade de temporal durante a tarde, além de noite chuvosa.
Na sexta-feira (27), o cenário continua instável, com temperaturas entre 20°C e 23°C. A manhã deve ser chuvosa, enquanto a tarde terá períodos de abertura de sol, intercalados com pancadas que podem se estender até a noite.
Na sexta-feira (27), o cenário continua instável, com temperaturas entre 20°C e 23°C. A manhã deve ser chuvosa, enquanto a tarde terá períodos de abertura de sol, intercalados com pancadas que podem se estender até a noite.
Recomendações
A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a reforçar a hidratação, mesmo sem sentir sede, dando preferência à água e aos sucos naturais sem açúcar. Também é recomendado consumir alimentos leves, como frutas e saladas, e optar por roupas frescas.
Outra orientação é evitar a exposição direta ao sol entre 10h e 16h, além de bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar.
– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede
– Consuma alimentos leves como frutas e saladas
– Utilize roupas leves e frescas
– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar
– Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h
– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.
– A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar
– Proteja as crianças com chapéu de abas
– Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde
– Consuma alimentos leves como frutas e saladas
– Utilize roupas leves e frescas
– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar
– Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h
– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.
– A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar
– Proteja as crianças com chapéu de abas
– Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde
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