Motorista atropelou suposto assaltante na Rua dos Inválidos, na Lapa, onde um turista foi atacado - Reprodução / Redes Sociais

Motorista atropelou suposto assaltante na Rua dos Inválidos, na Lapa, onde um turista foi atacado Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/11/2026 13:31

Um motorista de aplicativo afirmou ter sido vítima de uma tentativa de assalto enquanto passava pela Rua dos Inválidos, na Lapa, na região central do Rio, na madrugada deste sábado (21). Conhecido como "Agoniado Driver RJ" nas redes sociais, o homem gravou o momento em que atropela um suposto assaltante.

Imagens de uma câmera instalada no carro mostram o motorista dirigindo pela via quando dois homens correm na direção do automóvel. O condutor não para, acerta um dos suspeitos e segue sua trajetória. Ao O DIA, ele contou que percebeu o que havia atingido depois que viu a gravação.

"Estava a caminho da Rua Riachuelo pra me posicionar para pegar uma corrida. Nessa rua [dos Inválidos], eles tem a pratica de abordar os carros dessa forma. Falei com uns policiais, voltamos ao local, mas não tinha mais ninguém por lá", destacou.

Em postagens nas redes sociais, o motorista relatou que se assustou com a presença dos homens. "Tinha tocado uma corrida e estava olhando o celular na hora. Foi um susto. Estavam na maldade. Vieram na intenção de eu parar o carro e darem o bote. Não foi nem a intenção de jogar eles para o alto, já estava em cima, é uma rua pequena", disse.

De prejuízo, o homem comentou que teve o para-brisas dianteiro quebrado, além de danos no retrovisor, para-choque e farol de milha. Ele levou o veículo na oficina no mesmo dia, voltando a trabalhar horas depois.

Questionada, a Polícia Militar informou que o 5º BPM (Gamboa) não foi acionado para a ocorrência.

Turista morto a tiros

A vítima foi abordada por dois criminosos em uma motocicleta, na altura do número 176, em frente ao Hotel Fluminense. Segundo testemunhas, um dos bandidos desceu do veículo, empurrou a vítima no chão e atirou uma vez na região do tórax. Os assassinos fugiram após a ação.

Imagens de câmeras de segurança registraram a abordagem. O condutor da motocicleta estava com o rosto coberto, enquanto o passageiro foi o responsável pelo tiro. A vítima estava sozinha no momento do ataque. Assista:

Vídeo registra abordagem criminosa que matou turista estrangeiro no Rio Reprodução: Gabriel Empresa de Segurança https://t.co/kTDLhwhzh5 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 20, 2026 Um funcionário de um estabelecimento comercial presenciou parte da ocorrência e acionou policiais militares. Agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) encontraram Nelson ferido na região das costelas e prestaram os primeiros socorros, com auxílio de pessoas que estavam no local. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu. Um funcionário de um estabelecimento comercial presenciou parte da ocorrência e acionou policiais militares. Agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) encontraram Nelson ferido na região das costelas e prestaram os primeiros socorros, com auxílio de pessoas que estavam no local. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.