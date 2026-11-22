Festival Amanhecer Rio reúne música, gastronomia e atividades culturais - Divulgação/ Tatiana Farache

Festival Amanhecer Rio reúne música, gastronomia e atividades culturais Divulgação/ Tatiana Farache

Publicado 22/11/2026 13:32

Música, gastronomia, atividades culturais e encontros marcaram o último dia do Festival Amanhecer Rio, neste feriado , no Passeio Público, no Centro do Rio. Com entrada gratuita, o evento reuniu artistas, empreendedores e representantes de diferentes comunidades em uma programação voltada ao acolhimento, à criatividade e à valorização da cultura. Entre os destaques estavam a apresentação dos Erveiros do Salgueiro, a bateria da Portela, uma conversa com jornalistas e pratos típicos da culinária afegã preparados por uma família de refugiados.

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Idealizado pelo professor de teatro Marcus Faustini, o festival propõe transformar espaços públicos em pontos de convivência para quem começa o dia cedo. A iniciativa também busca aproximar moradores de diferentes regiões da cidade de atividades culturais gratuitas, sem a necessidade de consumo.



"Queremos que as pessoas descubram que a cidade também pode ser um lugar de acolhimento. Não é preciso consumir para participar. Basta chegar, encontrar outras pessoas e viver uma experiência cultural. A cidade é nossa casa", afirmou Faustini.



A programação contou com feira de empreendedores, barracas de alimentação, aulas de dança afro-funk, ioga e meditação, além de palestras e apresentações musicais. O compositor Michael Sullivan, autor de sucessos como "Me dê motivo", eternizado na voz de Tim Maia, também participou do encontro, levando canções de amor ao público.



A ativista e educadora Eliana Sousa e Silva, fundadora da ONG Redes da Maré, destacou a importância de promover encontros entre pessoas de diferentes territórios no Centro, região que costuma receber diariamente trabalhadores de diversas partes do município.



O jornalista Chico Regueira também conversou com os participantes sobre a importância da escuta e dos espaços de diálogo. Conhecido como o repórter da "cadeirinha", ele abordou a possibilidade de aproximar pessoas por meio da conversa e da convivência.

Idealizado pelo professor de teatro Marcus Faustini, o festival propõe transformar espaços públicos em pontos de convivência para quem começa o dia cedo. A iniciativa também busca aproximar moradores de diferentes regiões da cidade de atividades culturais gratuitas, sem a necessidade de consumo."Queremos que as pessoas descubram que a cidade também pode ser um lugar de acolhimento. Não é preciso consumir para participar. Basta chegar, encontrar outras pessoas e viver uma experiência cultural. A cidade é nossa casa", afirmou Faustini.A programação contou com feira de empreendedores, barracas de alimentação, aulas de dança afro-funk, ioga e meditação, além de palestras e apresentações musicais. O compositor Michael Sullivan, autor de sucessos como "Me dê motivo", eternizado na voz de Tim Maia, também participou do encontro, levando canções de amor ao público.A ativista e educadora Eliana Sousa e Silva, fundadora da ONG Redes da Maré, destacou a importância de promover encontros entre pessoas de diferentes territórios no Centro, região que costuma receber diariamente trabalhadores de diversas partes do município.O jornalista Chico Regueira também conversou com os participantes sobre a importância da escuta e dos espaços de diálogo. Conhecido como o repórter da "cadeirinha", ele abordou a possibilidade de aproximar pessoas por meio da conversa e da convivência.

Saberes populares e empreendedorismo



A feira criativa reuniu iniciativas de diferentes bairros. De Madureira, Eliana de Souza Bunn levou kokedamas, técnica japonesa de cultivo de plantas em bolas de musgo. Entre os produtos, havia até um pinheiro utilizado como árvore de Natal.



Já Renato Rodrigues, morador de Rio das Pedras, apresentou os produtos da marca Bolos Sabor de Mel, com fabricação caseira. Entre as opções estavam bolo de pão de queijo, vendido a R$ 15, e de aipim com coco, comercializado a R$ 5 o pedaço.



Outro destaque foi a participação de representantes do Morro do Salgueiro, que compartilharam conhecimentos tradicionais sobre ervas utilizadas em banhos, tratamentos populares e práticas de proteção espiritual. Denise Vieira dos Santos, acompanhada de Wallace Gonçalves e Robson Basílio, explicou que a produção dos itens vem de uma horta comunitária orgânica.



"Na história das ervas, as mulheres escravizadas que sofriam violência sexual utilizavam a guiné para conter a maldade dos senhores. Ela tanto cura quanto mata", contou Denise.

Arte e memória



O festival também abriu espaço para a instalação "Arquibancada do Cuidado", criada pela artista visual Mayara Veloso, do Morro do Salgueiro. A proposta convidava os visitantes a se sentarem em uma arquibancada para serem fotografados. Depois de impressas, as imagens recebiam intervenções escritas feitas com uma máquina de costura.



A atividade contou com o apoio da pedagoga Marcia de Souza, da Cidade de Deus, que destacou o papel da fotografia na construção da identidade e do sentimento de pertencimento.



Gastronomia afegã no Passeio Público



A culinária também serviu como instrumento de troca cultural. Uma família de refugiados afegãos, formada por seis pessoas, apresentou receitas tradicionais do país, como sambusa e bolani.



Os salgados são preparados por Zarinaz Fazli, matriarca da família, que vive em Santa Bárbara, em Niterói. A sambusa é uma massa recheada, frita ou assada, geralmente em formato triangular. Já o bolani é um pão achatado com recheio, também preparado frito. Cada unidade era vendida por R$ 12.



A família deixou a cidade de Herat, no Afeganistão, onde vivia, e chegou ao Brasil por São Paulo, em 2023. Originalmente, os integrantes são da província de Ghor.



"Mais do que comida, queremos compartilhar nossa cultura, nossa história e os sabores da nossa terra com o povo", afirmou Zarinaz.



Realizado pela Avenida Brasil – Instituto de Criatividade Social, com patrocínio da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o Amanhecer Rio parte da proposta de ampliar o conceito de cuidado para além dos serviços de saúde e do ambiente doméstico, valorizando a cultura, a convivência e as redes de solidariedade.





