Policiais da UPP detêm homem com moto adulterada na Zona Norte - Divulgação PMRJ

Policiais da UPP detêm homem com moto adulterada na Zona NorteDivulgação PMRJ

Publicado 22/11/2026 13:51

Um homem foi detido com uma motocicleta que apresentava sinais de adulteração nos elementos de identificação, na manhã deste domingo (22), em Vila Kosmos, na Zona Norte do Rio.

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Durante um patrulhamento pelo bairro, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo da Penha identificaram a irregularidade



O condutor e a motocicleta foram encaminhados à 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde a ocorrência foi registrada. Durante um patrulhamento pelo bairro, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo da Penha identificaram a irregularidadeO condutor e a motocicleta foram encaminhados à 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde a ocorrência foi registrada.

Mãe faz vaquinha para o enterro de jovem

A morte de Ágata Silva Santos de Souza, de 18 anos , deixou a família em luto e trouxe também uma preocupação urgente para a mãe da jovem: conseguir dinheiro para pagar o enterro. Em meio à dor pela perda da filha, Tatiane Silva iniciou uma vaquinha solidária e pede ajuda para arrecadar os R$ 6 mil necessários para custear o funeral.

Em um apelo para a reportagem de O DIA, Tatiane contou que enfrenta dificuldades financeiras. Segundo ela, o benefício que recebia está bloqueado e a família depende da renda obtida com a venda de doces nas ruas. A mãe afirmou que havia conseguido reunir apenas R$ 385 até o momento em que deu o depoimento.

“Estou pedindo a vaquinha solidária, que possa ajudar com qualquer coisa, para poder fazer o enterro da minha filha”, disse. Tatiane também relatou que o corpo de Ágata estava no Instituto Médico-Legal (IML) e que, por falta de documentação de identificação, havia um prazo de 72 horas para resolver a situação.



A mãe contou que a filha havia conseguido tirar o CPF no dia 19 de novembro. A previsão era agendar a emissão da carteira de identidade na segunda-feira seguinte, mas a jovem morreu antes que isso fosse possível.



“Não sei como é que vou fazer para poder enterrar minha filha. Estou desolada, com o coração na mão. Quero conseguir enterrar minha filha dignamente, como gente, mas não como indigente”, desabafou.

Tatiane também falou sobre a relação com Ágatha e lembrou o cuidado que recebia da filha. Segundo ela, a jovem ajudava nas tarefas de casa e estava sempre presente, especialmente por causa dos problemas de saúde da mãe.



“Ela me dava comida na mão, arrumava minha casa, fazia minha alegria. Era uma menina de cantoria, era uma cantora, adorava cantar”, contou.



A mãe relatou ainda que Ágatha saiu de casa para participar de um luau com amigos, apesar de ter pedido que a filha não fosse. Tatiane disse que conversou com a jovem por chamada de vídeo naquela manhã e ouviu dela uma declaração de carinho: “Minha mãe, eu te amo”. Pouco depois, recebeu a notícia do afogamento.