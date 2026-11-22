Pistola, drogas e rádio apreendidos pela PM após troca de tiros em Vila Rosali, na Baixada - Divulgação PMRJ

Pistola, drogas e rádio apreendidos pela PM após troca de tiros em Vila Rosali, na BaixadaDivulgação PMRJ

Publicado 22/11/2026 14:19

Um suspeito atirou contra policiais militares durante uma abordagem e conseguiu fugir, na manhã deste domingo (22), em Vila Rosali, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Após o confronto, os agentes apreenderam uma pistola, drogas e um rádio transmissor.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 21º BPM (São João de Meriti) realizavam patrulhamento pelo bairro quando encontraram o suspeito. Durante a tentativa de abordagem, ele disparou contra os agentes, que reagiram.



O homem conseguiu escapar. Policiais encaminharam a arma, os entorpecentes e o equipamento de comunicação à 64ª DP (Vilar dos Teles), onde registraram a ocorrência.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 21º BPM (São João de Meriti) realizavam patrulhamento pelo bairro quando encontraram o suspeito. Durante a tentativa de abordagem, ele disparou contra os agentes, que reagiram.O homem conseguiu escapar. Policiais encaminharam a arma, os entorpecentes e o equipamento de comunicação à 64ª DP (Vilar dos Teles), onde registraram a ocorrência.

Mãe faz vaquinha para o enterro de jovem





A morte de Ágata Silva Santos de Souza , de 18 anos, deixou a família em luto e trouxe também uma preocupação urgente para a mãe da jovem: conseguir dinheiro para pagar o enterro. Em meio à dor pela perda da filha, Tatiane Silva iniciou uma vaquinha solidária e pede ajuda para arrecadar os R$ 6 mil necessários para custear o funeral.

Em um apelo para a reportagem de O DIA, Tatiane contou que enfrenta dificuldades financeiras. Segundo ela, o benefício que recebia está bloqueado e a família depende da renda obtida com a venda de doces nas ruas. A mãe afirmou que havia conseguido reunir apenas R$ 385 até o momento em que deu o depoimento.



“Estou pedindo a vaquinha solidária, que possa ajudar com qualquer coisa, para poder fazer o enterro da minha filha”, disse. Tatiane também relatou que o corpo de Ágata estava no Instituto Médico-Legal (IML) e que, por falta de documentação de identificação, havia um prazo de 72 horas para resolver a situação.



A mãe contou que a filha havia conseguido tirar o CPF no dia 19 de novembro. A previsão era agendar a emissão da carteira de identidade na segunda-feira seguinte, mas a jovem morreu antes que isso fosse possível.



“Não sei como é que vou fazer para poder enterrar minha filha. Estou desolada, com o coração na mão. Quero conseguir enterrar minha filha dignamente, como gente, mas não como indigente”, desabafou.

Tatiane também falou sobre a relação com Ágatha e lembrou o cuidado que recebia da filha. Segundo ela, a jovem ajudava nas tarefas de casa e estava sempre presente, especialmente por causa dos problemas de saúde da mãe.



“Ela me dava comida na mão, arrumava minha casa, fazia minha alegria. Era uma menina de cantoria, era uma cantora, adorava cantar”, contou.



A mãe relatou ainda que Ágatha saiu de casa para participar de um luau com amigos, apesar de ter pedido que a filha não fosse. Tatiane disse que conversou com a jovem por chamada de vídeo naquela manhã e ouviu dela uma declaração de carinho: “Minha mãe, eu te amo”. Pouco depois, recebeu a notícia do afogamento.