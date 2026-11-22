Pistola, drogas e rádio apreendidos pela PM após troca de tiros em Vila Rosali, na BaixadaDivulgação PMRJ
Segundo a Polícia Militar, equipes do 21º BPM (São João de Meriti) realizavam patrulhamento pelo bairro quando encontraram o suspeito. Durante a tentativa de abordagem, ele disparou contra os agentes, que reagiram.
O homem conseguiu escapar. Policiais encaminharam a arma, os entorpecentes e o equipamento de comunicação à 64ª DP (Vilar dos Teles), onde registraram a ocorrência.
Mãe faz vaquinha para o enterro de jovem
A mãe contou que a filha havia conseguido tirar o CPF no dia 19 de novembro. A previsão era agendar a emissão da carteira de identidade na segunda-feira seguinte, mas a jovem morreu antes que isso fosse possível.
“Não sei como é que vou fazer para poder enterrar minha filha. Estou desolada, com o coração na mão. Quero conseguir enterrar minha filha dignamente, como gente, mas não como indigente”, desabafou.
Tatiane também falou sobre a relação com Ágatha e lembrou o cuidado que recebia da filha. Segundo ela, a jovem ajudava nas tarefas de casa e estava sempre presente, especialmente por causa dos problemas de saúde da mãe.
“Ela me dava comida na mão, arrumava minha casa, fazia minha alegria. Era uma menina de cantoria, era uma cantora, adorava cantar”, contou.
A mãe relatou ainda que Ágatha saiu de casa para participar de um luau com amigos, apesar de ter pedido que a filha não fosse. Tatiane disse que conversou com a jovem por chamada de vídeo naquela manhã e ouviu dela uma declaração de carinho: “Minha mãe, eu te amo”. Pouco depois, recebeu a notícia do afogamento.
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