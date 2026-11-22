Pássaros resgatados e gaiolas recolhidas pela polícia na Feira Livre - Divulgação PMRJ

Pássaros resgatados e gaiolas recolhidas pela polícia na Feira LivreDivulgação PMRJ

Publicado 22/11/2026 14:46

Três homens foram presos e 11 aves silvestres recuperadas durante uma operação contra o comércio ilegal de animais na Feira Livre de Nilópolis, na Baixada Fluminense, neste domingo (22) . Entre os pássaros resgatados está um chanchão, espécie ameaçada de extinção.

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Batizada de Operação Quebra das Gaiolas, a ação reuniu policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), policiais militares, agentes da Guarda Municipal e da Guarda Ambiental. As equipes utilizaram monitoramento em tempo real e policiais à paisana para identificar a venda irregular dos animais.



Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos tentaram escapar, mas acabaram interceptados. Durante as diligências, os policiais também estiveram na residência de um dos presos, onde localizaram outras seis aves mantidas em cativeiro e cerca de 40 gaiolas vazias, algumas com etiquetas de preços.



Além dos animais, foram recolhidas gaiolas e ferramentas utilizadas na captura de espécies silvestres.



Os três homens foram autuados por crime ambiental e receberam multas administrativas. As aves e os materiais recolhidos ficaram sob responsabilidade da Guarda Ambiental. Batizada de Operação Quebra das Gaiolas, a ação reuniu policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), policiais militares, agentes da Guarda Municipal e da Guarda Ambiental. As equipes utilizaram monitoramento em tempo real e policiais à paisana para identificar a venda irregular dos animais.Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos tentaram escapar, mas acabaram interceptados. Durante as diligências, os policiais também estiveram na residência de um dos presos, onde localizaram outras seis aves mantidas em cativeiro e cerca de 40 gaiolas vazias, algumas com etiquetas de preços.Além dos animais, foram recolhidas gaiolas e ferramentas utilizadas na captura de espécies silvestres.Os três homens foram autuados por crime ambiental e receberam multas administrativas. As aves e os materiais recolhidos ficaram sob responsabilidade da Guarda Ambiental.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa dos presos. O espaço segue aberto.

Mineiro é preso por transportar 4 kg de haxixe





O jovem, de 21 anos, natural de Uberlândia, cidade de Minas Gerais, chegou no Rio em um voo procedente de Bangkok, capital da Tailândia. Antes, teve uma conexão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ambos os países que o brasileiro passou são do continente asiático. Um homem foi preso em flagrante , no início da noite deste sábado (21), por transportar aproximadamente 4,6 kg de haxixe, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, também conhecido como Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.O jovem, de 21 anos, natural de Uberlândia, cidade de Minas Gerais, chegou no Rio em um voo procedente de Bangkok, capital da Tailândia. Antes, teve uma conexão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ambos os países que o brasileiro passou são do continente asiático.

Durante a fiscalização de rotina no setor de desembarque do aeroporto, policiais federais e agentes da Receita Federal localizaram a droga - distribuída em 83 tabletes - escondida em um fundo falsificado da bagagem, que havia sido despachada pelo passageiro.



Diante dos entorpecentes encontrados, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas. As equipes o conduziram à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, localizada na Avenida Rodrigues Alves, no Centro do Rio, para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Depois de todos os procedimentos de polícia judiciária, ele será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.



A pena para o crime o tráfico de drogas no Brasil, estipulada pelo artigo 33 da Lei de Drogas (nº 11.343/2006), é de 5 a 15 anos de prisão, além de multa. Quando o delito se internacionaliza, essa pena é aumentada, o que reflete uma maior reprovação da conduta.