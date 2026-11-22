Acidente deixou um morto e Via Lagos ficou fechada - Reprodução/Redes Sociais

Acidente deixou um morto e Via Lagos ficou fechadaReprodução/Redes Sociais

Publicado 22/11/2026 14:39

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária, o tombamento aconteceu na altura do km 30, próximo ao bairro Morro Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h11 e enviou equipes do quartel de Araruama para atender à ocorrência. O motorista morreu no local, segundo o Corpo de Bombeiros. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.



Imagens do acidente nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista e a cabine destruída após atingir a mureta de proteção que divide a rodovia. A interdição comprometeu a circulação de veículos na ViaLagos.



Até o momento, não havia informações sobre outras vítimas nem previsão de liberação da pista. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Em atualização

Motorista de aplicativo grava suposta tentativa de assalto: 'Susto'

Um motorista de aplicativo afirmou ter sido vítima de uma tentativa de assalto enquanto passava pela Rua dos Inválidos, na Lapa, na região central do Rio, na madrugada deste sábado (21). Conhecido como "Agoniado Driver RJ" nas redes sociais, o homem gravou o momento em que atropela um suposto assaltante.



Imagens de uma câmera instalada no carro mostram o motorista dirigindo pela via quando dois homens correm na direção do automóvel. O condutor não para, acerta um dos suspeitos e segue sua trajetória. Ao O DIA, ele contou que percebeu o que havia atingido depois que viu a gravação.

Em postagens nas redes sociais, o motorista relatou que se assustou com a presença dos homens. "Tinha tocado uma corrida e estava olhando o celular na hora. Foi um susto. Estavam na maldade. Vieram na intenção de eu parar o carro e darem o bote. Não foi nem a intenção de jogar eles para o alto, já estava em cima, é uma rua pequena", disse.



De prejuízo, o homem comentou que teve o para-brisas dianteiro quebrado, além de danos no retrovisor, para-choque e farol de milha. Ele levou o veículo na oficina no mesmo dia, voltando a trabalhar horas depois.

Questionada, a Polícia Militar informou que o 5º BPM (Gamboa) não foi acionado para a ocorrência.



"Estava a caminho da Rua Riachuelo pra me posicionar para pegar uma corrida. Nessa rua [dos Inválidos], eles tem a pratica de abordar os carros dessa forma. Falei com uns policiais, voltamos ao local, mas não tinha mais ninguém por lá", destacou.