Territórios controlados por bandidos no Rio: alvo de debate em Brasília - Reprodução/Polícia Civil

Territórios controlados por bandidos no Rio: alvo de debate em BrasíliaReprodução/Polícia Civil

Publicado 22/11/2026 15:23

A influência de facções criminosas e milícias sobre o processo eleitoral será tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na próxima quarta-feira (25) , às 14h. O debate pretende discutir como o controle territorial exercido por grupos armados pode comprometer a liberdade de escolha dos eleitores e ameaçar a democracia. Um levantamento aponta que 42,4% da população do Rio vive em regiões sob domínio ou influência dessas organizações.

LEIA MAIS: Inscrições para escolas interculturais do RJ estão abertas até dezembro



A iniciativa partiu dos deputados federais Hugo Leal (PSD-RJ) e General Pazuello (PL-RJ), que apresentaram o requerimento à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A proposta busca reunir especialistas e representantes de instituições para analisar a interferência do crime organizado na política e no exercício do voto.



"É fundamental discutir a influência do crime organizado na vida das pessoas, inclusive no exercício de um dos direitos mais importantes da democracia: o voto livre. Precisamos compreender esse fenômeno e buscar caminhos para impedir que facções criminosas interfiram no processo eleitoral. Se não há liberdade de voto, não há democracia", afirmou Hugo Leal.

A iniciativa partiu dos deputados federais Hugo Leal (PSD-RJ) e General Pazuello (PL-RJ), que apresentaram o requerimento à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A proposta busca reunir especialistas e representantes de instituições para analisar a interferência do crime organizado na política e no exercício do voto."É fundamental discutir a influência do crime organizado na vida das pessoas, inclusive no exercício de um dos direitos mais importantes da democracia: o voto livre. Precisamos compreender esse fenômeno e buscar caminhos para impedir que facções criminosas interfiram no processo eleitoral. Se não há liberdade de voto, não há democracia", afirmou Hugo Leal.

Controle territorial e violência política



Dados do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (GENI/UFF), em parceria com o Instituto Fogo Cruzado, dimensionam o alcance do problema. Segundo o Mapa Histórico dos Grupos Armados, em 2024, 42,4% dos moradores da capital fluminense viviam em áreas sob controle ou influência de organizações criminosas. Desse total, 36,3% estavam em territórios submetidos ao domínio efetivo desses grupos.



Outro levantamento, realizado pelo Observatório de Favelas em conjunto com pesquisadores da UFF e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), identificou 29 episódios de violência política em áreas dominadas por grupos armados na Região Metropolitana e na Baía da Ilha Grande, entre janeiro de 2022 e junho de 2024.



A capital concentrou 24 registros, sendo 19 na Zona Oeste e cinco na Zona Norte. Os dados apontam para os riscos enfrentados por candidatos, eleitores e demais participantes da vida política em regiões marcadas pela presença de organizações criminosas.



A preocupação também aparece em um balanço da Procuradoria-Geral da República, divulgado em novembro de 2026. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, pelo menos 42 candidaturas em dez estados foram questionadas por suspeitas de ligação com organizações criminosas. O Rio de Janeiro liderou a lista, com 26 casos.



Pesquisa analisa relação entre milícias e política



O requerimento apresentado pelos parlamentares também cita um estudo do pesquisador Bruno Pantaleão, publicado pela Cambridge University Press. A pesquisa investiga a relação entre períodos eleitorais, avanço territorial das milícias e mecanismos de proteção política, contribuindo para a análise das possíveis conexões entre organizações criminosas e estruturas institucionais.



A audiência contará com a participação de especialistas do meio jurídico, pesquisadores e profissionais da imprensa. Entre os convidados estão o advogado criminalista Francisco Egydio Vianna Alminhana, o desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, o promotor de Justiça Eduardo Paes Fernandes, o pesquisador Bruno Pantaleão, o jornalista investigativo Rafael Soares, a subprocuradora da Justiça Militar Hevelize Jourdan Covas Pereira, e a procuradora de Justiça Carmen Elisa Bastos de Carvalho.



Também foram convidados representantes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e da Secretaria de Estado de Segurança Pública.