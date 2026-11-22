Policiais da DRE fizeram a prisão - Reprodução/Polícia Civil

Policiais da DRE fizeram a prisão Reprodução/Polícia Civil

Publicado 22/11/2026 15:15

Um homem apontado pela Polícia Civil como gerente do tráfico de drogas no Morro do São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense , foi preso neste sábado (21) em uma pousada de Paraty, na Costa Verde do Rio. Segundo a investigação, ele estava de férias no município quando foi localizado pelos agentes.





A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF). Contra o investigado havia um mandado de prisão preventiva, cumprido durante a ação.



De acordo com a Polícia Civil, o homem é apontado como responsável pela gerência do tráfico de drogas na comunidade, que seria controlada pelo Comando Vermelho. Após um trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes descobriram que ele estava em Paraty, distante da região onde atuaria. LEIA MAIS: Cariocas lotam praias em dia de calor intenso; veja previsão da semana A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF). Contra o investigado havia um mandado de prisão preventiva, cumprido durante a ação.De acordo com a Polícia Civil, o homem é apontado como responsável pela gerência do tráfico de drogas na comunidade, que seria controlada pelo Comando Vermelho. Após um trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes descobriram que ele estava em Paraty, distante da região onde atuaria.

Com as informações levantadas, os policiais realizaram diligências na cidade da Costa Verde, localizaram o suspeito na pousada e efetuaram a prisão.

Ainda em coma, professor espancado teve 'leve despertar', diz amigo

Amigos próximos do professor André Aires, de 42 anos, relataram que ele teve um "leve despertar" e chegou a abrir os olhos neste sábado (21). O docente, que segue em coma, completou uma semana de internação no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, depois de ter sido espancado no Centro do Rio.

"As notícias de hoje trazem alguns pontos positivos e outros que continuam exigindo atenção e acompanhamento. André abriu o olho, mexeu a mão e chorou um pouquinho. Foi identificada uma pneumonia, mas sem febre. Indicadores dos rins melhoraram, talvez não seja necessária diálise. Sedação mínima, mas André ainda não acordou. Seguimos com esperança, valorizando cada pequena conquista e confiando no trabalho da equipe médica. Um passo de cada vez", escreveu Paulo Lannes, amigo do professor.

André foi agredido após tentar defender uma mulher que estaria sendo atacada nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha, no Centro. Ele passeava com o companheiro e os cachorros quando presenciou a situação e pediu ajuda a policiais militares que estavam na região. Após a intervenção dos agentes, o casal seguiu caminho, mas o professor teria sido perseguido por integrantes do grupo envolvido na confusão.



O principal suspeito, Victor Hugo, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia, na segunda-feira (16). A 5ª DP (Mem de Sá) investiga o caso e realiza diligências para identificar outros envolvidos. A Polícia Civil também analisa imagens e ouve testemunhas.