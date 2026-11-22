Grupo de ecodrag reaproveita produtos em seus trajes - Reginaldo Pimenta

Grupo de ecodrag reaproveita produtos em seus trajes Reginaldo Pimenta

Publicado 22/11/2026 15:49

A orla de Copacabana foi ocupada neste domingo (22) por milhares de pessoas durante a 31ª Parada do Orgulho LGBTI+ do Rio. Entre apresentações musicais, fantasias e trios elétricos, o evento também reuniu manifestações por respeito, igualdade e garantia de direitos para a comunidade. Com cerca de 130 metros, a tradicional bandeira do arco-íris, considerada a maior do mundo, foi hasteada nas proximidades do Posto 5.

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Organizada pelo Grupo Arco-Íris com o tema “Reconhecemos justa toda forma de amor e de resistência”, a Parada celebrou os 15 anos de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que ampliaram o reconhecimento de direitos, como a união homoafetiva e a possibilidade de pessoas trans alterarem nome e gênero nos documentos sem necessidade de cirurgia ou laudos médicos. A criminalização da LGBTIfobia também esteve entre os avanços lembrados.Cláudio Nascimento, liderança do Grupo Arco-Íris, afirmou que a manifestação representa o resultado de mobilizações realizadas ao longo do ano e também serve para manter as reivindicações em evidência. Segundo ele, a luta da comunidade não se limita à busca por aceitação, mas envolve respeito e valorização.“A Parada sempre foi uma culminância de todas as lutas por direitos que a comunidade conduz ao longo de um ano. [...] Não estamos buscando aceitação, mas sim respeito e valorização dos nossos direitos”, disse.Nascimento também comentou o cenário político após as eleições e a composição de um Congresso considerado conservador. Ele afirmou que a comunidade já enfrentou períodos de hostilidade e defendeu que as reivindicações sejam apresentadas por meio do debate público.“Não é de agora que a comunidade enfrenta ódio e discriminação. [...] Essas ondas conservadoras e de ódio acontecem, a gente precisa estar preparado para elas. Vamos enfrentar com altivez, qualidade técnica de debate, utilizando o debate público”, declarou.Em sua 31ª edição, ainda teve quem participou pela primeira vez. O gerente Rafael Humberto, de 33 anos, foi à Parada acompanhado do namorado, Henrique Silva, de 37, e da amiga Jessica Costa, de 28. Ele contou que, apesar da vontade antiga de participar, ainda não havia se sentido confortável para ir ao evento.“Eu sempre quis vir, mas nunca tive coragem. A gente sofre tanto no dia a dia, na família, no trabalho. Esse momento de poder celebrar a liberdade é o máximo. Essa é a primeira vez de muitas. Quero aproveitar esse momento para poder ser livre, sem julgamentos”, afirmou Rafael.Henrique, que trabalha como atendente de telemarketing e namora Rafael há quatro meses, também destacou a importância da manifestação para a visibilidade da comunidade.“Esse evento mostra para a sociedade que nós somos pessoas, que temos direitos. Se eu posso estar aqui com meu namorado, andar com ele na rua, beijar, é por conta de movimentos como esse, que me faz ter força para andar na rua”, declarou.Entre os participantes, também houve espaço para pautas ambientais. A designer de moda Alabanca Maravilha, de 36 anos, participou pelo segundo ano consecutivo como ecodrag. Ela integra a Escola de Divines, iniciativa que utiliza materiais reaproveitados na confecção de roupas e acessórios.“A escola usa não só reciclagem, mas o reuso e a reutilização dos produtos. A moda têxtil é o segundo maior poluente desse meio. A gente usa essa roupa hoje e, depois, ela vai se tornar outra roupa ou adereço”, explicou.Condutor de uma ação inter-religiosa no início do evento, Pai Cláudio de Oxóssi ressaltou o acolhimento de pessoas LGBTI+ em comunidades de religiões de matriz africana, especialmente aquelas que enfrentam rejeição dentro de casa.“Nós que somos do candomblé, quando temos um filho LGBT que a família colocou para fora de casa, a gente põe dentro da nossa casa. A gente alimenta, trata como nosso”, afirmou.Além da mobilização, a programação contou com serviços de orientação, ações de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), distribuição de preservativos e lubrificantes, atividades de educação ambiental e atendimento voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade. A estrutura também incluiu espaços de acolhimento para crianças e adolescentes e áreas de inclusão para idosos, pessoas com deficiência e famílias homoafetivas e transafetivas.A Parada integra uma programação que se estende até dezembro, com atividades culturais, debates, encontros e iniciativas voltadas à cidadania e aos direitos humanos.