José Marcos Peixoto enviou mensagens pelo WhatsApp, acompanhadas de fotos e vídeos em que aparecia amarrado e com um saco plástico na cabeça - Reprodução/Polícia Civil

José Marcos Peixoto enviou mensagens pelo WhatsApp, acompanhadas de fotos e vídeos em que aparecia amarrado e com um saco plástico na cabeçaReprodução/Polícia Civil

Publicado 22/11/2026 16:17

A Justiça do Rio converteu em prisão preventiva do motorista de aplicativo Jose Marcos Peixoto, acusado de simular o próprio sequestro para exigir R$ 7 mil da esposa. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (20) , durante audiência de custódia, após manifestação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

LEIA MAIS: Motorista é preso por forjar sequestro e exigir R$ 7 mil da mulher



O homem havia sido preso por policiais civis na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, depois que o veículo utilizado na suposta farsa foi localizado por meio de rastreamento.



Segundo as investigações, o caso aconteceu na quarta-feira (18), quando Jose Marcos teria enviado mensagens à mulher, fingindo estar nas mãos de sequestradores. Para dar credibilidade à história, encaminhou fotos e vídeos em que aparecia no porta-malas do próprio carro, com as mãos amarradas e uma sacola plástica cobrindo a cabeça.



Nas mensagens, ele exigia o pagamento de R$ 7 mil. Ainda conforme as apurações, uma mulher que estava com o motorista teria produzido as imagens utilizadas na encenação, a pedido dele.



Durante a audiência de custódia, o Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia (NACAC) do MPRJ defendeu a manutenção da prisão, alegando a gravidade da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública.



Ao determinar a prisão preventiva, o juízo destacou o planejamento da ação e o uso dos vínculos afetivos para provocar medo na vítima e obter vantagem financeira. A decisão também apontou a necessidade de proteger a esposa contra possíveis intimidações. O homem havia sido preso por policiais civis na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, depois que o veículo utilizado na suposta farsa foi localizado por meio de rastreamento.Segundo as investigações, o caso aconteceu na quarta-feira (18), quando Jose Marcos teria enviado mensagens à mulher, fingindo estar nas mãos de sequestradores. Para dar credibilidade à história, encaminhou fotos e vídeos em que aparecia no porta-malas do próprio carro, com as mãos amarradas e uma sacola plástica cobrindo a cabeça.Nas mensagens, ele exigia o pagamento de R$ 7 mil. Ainda conforme as apurações, uma mulher que estava com o motorista teria produzido as imagens utilizadas na encenação, a pedido dele.Durante a audiência de custódia, o Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia (NACAC) do MPRJ defendeu a manutenção da prisão, alegando a gravidade da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública.Ao determinar a prisão preventiva, o juízo destacou o planejamento da ação e o uso dos vínculos afetivos para provocar medo na vítima e obter vantagem financeira. A decisão também apontou a necessidade de proteger a esposa contra possíveis intimidações.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de José. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Presos por venda ilegal de aves





Batizada de Operação Quebra das Gaiolas, a ação reuniu policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), policiais militares, agentes da Guarda Municipal e da Guarda Ambiental. As equipes utilizaram monitoramento em tempo real e policiais à paisana para identificar a venda irregular dos animais. Três homens foram presos e 11 aves silvestres recuperadas durante uma operação contra o comércio ilegal de animais na Feira Livre de Nilópolis, na Baixada Fluminense, neste domingo (22). Entre os pássaros resgatados está um chanchão, espécie ameaçada de extinção.Batizada de Operação Quebra das Gaiolas, a ação reuniu policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), policiais militares, agentes da Guarda Municipal e da Guarda Ambiental. As equipes utilizaram monitoramento em tempo real e policiais à paisana para identificar a venda irregular dos animais.

Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos tentaram escapar, mas acabaram interceptados. Durante as diligências, os policiais também estiveram na residência de um dos presos, onde localizaram outras seis aves mantidas em cativeiro e cerca de 40 gaiolas vazias, algumas com etiquetas de preços.



Além dos animais, foram recolhidas gaiolas e ferramentas utilizadas na captura de espécies silvestres.



Os três homens foram autuados por crime ambiental e receberam multas administrativas. As aves e os materiais recolhidos ficaram sob responsabilidade da Guarda Ambiental.