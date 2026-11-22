José Marcos Peixoto enviou mensagens pelo WhatsApp, acompanhadas de fotos e vídeos em que aparecia amarrado e com um saco plástico na cabeçaReprodução/Polícia Civil
O homem havia sido preso por policiais civis na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, depois que o veículo utilizado na suposta farsa foi localizado por meio de rastreamento.
Segundo as investigações, o caso aconteceu na quarta-feira (18), quando Jose Marcos teria enviado mensagens à mulher, fingindo estar nas mãos de sequestradores. Para dar credibilidade à história, encaminhou fotos e vídeos em que aparecia no porta-malas do próprio carro, com as mãos amarradas e uma sacola plástica cobrindo a cabeça.
Nas mensagens, ele exigia o pagamento de R$ 7 mil. Ainda conforme as apurações, uma mulher que estava com o motorista teria produzido as imagens utilizadas na encenação, a pedido dele.
Durante a audiência de custódia, o Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia (NACAC) do MPRJ defendeu a manutenção da prisão, alegando a gravidade da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública.
Ao determinar a prisão preventiva, o juízo destacou o planejamento da ação e o uso dos vínculos afetivos para provocar medo na vítima e obter vantagem financeira. A decisão também apontou a necessidade de proteger a esposa contra possíveis intimidações.
Presos por venda ilegal de aves
Batizada de Operação Quebra das Gaiolas, a ação reuniu policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), policiais militares, agentes da Guarda Municipal e da Guarda Ambiental. As equipes utilizaram monitoramento em tempo real e policiais à paisana para identificar a venda irregular dos animais.
Além dos animais, foram recolhidas gaiolas e ferramentas utilizadas na captura de espécies silvestres.
Os três homens foram autuados por crime ambiental e receberam multas administrativas. As aves e os materiais recolhidos ficaram sob responsabilidade da Guarda Ambiental.
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