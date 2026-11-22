Político foi uma figura influente e relevante em Nova Iguaçu - Arquivo pessoal

Político foi uma figura influente e relevante em Nova IguaçuArquivo pessoal

Publicado 22/11/2026 16:33

Luiz Antônio Teixeira, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, morreu neste domingo (22), na Baixada Fluminense. Advogado, ele era pai do deputado federal Dr. Luizinho (PP) , da vice-prefeita do município, Dra. Roberta Teixeira (PL), e da dentista e tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Débora Teixeira Medina.

fotogaleria

A despedida será realizada nesta segunda-feira (23), no plenário da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, das 8h às 11h30. O espaço foi palco de parte da trajetória política de Luiz Antônio. O sepultamento está previsto para as 12h, no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu.



Luiz Antônio teve uma trajetória ligada à vida pública do município. Ele exerceu mandato de vereador entre 1983 e 1988 e também presidiu a Câmara. Além disso, comandava o diretório municipal do Progressistas (PP), partido pelo qual os filhos Dr. Luizinho e Roberta seguiram carreira política.



Ao longo de sua trajetória, recebeu homenagens por sua atuação na cidade. Entre elas está a Medalha de Mérito Comendador Soares, considerada a maior honraria de Nova Iguaçu. Na última semana, também recebeu a Medalha Tiradentes, principal condecoração concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).



A homenagem foi entregue na residência do ex-vereador, por indicação do deputado estadual Gustavo Tutuca (PP). Os parlamentares Carlinhos BNH e Felipinho Ravis também participaram da cerimônia.





Homenagens e lembranças

A morte de Luiz Antônio provocou manifestações de pesar de familiares, amigos e representantes da política e do samba. Apaixonado pelo Flamengo e pela Beija-Flor de Nilópolis, ele também trabalhou na Administradora Beija-Flor, empresa ligada à escola de samba, onde permaneceu até se aposentar.



A agremiação e Neguinho da Beija-Flor, intérprete histórico da escola, publicaram homenagens nas redes sociais. “Mais que um amigo, um irmão de vida. Meu irmão descansou, e confesso que estou muito triste”, escreveu o cantor.



O prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina (PP), também lamentou a morte. Em uma publicação, destacou a alegria de Luiz Antônio e o carinho que ele tinha pela política, pelo samba, pelo Flamengo e pelas pessoas.



O deputado federal Dr. Luizinho publicou uma homenagem ao pai, a quem chamou de melhor amigo. O parlamentar destacou os ensinamentos recebidos sobre honestidade, respeito e a importância de ajudar as pessoas.



“Só tenho a agradecer a Deus a oportunidade de além de ser seu filho, ter sido seu amigo, seu parceiro, em alguns momentos seu pai, e ter vividos momentos inesquecíveis com eles e com toda nossa família! Ele é insubstituível! Te amo, pai!”, escreveu.