Político foi uma figura influente e relevante em Nova IguaçuArquivo pessoal
Luiz Antônio teve uma trajetória ligada à vida pública do município. Ele exerceu mandato de vereador entre 1983 e 1988 e também presidiu a Câmara. Além disso, comandava o diretório municipal do Progressistas (PP), partido pelo qual os filhos Dr. Luizinho e Roberta seguiram carreira política.
Ao longo de sua trajetória, recebeu homenagens por sua atuação na cidade. Entre elas está a Medalha de Mérito Comendador Soares, considerada a maior honraria de Nova Iguaçu. Na última semana, também recebeu a Medalha Tiradentes, principal condecoração concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).
A homenagem foi entregue na residência do ex-vereador, por indicação do deputado estadual Gustavo Tutuca (PP). Os parlamentares Carlinhos BNH e Felipinho Ravis também participaram da cerimônia.
Homenagens e lembranças
A agremiação e Neguinho da Beija-Flor, intérprete histórico da escola, publicaram homenagens nas redes sociais. “Mais que um amigo, um irmão de vida. Meu irmão descansou, e confesso que estou muito triste”, escreveu o cantor.
O prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina (PP), também lamentou a morte. Em uma publicação, destacou a alegria de Luiz Antônio e o carinho que ele tinha pela política, pelo samba, pelo Flamengo e pelas pessoas.
O deputado federal Dr. Luizinho publicou uma homenagem ao pai, a quem chamou de melhor amigo. O parlamentar destacou os ensinamentos recebidos sobre honestidade, respeito e a importância de ajudar as pessoas.
“Só tenho a agradecer a Deus a oportunidade de além de ser seu filho, ter sido seu amigo, seu parceiro, em alguns momentos seu pai, e ter vividos momentos inesquecíveis com eles e com toda nossa família! Ele é insubstituível! Te amo, pai!”, escreveu.
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