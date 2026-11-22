O homem foi conduzido à 4ª DP - Divulgação/Segurança Presente

O homem foi conduzido à 4ª DPDivulgação/Segurança Presente

Publicado 22/11/2026 17:37

Agentes da Operação Segurança Presente recuperaram, na manhã deste domingo (22), materiais furtados de um imóvel na Rua da Alfândega, no Centro do Rio. Durante o patrulhamento, os policiais flagraram um homem pulando pela janela do segundo andar do prédio com um saco de panelas.





Segundo a equipe, o suspeito foi acompanhado pelos agentes e entregou os objetos a outro homem na Avenida Presidente Vargas. Na tentativa de abordagem, na esquina das ruas Miguel Couto e Teófilo Otoni, o primeiro envolvido fugiu.



O segundo homem permaneceu no local e contou aos policiais que havia aceitado ajudar no transporte dos materiais em troca de dinheiro. Ele foi conduzido à 4ª DP (Praça da República), junto com os objetos recuperados.



Após análise da autoridade policial, o homem foi liberado. Ao todo, foram recuperadas cinco panelas de alumínio, nove tampas metálicas e um tabuleiro retangular de alumínio. LEIA MAIS: Cariocas lotam praias em dia de calor intenso; veja previsão da semana Segundo a equipe, o suspeito foi acompanhado pelos agentes e entregou os objetos a outro homem na Avenida Presidente Vargas. Na tentativa de abordagem, na esquina das ruas Miguel Couto e Teófilo Otoni, o primeiro envolvido fugiu.O segundo homem permaneceu no local e contou aos policiais que havia aceitado ajudar no transporte dos materiais em troca de dinheiro. Ele foi conduzido à 4ª DP (Praça da República), junto com os objetos recuperados.Após análise da autoridade policial, o homem foi liberado. Ao todo, foram recuperadas cinco panelas de alumínio, nove tampas metálicas e um tabuleiro retangular de alumínio.

‘Donas’ de gírias, facções do Rio ameaçam rivais e pressionam moradores

Facções criminosas do Rio de Janeiro passaram a estender o poder de influência que exercem para além do domínio territorial. Gírias e símbolos determinam a maneira como os integrantes desses grupos se comunicam. Mas os efeitos desse controle também alcançam pessoas sem qualquer relação com o crime.

No Rio, algumas expressões são associadas a determinados grupos criminosos e, caso sejam utilizadas em território inimigo, podem provocar ameaças ou até um decreto, expressão usada na linguagem das facções para indicar que uma pessoa foi jurada de morte.



Usada em todo o Brasil, a gíria “é nóis” é associada ao Comando Vermelho (CV). Já para o Terceiro Comando Puro (TCP), o usual é dizer “é a gente”. Ambas as expressões podem ser interpretadas como sinais de identificação com uma facção e, por isso, não podem ser ditas em territórios dominados por grupos rivais.

Outras duas expressões bastante comuns em todo o país também passaram a ser associadas às organizações criminosas. Integrantes do CV costumam usar “tô suave”, enquanto os do TCP dizem “tô de boa”. Para se referir a um amigo, o CV utiliza a palavra “fiel”, enquanto o TCP usa “parelha”.

Quando querem indicar que está tudo sob controle em um território dominado pelo grupo, integrantes do CV dizem “tudo dois”. Já no TCP, a expressão utilizada é “tudo três”. Os números fazem referência à quantidade de letras das siglas. A mesma lógica aparece nos gestos feitos com as mãos para identificar as facções.

Além das facções, as milícias também possuem expressões próprias. Quando a situação está tranquila, os integrantes utilizam o código “5.5”. Para indicar que dominam uma região, dizem que “tá cinco”. Os líderes são chamados de “chefe”, “paizão” e “padrinho”, enquanto a saudação utilizada é “hop”, expressão que também aparece nas Forças Armadas.