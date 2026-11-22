Animais brilharam e deram show no mar da Barra da Tijuca - Reprodução/Redes Sociais

Animais brilharam e deram show no mar da Barra da TijucaReprodução/Redes Sociais

Publicado 22/11/2026 18:28

A presença de golfinhos no mar da Barra da Tijuca chamou a atenção de moradores e frequentadores da praia durante o feriado prolongado. Os animais foram avistados em diferentes pontos da região nos últimos dias. Na sexta-feira (20), um grupo foi registrado nadando entre as Ilhas Tijucas. Já neste domingo (22), novos relatos apontaram a presença dos mamíferos marinhos na altura dos postos 1 e 2.





O primeiro registro foi feito pela página Friendstripps, que publica conteúdos sobre passeios de lancha e trilhas. As imagens mostram vários golfinhos nadando próximos uns dos outros nas águas entre as ilhas, na Barra da Tijuca. O vídeo chamou a atenção nas redes sociais e levantou a curiosidade de quem acompanha a rotina do litoral carioca.



Dois dias depois, os animais voltaram a ser observados na região. Desta vez, os avistamentos ocorreram na altura dos postos 1 e 2 da praia. A sequência de registros em um intervalo de poucos dias despertou o interesse de moradores e visitantes, que puderam acompanhar a passagem dos animais pelo mar.



LEIA MAIS: Justiça mantém preso motorista que forjou sequestro O primeiro registro foi feito pela página Friendstripps, que publica conteúdos sobre passeios de lancha e trilhas. As imagens mostram vários golfinhos nadando próximos uns dos outros nas águas entre as ilhas, na Barra da Tijuca. O vídeo chamou a atenção nas redes sociais e levantou a curiosidade de quem acompanha a rotina do litoral carioca.Dois dias depois, os animais voltaram a ser observados na região. Desta vez, os avistamentos ocorreram na altura dos postos 1 e 2 da praia. A sequência de registros em um intervalo de poucos dias despertou o interesse de moradores e visitantes, que puderam acompanhar a passagem dos animais pelo mar.

Aparições também foram registradas na Costa Verde



A presença de golfinhos no litoral fluminense também foi destaque em outro registro recente. No início de novembro, um grupo de golfinhos-pintados-do-Atlântico foi filmado na baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, na Costa Verde. As imagens, feitas com um drone pelo projeto Drone da Ilha, mostraram os animais nadando juntos e interagindo no mar.



Na ocasião, o biólogo Rafael Carvalho explicou que a aproximação de golfinhos a embarcações pode acontecer espontaneamente. Alguns indivíduos podem nadar perto da proa dos barcos, mas a iniciativa parte dos próprios animais, que também têm liberdade para se afastar quando quiserem.



A orientação dos especialistas é respeitar o espaço dos mamíferos e não tentar provocar ou prolongar o contato. A recomendação vale especialmente para quem navega pela região e para pessoas que estejam na água.





Cuidados durante os encontros

Mesmo quando a presença dos golfinhos desperta curiosidade e rende imagens impressionantes, alguns cuidados são importantes para evitar interferências no comportamento dos animais. Entre as recomendações está não navegar diretamente sobre os grupos, cercá-los com embarcações ou persegui-los para conseguir fotografias e vídeos.



Essas atitudes podem provocar estresse, alterar o comportamento dos indivíduos e prejudicar atividades naturais, como alimentação e deslocamento. Banhistas também devem manter uma distância segura, sem tentar tocar, alimentar ou atrair os animais.



Os registros na Barra da Tijuca e na Ilha Grande ajudam a chamar a atenção para a diversidade da vida marinha presente no litoral do estado. Para que encontros como esses aconteçam sem colocar os animais em risco, a orientação é observar de longe e permitir que os golfinhos sigam seu percurso naturalmente.

