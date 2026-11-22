Niterói: Gilberto Gil é a principal atração do show de aniversário da cidadeTatiana Valença/Ascom
O alerta foi enviado diretamente aos celulares de moradores. Mais cedo, às 18h30, o município já havia mudado o estágio operacional para atenção, diante da previsão de chuva moderada a forte, rajadas de vento e descargas elétricas.
Em nota, a Prefeitura informou que uma formação de nuvens carregadas, acompanhada de raios, foi identificada na região da Ilha do Governador, avançando em direção a Niterói. Segundo o município, mesmo que a chuva não fosse tão intensa, havia possibilidade de muitas descargas elétricas. O adiamento foi adotado como medida preventiva para garantir a segurança do público.
A Defesa Civil informou que continuaria monitorando as condições meteorológicas por meio dos sistemas de acompanhamento.
A Defesa Civil de Niterói acompanha continuamente a evolução das condições do tempo, por meio de seus sistemas de monitoramento, para garantir a segurança e o bem-estar da população e informa que a chuva pode não ser tão intensa, mas com possibilidade de muitos raios.", informou a nota
Gil confirma nova data
“Hoje choveu, trovoada, raio, tem a segurança do público. A Defesa Civil pediu para que a gente interrompesse o trabalho. Já temos a data certa para voltar aqui”, afirmou.
O artista também confirmou o retorno à cidade em 20 de dezembro e brincou com a expectativa de que o tempo esteja melhor na nova data. “O show que era para ser hoje, vai ser dia 20 de dezembro. Vocês virão, eu também virei. E a chuva vai ficar quietinha”, disse.
Apresentação dos Gilsons foi interrompida
A banda Gilsons também chegou a subir ao palco, mas a apresentação precisou ser interrompida por causa da chuva forte. Por volta das 18h40, pessoas que acompanhavam os shows procuraram abrigo em estabelecimentos comerciais da região, como bares, padarias e outros comércios.
A apresentação de Gilberto Gil seria um dos destaques da programação organizada para celebrar os 453 anos de Niterói. Com a mudança, o público terá uma nova oportunidade de acompanhar o show gratuito em dezembro.
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