Niterói: Gilberto Gil é a principal atração do show de aniversário da cidade - Tatiana Valença/Ascom

Niterói: Gilberto Gil é a principal atração do show de aniversário da cidadeTatiana Valença/Ascom

Publicado 22/11/2026 20:28 | Atualizado 22/11/2026 20:28

O show gratuito de Gilberto Gil em comemoração aos 453 anos de Niterói foi adiado neste domingo (22) devido às condições climáticas. A apresentação, que aconteceria na Praia de Icaraí, foi remarcada para o dia 20 de dezembro. A decisão foi anunciada pela Prefeitura da cidade após a Defesa Civil emitir um alerta severo de risco de alagamentos e inundações e acompanhar o avanço de uma área de instabilidade.





O alerta foi enviado diretamente aos celulares de moradores. Mais cedo, às 18h30, o município já havia mudado o estágio operacional para atenção, diante da previsão de chuva moderada a forte, rajadas de vento e descargas elétricas.



Em nota, a Prefeitura informou que uma formação de nuvens carregadas, acompanhada de raios, foi identificada na região da Ilha do Governador, avançando em direção a Niterói. Segundo o município, mesmo que a chuva não fosse tão intensa, havia possibilidade de muitas descargas elétricas. O adiamento foi adotado como medida preventiva para garantir a segurança do público.



A Defesa Civil informou que continuaria monitorando as condições meteorológicas por meio dos sistemas de acompanhamento. LEIA MAIS: Justiça mantém preso motorista que forjou sequestro O alerta foi enviado diretamente aos celulares de moradores. Mais cedo, às 18h30, o município já havia mudado o estágio operacional para atenção, diante da previsão de chuva moderada a forte, rajadas de vento e descargas elétricas.Em nota, a Prefeitura informou que uma formação de nuvens carregadas, acompanhada de raios, foi identificada na região da Ilha do Governador, avançando em direção a Niterói. Segundo o município, mesmo que a chuva não fosse tão intensa, havia possibilidade de muitas descargas elétricas. O adiamento foi adotado como medida preventiva para garantir a segurança do público.A Defesa Civil informou que continuaria monitorando as condições meteorológicas por meio dos sistemas de acompanhamento.

"Em função das condições climáticas e do avanço de uma formação de nuvens de chuva e raios identificada na região da Ilha do Governador, em direção à Niterói, o show de Gilberto Gil em comemoração ao aniversário de Niterói foi adiado para o próximo dia 20 de dezembro.



A Defesa Civil de Niterói acompanha continuamente a evolução das condições do tempo, por meio de seus sistemas de monitoramento, para garantir a segurança e o bem-estar da população e informa que a chuva pode não ser tão intensa, mas com possibilidade de muitos raios.", informou a nota

Gil confirma nova data

O próprio Gilberto Gil publicou um vídeo nas redes sociais para comunicar a mudança. O cantor lamentou o adiamento, mas destacou que a decisão levou em conta a segurança das pessoas que estavam no evento.



“Hoje choveu, trovoada, raio, tem a segurança do público. A Defesa Civil pediu para que a gente interrompesse o trabalho. Já temos a data certa para voltar aqui”, afirmou.



O artista também confirmou o retorno à cidade em 20 de dezembro e brincou com a expectativa de que o tempo esteja melhor na nova data. “O show que era para ser hoje, vai ser dia 20 de dezembro. Vocês virão, eu também virei. E a chuva vai ficar quietinha”, disse.





Apresentação dos Gilsons foi interrompida

A programação musical do aniversário de Niterói já havia começado quando a chuva ganhou força. O projeto Niterói de Todos os Cantos abriu as comemorações com apresentações de artistas locais, entre eles Santino, Belliza Luar, Sávio e Harmonia, além dos músicos Duane Lanterlobo e Ultra Braga.



A banda Gilsons também chegou a subir ao palco, mas a apresentação precisou ser interrompida por causa da chuva forte. Por volta das 18h40, pessoas que acompanhavam os shows procuraram abrigo em estabelecimentos comerciais da região, como bares, padarias e outros comércios.



A apresentação de Gilberto Gil seria um dos destaques da programação organizada para celebrar os 453 anos de Niterói. Com a mudança, o público terá uma nova oportunidade de acompanhar o show gratuito em dezembro.

