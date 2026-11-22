Casal marcou história na política do RJ - Reprodução/Redes sociais

Casal marcou história na política do RJReprodução/Redes sociais

Publicado 22/11/2026 21:15 | Atualizado 22/11/2026 21:29





Em uma nota, Rosinha afirmou que a decisão foi motivada por diferenças de entendimento e por caminhos que, segundo ela, já não seguem na mesma direção. A ex-governadora também pediu respeito à privacidade do casal e afirmou que os motivos da separação dizem respeito exclusivamente aos dois.



“Gostaria de comunicar que meu casamento está chegando ao fim em razão de diferenças de entendimento e caminhos que, neste momento, parecem não serem mais os mesmos”, escreveu.



Rosinha ressaltou que foram quase 50 anos de uma história compartilhada, com conquistas e desafios. Ao final do comunicado, pediu que a trajetória construída pelo casal seja respeitada e que não haja especulações sobre a decisão.



“Independentemente de qualquer circunstância, foram quase 50 anos de uma história construída juntos, com momentos de conquistas, desafios e uma trajetória que merece, acima de tudo, respeito”, afirmou.



LEIA MAIS: Golfinhos são vistos em diferentes pontos da Barra da Tijuca Em uma nota, Rosinha afirmou que a decisão foi motivada por diferenças de entendimento e por caminhos que, segundo ela, já não seguem na mesma direção. A ex-governadora também pediu respeito à privacidade do casal e afirmou que os motivos da separação dizem respeito exclusivamente aos dois.“Gostaria de comunicar que meu casamento está chegando ao fim em razão de diferenças de entendimento e caminhos que, neste momento, parecem não serem mais os mesmos”, escreveu.Rosinha ressaltou que foram quase 50 anos de uma história compartilhada, com conquistas e desafios. Ao final do comunicado, pediu que a trajetória construída pelo casal seja respeitada e que não haja especulações sobre a decisão.“Independentemente de qualquer circunstância, foram quase 50 anos de uma história construída juntos, com momentos de conquistas, desafios e uma trajetória que merece, acima de tudo, respeito”, afirmou.

Trajetória política em conjunto

Rosinha e Anthony Garotinho formaram um dos casais mais conhecidos da política fluminense. A atuação pública dos dois ganhou força em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, onde Anthony foi prefeito em dois períodos: de 1989 a 1992 e de 1997 a 1998.



Em 1998, Garotinho foi eleito governador do Rio de Janeiro e assumiu o cargo no ano seguinte. Em 2002, deixou o governo para disputar a Presidência da República. Naquele mesmo ano, Rosinha venceu a eleição estadual e se tornou a primeira mulher eleita governadora do Rio. Ela comandou o estado entre 2003 e 2006. Durante o governo de Rosinha, Garotinho chegou a ser secretário de governo e secretário de segurança pública.



Anos depois, Rosinha voltou à administração municipal de Campos dos Goytacazes. Eleita em 2008 e reeleita em 2012, permaneceu na Prefeitura até 2016.



A presença da família na política também alcançou a geração seguinte. A filha Clarissa Garotinho exerceu mandatos de vereadora, deputada estadual e deputada federal. Wladimir Garotinho foi prefeito de Campos e também conquistou mandato de deputado federal.



Neste ano, Rosinha chegou a acompanhar Anthony Garotinho em compromissos da campanha ao governo do estado, incluindo debates eleitorais. A participação ocorreu durante a disputa política de 2026.



Em dezembro de 2021, os dois haviam celebrado 40 anos de casamento em uma cerimônia religiosa realizada em Campos dos Goytacazes. Na ocasião, trocaram declarações públicas de carinho.



Até a publicação da reportagem, Anthony Garotinho não havia se manifestado sobre o anúncio. A reportagem de O DIA procurou o ex-governador para saber se gostaria de comentar a separação, mas ainda não obteve retorno.





Leia a íntegra da nota de Rosinha Garotinho

“Gostaria de comunicar que meu casamento está chegando ao fim em razão de diferenças de entendimento e caminhos que, neste momento, parecem não serem mais os mesmos.



Minha vida pessoal e as razões que envolvem essa decisão dizem respeito exclusivamente a nós e devem ser preservadas. Não cabe a terceiros julgar, especular ou tirar conclusões sobre uma história que só nós conhecemos por inteiro.



Independentemente de qualquer circunstância, foram quase 50 anos de uma história construída juntos, com momentos de conquistas, desafios e uma trajetória que merece, acima de tudo, respeito.



Peço, portanto, respeito à nossa privacidade, à nossa história e a tudo o que vivemos até aqui.



Com carinho, Rosinha”

