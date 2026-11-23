Chuva provocou alagamento na Estrada da Gávea - Reprodução/Rede Social

Chuva provocou alagamento na Estrada da GáveaReprodução/Rede Social

Publicado 23/11/2026 06:57

Após um domingo de muito sol e calor, um temporal atingiu diferentes regiões do Rio durante a noite e o início da manhã desta segunda-feira (23). Ao longo do dia, a previsão é de céu nublado, com pancadas isoladas à tarde e à noite, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas.





Segundo o Alerta Rio, os maiores acumulados de precipitação em uma hora foram registrados nas estações da Grota Funda, Recreio dos Bandeirantes, Rocinha, Barra/Barrinha, Vidigal, Alto da Boa Vista e Barra/Riocentro.



No início da manhã, alguns núcleos de instabilidade ainda se deslocavam lentamente sobre a Zona Sudoeste, enquanto outros se dissiparam em direção ao oceano. Também havia uma formação sobre a Zona Norte. LEIA MAIS: Chuva adia show de Gilberto Gil em Niterói Segundo o Alerta Rio, os maiores acumulados de precipitação em uma hora foram registrados nas estações da Grota Funda, Recreio dos Bandeirantes, Rocinha, Barra/Barrinha, Vidigal, Alto da Boa Vista e Barra/Riocentro.No início da manhã, alguns núcleos de instabilidade ainda se deslocavam lentamente sobre a Zona Sudoeste, enquanto outros se dissiparam em direção ao oceano. Também havia uma formação sobre a Zona Norte.

O temporal provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade, e equipes da Prefeitura do Rio atuam nas áreas afetadas. Na Estrada da Gávea, na Rocinha, um carro chegou a ser arrastado pela força da água.

Pouco antes das 9h, ainda havia bolsões d´água registrados nos seguintes endereços:

- Avenida Engenheiro Carlos Carvalho, na altura da Estrada Coronel Pedro Correa, no sentido Recreio – Barra Olímpica

- Estrada de Jacarepaguá, na altura Rua Lagoa Santa – Anil

- Avenida Infante Dom Henrique, na altura da Marina da Glória, em ambos os sentidos – Glória

- Avenida Armando Lombardi, na altura da estação do BRT Jardim Oceânico, no sentido Recreio – Barra da Tijuca

Segunda-feira terá temperaturas elevadas e chuva no fim do dia



De acordo com o Alerta Rio, a atuação de áreas de instabilidade associadas ao calor e a uma região de baixa pressão influenciará as condições do tempo na capital. As temperaturas permanecerão elevadas, com mínima prevista de 22°C e máxima de 37°C.



Região Metropolitana



Em Niterói, a noite de domingo (22) também foi marcada por fortes chuvas, acompanhadas de raios e ventos. O show gratuito de Gilberto Gil, em comemoração aos 453 anos do município, que aconteceria na Praia de Icaraí, precisou ser adiado devido às condições climáticas. A apresentação acabou sendo remarcada para 20 de dezembro.



A decisão foi anunciada pela Prefeitura após a Defesa Civil emitir um alerta severo para o risco de alagamentos e inundações, diante do avanço de uma área de instabilidade. Mais cedo, às 18h30, o município já havia passado para o estágio operacional de atenção, diante da previsão de chuva moderada a forte, rajadas de vento e descargas elétricas.



Em São Gonçalo, o município chegou a entrar em estágio de observação devido ao risco de impactos provocados pelas fortes precipitações.