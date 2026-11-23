PM vem realizando operações constantes na Cidade de Deus e Gardênia Azul para reprimir avanço do CV - Reginaldo Pimenta

PM vem realizando operações constantes na Cidade de Deus e Gardênia Azul para reprimir avanço do CVReginaldo Pimenta

Publicado 23/11/2026 08:09



A Polícia Militar realizou, nesta segunda-feira (23), uma operação na comunidade da Cidade de Deus , na Zona Sudoeste do Rio. Na ação, os agentes prenderam um homem com mandado de prisão preventiva em aberto, por extorsão e associação criminosa. Com ele, foi apreendido uma pistola, munições e grande quantidade de drogas.

Segundo a corporação, agentes 18º BPM (Jacarepaguá) atuaram para coibir a atuação de criminosos envolvidos em disputas territoriais entre facções rivais, bem como combater roubos de veículos na região de Jacarepaguá.



Durante a operação, as equipes realizam buscas em pontos previamente identificados, com o objetivo de localizar criminosos e possíveis esconderijos de materiais ilícitos.

Outras operações

Policiais do 9ºBPM (Rocha Miranda) também realizam a Operação Barricada Zero no Complexo do Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte. A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão, combater práticas criminosas e remover barricadas, ampliando a circulação e a segurança dos moradores.

Na comunidade Faz Quem Quer, os militares já retiraram aproximadamente 14 toneladas de materiais das vias.

Ainda nesta manhã, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) atuam em uma ação na comunidade da Gardênia Azul, também na Zona Sudoeste. De acordo com o comando da unidade, equipes atuam para reprimir a movimentação de criminosos na região. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.

Coroas de flores para PMs vivos são deixadas na frente do 18º BPM

Um homem foi preso no dia 16 de novembro, após deixar duas coroas de flores com os nomes de policiais militares em frente ao 18º BPM (Jacarepaguá), na Freguesia, Zona Sudoeste do Rio. Os agentes citados no objeto estão vivos e atuam na unidade.

As duas coroas traziam os dizeres: "Combateste o bom combate, acabaste a carreira, guardaste a fé" e a frase em latim "Si vis pacem para bellum", que, em tradução livre, significa: "Se queres a paz, prepara-te para a guerra".

Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma moto se aproximaram da lateral do muro do batalhão no início da tarde. Enquanto o piloto aguardava no veículo, o garupa desceu e deixou as coroas próximo a uma árvore. Um policial que presenciou a ação conseguiu interceptar o responsável por colocar os objetos. O piloto da moto, no entanto, conseguiu fugir. O homem detido foi encaminhado à delegacia da área.



Para a corporação, o episódio tem características de uma ameaça e ocorre em meio a operações mais incisivas realizadas pelo 18º BPM na região. Atualmente, a Gardênia Azul é controlada pelo Comando Vermelho (CV), que assumiu o território após anos de domínio da milícia.



De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), entre janeiro e setembro de 2026, policiais do 18º BPM prenderam 934 pessoas, apreenderam 106 adolescentes e retiraram de circulação 66 fuzis.