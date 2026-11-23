Marllon Galdino dos Santos trabalhava como auxiliar de serviços gerais - Reprodução / Redes Sociais

Marllon Galdino dos Santos trabalhava como auxiliar de serviços geraisReprodução / Redes Sociais

Publicado 23/11/2026 09:48

Um jovem, de 19 anos, foi encontrado morto - com o corpo carbonizado - no bairro Gradim, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio , neste domingo (22). Marllon Galdino dos Santos desapareceu após avisar à família que iria para uma festa.

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A vítima trabalhava como auxiliar de serviços gerais no Hotel Windsor, no Leme, na Zona Sul do Rio. Ao O DIA, Letycia Vale, de 25 anos, irmã de Marllon, contou que o jovem saiu do trabalho, por volta das 21h de sábado (21), para ir em um churrasco no bairro Jardim Catarina, já em São Gonçalo.

Por volta de meia-noite de domingo (22), a mãe de Marllon recebeu mensagens do número dele, dizendo que tinha saído com uma menina e que havia sido a "maior furada", citando logo depois uma possibilidade de assalto. "Acho que cai numa braba. Acho que vou perder tudo", dizem duas mensagens enviadas.

O jovem morava com a mãe no bairro Porto Novo, também em São Gonçalo. A família tinha se mudado há uma semana para o local. Letycia estipula que criminosos do Gradim podem ter pego o irmão por achar que ele seria de uma facção rival.

"Sobre essas mensagens que estavam no print, a família acredita que não tenha sido ele que enviou. Ele não tinha envolvimento nenhum, mas, por morar em outro local, de repente com outra facção, ele pode ter sido pego. Essas últimas mensagens não foram o Marllon que escreveu", contou.

Agora, a família busca mais informações sobre o caso, em busca de justiça.

"Como caçula, era quase como um filho. Cresci com ele, morou comigo, a gente viveu bastante tempo junto. A gente era muito descontraído. Amava ele, amo ele e vou continuar amando. Tá muito difícil essas horas, mas acredito no conforto que Deus dará à gente. Espero que haja justiça, apesar de ser difícil. No Brasil, existem leis, mas não são completamente cumpridas. Acredito na justiça de Deus também", destacou Letycia.

Também ao O DIA, Bel Andrade, mãe do jovem, ressaltou que o filho era uma pessoa que sempre queria ajudar os próximos.

"Ele era um menino muito alegre. Um garoto feliz, responsável e muito educado. Respeitoso comigo e com a família. Não dizia 'não' para ninguém. No trabalho, amavam ele porque tudo que pediam, fazia. Tinha vários sonhos, um menino que ajudava o pai quando estava desempregado, aquele que tirava dele para dar aos próximos. Era um menino muito tranquilo. Tinha boca e não falava", comentou.

O corpo foi encontrado na BR-101, na altura do km 316, próximo do retorno do Gradim, no sentido Itaboraí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe recebeu acionamento de um usuário da via expressa, que relatou ter encontrado um cadáver parcialmente carbonizado.

A PRF informou que o estado do corpo não permitiu que fosse feito qualquer tipo de identificação. Os agentes não encontraram testemunhas do ocorrido e nem documentação junto ao cadáver. Os policiais registraram o caso na 73ª DP (Neves).

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e assumiu a investigação do caso. Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar os fatos.

O sepultamento aconteceu no Cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco, em São Gonçalo, às 16h30 desta segunda-feira (23).