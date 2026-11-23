Sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova - Reprodução / Google Street View

Sede da Prefeitura do Rio, na Cidade NovaReprodução / Google Street View

Publicado 23/11/2026 09:15

Prefeitura do Rio determinou que os órgãos da administração municipal devem reduzir os contratos e convênios em vigor em pelo menos 25%, a partir do próximo dia 1º de dezembro. Segundo o decreto do último dia 20 de novembro, publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira (23), os titulares das entidades devem enviar um relatório prévio à Controladoria Geral do Município até 30 de novembro, detalhando os acordos rescindidos ou que terão os valores diminuídos.

O texto justifica a medida argumentando que a reorganização administrativa e a atualização das diretrizes institucionais são essenciais para garantir maior eficiência na gestão pública, alinhando as ações governamentais aos objetivos da nova gestão. O decreto também considera a necessidade de otimizar recursos públicos, "promovendo medidas que assegurem o cumprimento das metas do governo".

Apesar disso, a publicação não informa uma estimativa do quanto a Prefeitura pretende economizar com a medida.

Prefeitura aumenta repasse para creches conveniadas

Recentemente, a Prefeitura aumentou para R$ 850 o valor mensal repassado por criança às creches conveniadas com o município. A medida tem objetivo de beneficiar mais de 46 mil alunos atendidos por 402 unidades distribuídas por todas as regiões da cidade e ampliar os recursos destinados ao custeio das instituições.

O reajuste foi anunciado pelo prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) no último fim de semana e contempla os termos de colaboração firmados entre a Secretaria Municipal de Educação e as instituições parceiras. Os recursos são utilizados para cobrir despesas como pagamento de funcionários, alimentação, aquisição de materiais pedagógicos e manutenção dos espaços.

Segundo a prefeitura, a atualização do valor busca contribuir para a continuidade das atividades das creches e dar suporte às instituições responsáveis pelo atendimento de crianças na primeira infância. As unidades conveniadas integram a rede de educação infantil do município e atendem famílias que dependem do serviço.

Cavaliere afirmou que a medida tem como objetivo fortalecer o funcionamento das instituições e ampliar o investimento no desenvolvimento infantil.

"Essa iniciativa é uma forma de fortalecer a rede de creches parceiras e investir no cuidado e no desenvolvimento das nossas crianças. É um recurso importante para apoiar o trabalho dessas instituições e garantir melhores condições para receber e educar a nossa futura geração", declarou.

O secretário municipal de Educação, Hugo Nepomuceno, também comentou o reajuste e destacou a importância dos recursos para a rede de ensino: "Mais uma importante decisão da prefeitura e da secretaria. O investimento chega para reforçar nosso compromisso com a educação e assegurar um futuro cada vez melhor para nossas crianças".