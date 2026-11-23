Acusada foi encaminhada à delegacia localizada na Central - Divulgação / Força Municipal

Acusada foi encaminhada à delegacia localizada na CentralDivulgação / Força Municipal

Publicado 23/11/2026 11:14

Agentes da Força Municipal prenderam uma mulher por suspeita de agredir o próprio filho, de 8 anos, dentro de um ônibus, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, no último sábado (21). Ela também teria agredido uma passageira.

De acordo com a corporação, uma equipe recebeu acionamento para atender uma denúncia de agressão contra uma criança dentro de um coletivo. Os agentes chegaram no veículo e encontraram duas mulheres em meio a uma discussão.

Conforme a passageira relatou aos integrantes da Divisão de Elite da Guarda Municipal, ela tentou intervir ao presenciar as agressões da mãe contra o filho. Segundo o depoimento, foram realizados socos, tapas e até empurrões na vítima. Quando a mulher agiu para interferir, também teria sido agredida.

A Força Municipal informou que a equipe separou as envolvidas e controlou a situação. Posteriormente, ambas foram conduzidas à 4ª DP (Presidente Vargas).

A corporação destacou que a suspeita de agressão seguiu presa e que o filho foi encaminhado para atendimento médico.

A reportagem tenta localizar a defesa da mulher. O espaço está aberto para manifestação.

Mais de 30 prisões em feriadão

A prisão da mulher foi uma das 38 conduções à delegacias realizadas pela Força Municipal de sexta-feira (20), feriado da Consciência Negra, até domingo (22). As equipes também cumpriram um mandado de busca e apreensão, além da recuperação de 15 celulares durante ações de policiamento preventivo e ostensivo.

Na noite de domingo (22), agentes apreenderam um adolescente depois de uma tentativa de furto de celular na Avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon, na Zona Sul do Rio. A equipe patrulhava as imediações do Jardim de Alah, área mapeada pela alta incidência de roubos e furtos, quando recebeu o alerta de um pedestre sobre um crime ocorrido nas proximidades.

Ao chegar ao local, os guardas encontraram o adolescente e a vítima, que contou que ele havia tentado levar seu celular. As equipes intervieram para evitar agressões de populares, apreenderam o suspeito e o levaram para a 14ª DP (Leblon), junto com a vítima. A ocorrência foi registrada como tentativa de furto. A bicicleta utilizada pelo adolescente também foi apreendida.

Somente na sexta-feira (20) oito celulares identificados como produtos de furto ou de roubo foram recuperados pelos agentes. Durante o período, as equipes também apreenderam duas bicicletas utilizadas em tentativas de furto e quatro motocicletas.



No mesmo dia, dois irmãos foram detidos depois de uma ocorrência de importunação sexual , na estação do BRT de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A vítima do caso seria uma adolescente. As identificações dos suspeitos ainda não foram divulgadas.

De acordo com a corporação, as equipes realizavam patrulhamento na região, em horário e local mapeados pela alta incidência dos crimes de roubos e furtos, quando receberam relatos de passageiros de um coletivo acerca de uma discussão seguida de agressão física. De acordo com testemunhas, um dos homens teria praticado importunação sexual contra uma adolescente dentro do ônibus, o que provocou a reação dos presentes.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram os dois homens envolvidos na confusão. O irmão do suspeito de importunar a adolescente teria se envolvido em uma briga com os passageiros. As equipes conseguiram conter os dois envolvidos. Ambos foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, apresentados à 36ª DP (Santa Cruz), onde o suspeito da importunação sexual permaneceu preso.

A reportagem tenta localizar as defesas dos homens envolvidos. O espaço segue aberto para manifestação.