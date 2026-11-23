Entorpecente foi levado à DP - Divulgação / Disque Denúncia

Entorpecente foi levado à DPDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 23/11/2026 10:49

A Polícia Militar confiscou 468 porções de drogas em Angra dos Reis , Costa Verde do Rio, em diferentes ações realizadas neste domingo (22), que terminaram com a prisão de um suspeito e a apreensão de dois menores. As autoridades receberam as informações de atividade criminosa em locais distintos da cidade através do Disque Denúncia.

Em um dos casos, na Rua Santa Catarina, no Bracuí, os agentes encontraram 41 tiras de maconha, seis tabletes de maconha, 14 pedras de crack 69 pinos de cocaína, um rádio comunicador e R$ 30 em espécie, um prejuízo de R$ 2500 ao tráfico de drogas local.Quatro pessoas foram conduzidas à delegacia – dessas, dois menores foram apreendidos.

Já na Avenida Boungavile, no Campo Belo, os policiais apreenderam 17 trouxinhas de maconha, nove pedaços de marchinha, três tiras de maconha, 16 pedras de crack e 35 pinos de cocaína. Após a chegada dos militares, suspeitos fugiram para uma região de mata, deixando as drogas para trás.

Na terceira ocorrência, policiais encontraram cinco tabletes de maconha, cinco tiras de maconha, 11 trouxinhas de maconha, 65 pedras de crack, 95 pinos de cocaína e 12 escamas, dando prejuízo de quase R$ 3 mil ao tráfico. Um suspeito acabou preso. Todos os casos foram registrados na 166ª DP (Angra dos Reis).

Suspeito morre em operação

Uma operação da Polícia Civil em Angra dos Reis terminou com um homem morto, outro preso e apreensão de 32 pinos de cocaína, 64 pedras de crack, cinco tabletes de maconha, três rádios comunicadores, além de um adolescente apreendido, na última quarta-feira (18). A ofensiva foi realizada simultaneamente nos bairros Sapinhatuba II e Morro da Fortaleza, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, retirar armas de circulação e impedir a expansão territorial de facções criminosas no município.

Batizada de Operação Escudo, a ação foi organizada após as investigações identificarem a presença de integrantes de uma organização criminosa armados nas duas comunidades. Segundo a Polícia Civil, o planejamento buscou atingir pontos estratégicos utilizados pelo grupo para manter o controle territorial e monitorar a movimentação das forças de segurança.

Na Sapinhatuba II, os agentes foram recebidos com disparos de arma de fogo. O confronto levou à solicitação de reforços policiais. Após a troca de tiros, as equipes encontraram um homem caído, ferido, próximo a uma arma e entorpecentes.

O suspeito recebeu atendimento e foi encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade dele não foi divulgada pela corporação.