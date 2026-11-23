Unidade móvel na Zona Norte carioca faz até 50 procedimentos por dia: 25 mamografias e 25 preventivos - Divulgação/Sesc

Unidade móvel na Zona Norte carioca faz até 50 procedimentos por dia: 25 mamografias e 25 preventivosDivulgação/Sesc

Publicado 23/11/2026 10:59

A unidade móvel Sesc Saúde Mulher oferece, a partir desta segunda-feira (23), exames gratuitos de mamografia e preventivo de câncer do colo do útero (Papanicolau) na Ceasa, na Zona Norte do Rio. A iniciativa segue até 22 de janeiro de 2027, com a estrutura instalada no pátio do Detran.

O público-alvo para mamografia, exame destinado ao rastreio do câncer de mama, é formado por mulheres de 40 a 74 anos. Já para o Papanicolau, a faixa etária é de 25 a 64 anos. Casos fora das faixas etárias indicadas serão atendidos mediante apresentação de pedido médico. Os atendimentos serão feitos de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, assim como as marcações dos exames.



Para agendar os exames, é necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. A ação busca ampliar o acesso aos serviços de saúde entre trabalhadoras, comerciantes, frequentadoras da Ceasa e moradores do entorno. A inciativa tem o apoio do Sindifrutas RJ e da Associação dos Comerciantes da Ceasa Rio (Acegri).



A unidade móvel do Sesc RJ tem capacidade para realizar até 50 exames por dia, sendo 25 mamografias e 25 preventivos. Após a realização da mamografia, as imagens serão enviadas digitalmente ao Hospital de Amor (Barretos/SP), instituição de referência nacional no diagnóstico e tratamento do câncer. O laudo será emitido pelo hospital e encaminhado à Ceasa, responsável por realizar a entrega dos resultados às pacientes. Os resultados dos exames estarão disponíveis em até 15 dias.



"O Outubro Rosa foi um momento importante de mobilização, mas a prevenção ao câncer de mama e do colo do útero deve acontecer durante todo o ano. O Sesc RJ mantém esse compromisso por meio de iniciativas que ampliam o acesso aos exames e aproximam os serviços de saúde da população. Com a chegada da unidade móvel à Ceasa, queremos alcançar ainda mais mulheres, incentivando o diagnóstico precoce e o cuidado contínuo com a saúde", declarou o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.



Atendimento em outras unidades no estado



O Sesc RJ também oferece esses exames nas Clínicas Sesc+ Saúde em nove unidades no estado: Tijuca, Ramos, Madureira, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São João de Meriti, Campos dos Goytacazes, Barra Mansa e Três Rios. O agendamento pode ser feito a preços acessíveis ao longo de todo ano. As clínicas também dispõem de consultas de psicologia, nutrição e enfermagem, além de atendimento social. Confira os locais em https://www.sescrio.org.br/projeto/clinicas-de-atencao-ampliada-a-saude.



