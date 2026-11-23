Unidade móvel na Zona Norte carioca faz até 50 procedimentos por dia: 25 mamografias e 25 preventivosDivulgação/Sesc
Para agendar os exames, é necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. A ação busca ampliar o acesso aos serviços de saúde entre trabalhadoras, comerciantes, frequentadoras da Ceasa e moradores do entorno. A inciativa tem o apoio do Sindifrutas RJ e da Associação dos Comerciantes da Ceasa Rio (Acegri).
A unidade móvel do Sesc RJ tem capacidade para realizar até 50 exames por dia, sendo 25 mamografias e 25 preventivos. Após a realização da mamografia, as imagens serão enviadas digitalmente ao Hospital de Amor (Barretos/SP), instituição de referência nacional no diagnóstico e tratamento do câncer. O laudo será emitido pelo hospital e encaminhado à Ceasa, responsável por realizar a entrega dos resultados às pacientes. Os resultados dos exames estarão disponíveis em até 15 dias.
"O Outubro Rosa foi um momento importante de mobilização, mas a prevenção ao câncer de mama e do colo do útero deve acontecer durante todo o ano. O Sesc RJ mantém esse compromisso por meio de iniciativas que ampliam o acesso aos exames e aproximam os serviços de saúde da população. Com a chegada da unidade móvel à Ceasa, queremos alcançar ainda mais mulheres, incentivando o diagnóstico precoce e o cuidado contínuo com a saúde", declarou o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.
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