Problemas no forro do teto da estação Central do metrô afetaram circulação do transporte - Neemias Gonzaga / Parceiro / Agência O Dia

Problemas no forro do teto da estação Central do metrô afetaram circulação do transporteNeemias Gonzaga / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 23/11/2026 12:24

Problemas no teto da estação Central do MetrôRio , ocorridos na manhã desta segunda-feira (23), provocaram a queda no fornecimento de energia e prejudicaram a circulação das composições. A ocorrência afetou a operação das linhas 1, 2 e 4, causando transtornos aos passageiros.

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Ao O DIA, usuários relataram metrôs parados nas estações. Um passageiro informou que ficou cerca de 40 minutos no interior de um vagão, na estação Praça XI, no sentido Central. De acordo com os avisos sonoros transmitidos, equipes da concessionária trabalharam em busca de restabelecer o fornecimento de energia e normalizar a circulação.

A equipe de reportagem estava a bordo de uma das composições afetadas e acompanhou de perto os impactos da paralisação, na manhã desta segunda-feira (23). O repórter presenciou todos os transtornos enfrentados pelos passageiros durante a interrupção da circulação dos metrôs.



Na Central, passageiros receberam orientações para não permanecer nas plataformas, sendo direcionados a deixar o local ou seguir diretamente à baldeação da Linha 2. Agentes de segurança da empresa também acompanharam a movimentação e orientaram os usuários.

Maria Alice Gomes Oliveira, de 27 anos, contou ao O DIA que ficou 20 minutos dentro de um vagão. Ela, que é moradora de Mesquita, na Baixada Fluminense, e trabalha no Centro do Rio, destacou que os passageiros se desesperaram ao ver um clarão e ouvir um estrondo, seguido de cheiro de fumaça.

"Estava vindo para o Centro e fui surpreendida no caminho, primeiro com uma parada de um pouco mais de 20 minutos entre a Cidade Nova e a Central, onde a gente foi informado que houve um problema de segurança e que, em razão disso, o metrô precisava ficar desligado. Ficamos sem ar, tudo fechado. Quando finalmente chegamos na Central, houve um estouro e um clarão. A plataforma estava cheia. Todos começaram a sair correndo. Foi muita fumaça", explicou.

A mulher destacou que as pessoas ficaram agoniadas, com medo de um incêndio estar ocorrendo e com receio de ficarem presas dentro do metrô.

"Quando finalmente a porta abriu, as pessoas foram saindo em correria. Muita gente caiu no chão. Não sei se chegou a machucar alguém. Só deu tempo de colocar o pano da roupa no rosto e sair correndo. A princípio, o que vimos foi isso. Não teve nenhuma informação do metrô e de lugar algum sobre o que pode ter acontecido", explicou.

A reportagem também registrou a situação na estação Praça XI, onde passageiros relataram uma espera de aproximadamente 40 minutos.

Em nota, o MetrôRio informou que lâminas metálicas do forro do teto da estação Central cederam. Ao passar no local, uma composição acabou gerando poeira e fumaça. A concessionária informou que, para garantir toda a segurança da via, foi necessário fazer o corte de energia.

Segundo a empresa, as equipes de manutenção atuaram na ocorrência para controlar os problemas e não houve registro de feridos. A estação Central já foi reaberta e a circulação dos metrôs nas linhas 1, 2 e 4 passou por normalização.

"Estava justamente no vagão feminino, onde vimos tudo acontecer. A gente estava descendo da Cidade Nova à Central. Ficamos uns 20 minutos presos no túnel sem saber o que estava acontecendo, com o metrô desligado, sem luz, sem ar, sem nada. Quando chegou na Central, ele deu uma freada, a gente viu um clarão e ouviu um estrondo. Subiu uma fumaça. O pessoal começou a gritar 'fogo', a gente bateu na porta pedindo para abrirem. Quando a gente saiu do metrô, só vimos a fumaça, uma correria. Quando a fumaça se dissipou, eu vi que um pedaço do forro tinha caído. Conversando com o pessoal, a moça falou que o metrô anterior tinha batido nesse forro e tinha dado uma faísca", disse a passageira Yasmin Luz.

Até o momento, não há previsão para a retomada da operação regular. Os passageiros devem ficar atentos às orientações dos funcionários e aos comunicados da concessionária.