Rotatória no cruzamento das avenidas Ayrton Senna e Lúcio Costa foi inaugurada no último sábado (21) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rotatória no cruzamento das avenidas Ayrton Senna e Lúcio Costa foi inaugurada no último sábado (21)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/11/2026 14:15

O DIA. Motoristas e moradores aprovaram a nova rotatória no encontro das avenidas Ayrton Senna e Lúcio Costa , na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. A intervenção funcionou em um dia útil pela primeira vez nesta segunda-feira (23) e já levou melhorias significativas ao trânsito da região, conforme pedestres afirmaram ao

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Claudia Alexandre, de 50 anos, trabalha no local há mais de quatro anos vendendo quentinhas na hora do almoço. A comerciante elogiou a mudança e ressaltou como o fluxo de carros sempre foi um "caos" no local, especialmente durante as obras.

"Normalmente, esse horário [fim da manhã] está um caos. Inclusive, na semana passada, até sexta-feira, foi um caos total. Hoje, estou admirada, o trânsito está ótimo. Acredito que a rotatória está ajudando. Hoje, a gente já vê o resultado. Toda segunda-feira isso aqui é um caos. No trânsito, tem carro que fica parado 15 minutos na frente do meu e não sai porque é parado mesmo", explicou.

O trânsito na região já era problemático desde antes das obras começarem, avaliou Claudia. "Antes da obra, me lembro bem que acontecia trânsito, não com tanta frequência, mas acontecia sim. Depois da obra, piorou, mas depois da inauguração, já não tem. Então, eu acredito que deve estar funcionando", disse.

A rotatória, inaugurada no último sábado (21), reorganiza os acessos entre as avenidas e faz parte do Plano de Mobilidade da região, que promete um conjunto de obras com investimentos estimados em aproximadamente R$ 200 milhões.

Com a mudança, motoristas que vêm da Praia da Reserva, no Recreio dos Bandeirantes, podem acessar diretamente a Avenida Ayrton Senna e seguir em direção à Avenida das Américas. Já quem trafega pela Ayrton Senna consegue entrar na Avenida Lúcio Costa, no sentido Zona Sul, sem precisar avançar pela via para fazer o retorno.

'Precisa de uma melhoria no Rio todo'

O influenciador Rafael da Costa, 32, concorda que a mudança facilitou bastante para os motoristas. "Antes das obras, era bem complicado, bem difícil. Um trânsito enorme. Hoje, teve a facilidade que ajudou bastante a população da Barra ou até mesmo para as pessoas que trabalham e passam por aqui. Essa obra foi importante. Melhorou muita coisa, ajudou bastante", opinou.

Rafael, que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, mora em Inhaúma, Zona Norte, e vai à Praia da Barra com frequência. Mas apesar de elogiar a rotatória, ele também ressaltou que o trânsito é um problema corriqueiro em diversos pontos do Rio e cobrou melhorias no restante da cidade.

"Não podemos ver [essas mudanças] só na Barra, Recreio, Copacabana. Tem outros lugares, como Inhaúma, Cachambi, Méier, que precisam de uma atenção. Precisa de uma melhoria no Rio todo para facilitar a vida dos motoboys, que trabalham muito e sofrem bastante acidente, a rapaziada do caminhão."

Já o empresário Rudi Dalmora, 73, dono da tradicional churrascaria Laço de Ouro, mora na Barra da Tijuca e comparece à praia diariamente para se exercitar. Ele elogiou a intervenção das autoridades no local.

"O trânsito aqui sempre foi ruim. Aqui, é muito ruim para chegar e sair. Esse pedaço que fizeram a obra, fazia esse retorno para o Recreio, sempre foi muito complicado. Eu venho todo dia na praia para caminhar, fazer meus exercícios e achava muita dificuldade. Estou achando que pelo menos para a gente, que vem todo dia, vai ser uma facilidade para maior, para chegar e sair. Não sei se tem que botar algum sinal ainda, mas nesse primeiro dia, melhorou bastante para nós", disse.

'Isso foi uma luz'

Comparecer à praia também é um programa que também faz parte da rotina do professor de educação física aposentado Roberto Rocha, 65. Morador da Taquara, Zona Sudoeste, ele viveu na Barra da Tijuca por muitos anos e descreveu que a situação do trânsito nas avenidas Ayrton Senna e Lúcio Costa estava ficando "cada vez mais caótica".

"Eu também morei no Recreio. Vindo de lá para cá, virou um inferno. Ficou lá lotado, aqui lotado e quem vinha da Rodoviária tinha que fazer aquela curva. Caótico. Hoje, já entendo que o troço já mudou. Só de olhar, já falei: 'Mudou tudo'", explicou. "Sempre foi muito caótico. A palavra é caótico. Isso foi uma luz, um alento."

No entanto, Roberto alertou que a prefeitura deveria agir para melhorar o trânsito em todas as regiões do município.

"[Os carros] não cabem nas pistas. As pistas são as mesmas. Só ficou bom para o BRT. Para o povo que anda de ônibus... Eu só ando de bicicleta ou ônibus. Hoje, vim de ônibus, mas não é o BRT. É sofrível, porque o trânsito é caótico [na cidade]. No BRT não, é trânsito livre. Queríamos ter trânsito livre para todo mundo, para bicicleta, carro, moto, ônibus, o que quer que seja."

Outras obras prometidas

O Plano de Mobilidade da Zona Sudoeste prevê outras intervenções na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes e na Barra Olímpica.



Na Avenida Ayrton Senna, estão previstas a ampliação da ponte sobre o Canal do Arroio Fundo, entre a Barra e Jacarepaguá, e a reorganização dos acessos entre os shoppings Casa Shopping e Via Parque. A ponte passará de quatro para seis faixas no sentido Linha Amarela e também terá espaço destinado a pedestres e ciclistas. Já a mudança nas chamadas agulhas busca dar continuidade à terceira faixa da avenida.

Na região do Jardim Oceânico, o projeto prevê a construção de uma via às margens do Canal de Marapendi, do lado oposto à Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso. A pista fará a ligação com a Avenida Armando Lombardi e será uma alternativa à Avenida Lúcio Costa. A conexão também será integrada à nova rotatória, reduzindo a necessidade de utilizar o retorno da Avenida das Américas próximo ao Città América.



No Recreio dos Bandeirantes, está prevista uma passagem inferior na Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, na altura do condomínio Barra Bali. A estrutura permitirá o acesso à Barra da Tijuca sem a necessidade de passar pela rotatória existente. O plano inclui ainda uma alça de acesso entre a Avenida das Américas e a Avenida Salvador Allende.



Na Barra Olímpica, a Avenida Salvador Allende terá mudanças nos retornos e semáforos próximos à estação Asa Branca do BRT. O projeto também prevê uma passarela para pedestres na região.