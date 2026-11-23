Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputaram a eleição para o cargo de governador do Rio - Arquivo/O Dia

Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputaram a eleição para o cargo de governador do RioArquivo/O Dia

Publicado 23/11/2026 15:04

O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou contra o recurso apresentado pela coligação do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) que tenta garantir a realização de um segundo turno na eleição para o Governo do Rio de Janeiro. Em parecer enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, defendeu a rejeição dos embargos de declaração que questionam a exclusão dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos) da contagem oficial.





A manifestação foi apresentada neste domingo (22) e ainda será analisada pelo TSE. O processo está sob relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques. O parecer não representa uma decisão definitiva, mas indica o entendimento do Ministério Público sobre a contestação apresentada pela coligação de Paes.



Para o vice-procurador-geral eleitoral, a Corte já examinou a situação dos votos de Garotinho e não há omissões ou contradições que justifiquem uma revisão do julgamento. No documento, Barbosa afirma que o recurso demonstra inconformismo com a decisão e que os embargos de declaração não servem para reabrir uma discussão já analisada pelos ministros.



O MPE também se posicionou contra a entrada do diretório nacional do PSB no processo. Segundo o parecer, o interesse apresentado pela legenda seria político, e não jurídico. O órgão ainda defendeu que outro recurso, protocolado por quatro eleitores, não seja conhecido pelo tribunal, sob o argumento de que eles não têm legitimidade para recorrer nesse tipo de ação.



LEIA MAIS: Problema no teto e falta de energia interrompem circulação do metrô A manifestação foi apresentada neste domingo (22) e ainda será analisada pelo TSE. O processo está sob relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques. O parecer não representa uma decisão definitiva, mas indica o entendimento do Ministério Público sobre a contestação apresentada pela coligação de Paes.Para o vice-procurador-geral eleitoral, a Corte já examinou a situação dos votos de Garotinho e não há omissões ou contradições que justifiquem uma revisão do julgamento. No documento, Barbosa afirma que o recurso demonstra inconformismo com a decisão e que os embargos de declaração não servem para reabrir uma discussão já analisada pelos ministros.O MPE também se posicionou contra a entrada do diretório nacional do PSB no processo. Segundo o parecer, o interesse apresentado pela legenda seria político, e não jurídico. O órgão ainda defendeu que outro recurso, protocolado por quatro eleitores, não seja conhecido pelo tribunal, sob o argumento de que eles não têm legitimidade para recorrer nesse tipo de ação.

Entenda a disputa sobre os votos de Garotinho

A controvérsia começou ainda durante a campanha eleitoral. Anthony Garotinho disputou o primeiro turno com o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), enquanto aguardava a análise de um recurso no TSE. Apesar da situação jurídica, seu nome apareceu nas urnas em 4 de outubro, e ele recebeu 274.411 votos.



No dia 8 de outubro, quatro dias depois da votação, o TSE confirmou o indeferimento do registro. Os ministros entenderam que Garotinho não preenchia duas condições necessárias para concorrer: o pleno exercício dos direitos políticos e a filiação partidária válida.



Na mesma sessão, por cinco votos a dois, a Corte determinou a anulação dos votos recebidos pelo ex-governador e a retotalização da votação. O tribunal rejeitou também o pedido de Garotinho para desistir do recurso, por considerar que a medida poderia interferir no resultado da eleição mesmo depois de realizado o primeiro turno.



A decisão alterou diretamente o cálculo da disputa. Antes da exclusão dos votos de Garotinho, Douglas Ruas (PL) tinha 49,27% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes somava 42,76%. Como nenhum dos dois havia alcançado mais da metade dos votos válidos, a disputa caminhava para um segundo turno.



Com a retirada dos votos de Garotinho da base de cálculo, o percentual de Ruas subiu para 50,88%, enquanto Paes passou a 44,16%. A nova totalização foi realizada pelo TRE-RJ em 10 de outubro e apontou Ruas como vencedor no primeiro turno, dispensando uma segunda votação.



A retotalização não significou uma nova apuração nas urnas. Segundo o TRE-RJ, os votos registrados em 4 de outubro permaneceram os mesmos. O que mudou foi a base utilizada pela Justiça Eleitoral para calcular os percentuais dos candidatos, após a determinação do TSE de excluir os votos de Garotinho.





Coligação de Paes questiona interpretação da Justiça Eleitoral

A coligação Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir, ligada à candidatura de Eduardo Paes, contesta a exclusão dos votos da base de cálculo da maioria absoluta. O grupo argumenta que é necessário esclarecer a diferença entre os votos nulos por decisão do próprio eleitor e aqueles anulados pela Justiça Eleitoral em razão do indeferimento de uma candidatura.

Na avaliação da coligação, os votos dados a Garotinho deveriam continuar sendo considerados para definir se algum candidato alcançou o percentual necessário para vencer no primeiro turno. O recurso também aponta supostas omissões no julgamento e questiona a falta de disponibilização dos votos vencidos e de outras manifestações dos ministros.



O parecer do MPE rebate esses argumentos. Segundo Barbosa, a situação dos votos foi expressamente analisada pelo TSE. O vice-procurador-geral também afirma que a possibilidade de anulação era conhecida, já que o registro de Garotinho havia sido indeferido pelo TRE-RJ e a situação da candidatura era pública durante o processo eleitoral.





Disputa também chegou ao Supremo

Além dos recursos no TSE, o PSD levou a discussão ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em 14 de outubro, o partido apresentou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.362, pedindo a suspensão dos efeitos da decisão que anulou os votos de Garotinho e a realização de um segundo turno.



Em 12 de novembro, o ministro Cristiano Zanin negou o pedido de liminar. O magistrado não julgou o mérito da discussão sobre a validade dos votos. Na análise preliminar, entendeu que a ADPF estava sendo utilizada como substituta de recursos que ainda poderiam ser julgados no âmbito da Justiça Eleitoral.



No dia 19 de novembro, o PSD apresentou novo recurso e pediu que Zanin reconsiderasse a decisão ou encaminhasse o caso para análise do plenário do Supremo. A legenda também solicitou que, caso uma nova votação seja determinada, ela ocorra antes da diplomação dos eleitos. Se isso não for possível, pediu a suspensão da diplomação até a conclusão do julgamento.



A Advocacia-Geral da União (AGU) também se manifestou pela manutenção da decisão que negou o pedido de urgência. Com o novo parecer do Ministério Público Eleitoral, a disputa continua concentrada em duas frentes: o julgamento dos recursos apresentados ao TSE e a contestação que tramita no STF. Até que haja novas decisões, permanece válido o resultado da retotalização que apontou Douglas Ruas como eleito no primeiro turno.

Outras ações na mesa

Outras ações envolvendo a eleição para o governo envolvem pedidos de cassação de chapa. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) deu andamento a duas ações que apuram suspeitas de irregularidades durante a campanha eleitoral. Em uma representação, o PL relata supostas convocações de profissionais da Secretaria Municipal de Educação para participação em atividades políticas. Segundo a denúncia, teriam sido elaboradas listas nominais de presença, o que teria provocado temor de possíveis represálias entre os trabalhadores.



A ação também menciona um encontro com professores contratados, realizado em Jardim Sulacap, na Zona Oeste. De acordo com os relatos apresentados à Justiça Eleitoral, profissionais teriam sido pressionados a participar de atividades de campanha, incluindo panfletagem, sob ameaça de não renovação dos contratos. Na ação apresentada pela coligação de Eduardo Paes contra Douglas Ruas e Fernanda Louback, um dos principais pontos da investigação envolve a distribuição de aproximadamente 1,1 milhão de exemplares do material eleitoral intitulado "Rio Escolhe".



Segundo a denúncia, os impressos associavam a imagem de Paes ao número 13, do PT, embora o ex-prefeito tenha concorrido pelo PSD, com o número 55. O material também apresentava imagens de Lula e Paes, de um lado, e de Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas, do outro.

Outro material questionado teria sido produzido em uma tiragem de 100 mil unidades. Segundo a denúncia, os impressos continham informações consideradas falsas e ofensivas sobre posições atribuídas a Paes em temas como aborto, drogas e valores cristãos. A ação sustenta que a produção teria sido feita em nome da chapa de Ruas e custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).



Também foram mencionados santinhos encontrados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com a fotografia de Paes acompanhada do número 22, utilizado por Douglas Ruas.

A reportagem de O DIA entrou em contato com as assessorias de Eduardo Paes, do PSD e de Douglas Ruas para comentarem a decisão. O espaço está aberto para posicionamentos.