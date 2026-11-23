Com cartazes, moradores da Maré cobram escola e melhorias - Divulgação Redes Sociais

Com cartazes, moradores da Maré cobram escola e melhoriasDivulgação Redes Sociais

Publicado 23/11/2026 15:33

Moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, realizaram uma manifestação na Avenida Brasil, na manhã desta segunda-feira (23) . Com cartazes e faixas, os participantes cobraram a criação de uma unidade educacional na região e criticaram a instalação do Centro Integrado de Policiamento Especializado e Logística (Cipel) da Polícia Militar no local.

"A Maré quer um instituto federal no Cpor; não queremos mais um batalhão", dizia um dos cartazes. "A saúde da Maré pede socorro! Os moradores precisam de remédios e atendimentos", destacava outro. Uma faixa também cobrava investimentos na educação: "A educação da Maré clama por ajuda! Queremos as crianças da Maré na escola".



Instalado no terreno onde funcionava o antigo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (Cpor) do Exército Brasileiro, em frente ao Hospital Federal de Bonsucesso, o Cipel foi inaugurado na última quinta-feira (19).



Segundo o Rio Ônibus, 38 linhas tiveram os intervalos das viagens afetados devido à manifestação. Posteriormente, a assessoria informou que a operação dos coletivos já havia sido normalizada.



As linhas afetadas foram:



- 292 – Engenho da Rainha x Castelo

- 300 – Sulacap x Candelária

- 315 – Recreio x Central

- 324 – Ribeira x Candelária

- 326 – Bancários x Castelo

- 327 – Ribeira x Castelo

- 328 – Bananal x Candelária

- 335 – Cordovil x Tiradentes

- 342 – Jardim América x Castelo

- 348 – Riocentro x Candelária

- 361 – Recreio x Castelo

- 355 – Madureira x Tiradentes

- 362 – Honório x Castelo

- 369 – Bangu x Candelária

- 378 – Mal Hermes x Castelo

- 384 – Pavuna x Passeio

- 386 – Anchieta x Candelária

- 388 – Cesarão x Candelária

- 393 – Bangu x Candelária

- 397 – Campo Grande x Candelária

- 399 – Pavuna x Passeio

- 483 – Penha x General Osório

- 484 – Olaria x Copacabana

- 497 – Penha x Largo do Machado

- 498 – Penha Circular x Largo do Machado

- 665 – Pavuna x Saens Peña

- SVA665 – Pavuna x Saens Peña

- SVB665 – Pavuna x Saens Peña

- 901 – Bonsucesso x Bananal

- 906 – Jardim América x Caju

- 910 – Bananal x Irajá

- 975 – Madureira x Fundão

- 979 – Madureira x Fundão

- 2303 – Cesarão x Carioca

- 2336 – Campo Grande x Castelo

- 2339 – Campo Grande x Castelo

- 2343 – Ribeira x Castelo

- 2344 – Bancários x Castelo

Novo centro de policiamento na Maré

A Polícia Militar acompanhou a manifestação. Em nota, a corporação informou que o Cipel foi criado para reforçar o patrulhamento nos principais corredores viários da capital, especialmente na Avenida Brasil e nos acessos às linhas Amarela e Vermelha.