Com cartazes, moradores da Maré cobram escola e melhoriasDivulgação Redes Sociais
Instalado no terreno onde funcionava o antigo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (Cpor) do Exército Brasileiro, em frente ao Hospital Federal de Bonsucesso, o Cipel foi inaugurado na última quinta-feira (19).
Segundo o Rio Ônibus, 38 linhas tiveram os intervalos das viagens afetados devido à manifestação. Posteriormente, a assessoria informou que a operação dos coletivos já havia sido normalizada.
As linhas afetadas foram:
- 292 – Engenho da Rainha x Castelo
- 300 – Sulacap x Candelária
- 315 – Recreio x Central
- 324 – Ribeira x Candelária
- 326 – Bancários x Castelo
- 327 – Ribeira x Castelo
- 328 – Bananal x Candelária
- 335 – Cordovil x Tiradentes
- 342 – Jardim América x Castelo
- 348 – Riocentro x Candelária
- 361 – Recreio x Castelo
- 355 – Madureira x Tiradentes
- 362 – Honório x Castelo
- 369 – Bangu x Candelária
- 378 – Mal Hermes x Castelo
- 384 – Pavuna x Passeio
- 386 – Anchieta x Candelária
- 388 – Cesarão x Candelária
- 393 – Bangu x Candelária
- 397 – Campo Grande x Candelária
- 399 – Pavuna x Passeio
- 483 – Penha x General Osório
- 484 – Olaria x Copacabana
- 497 – Penha x Largo do Machado
- 498 – Penha Circular x Largo do Machado
- 665 – Pavuna x Saens Peña
- SVA665 – Pavuna x Saens Peña
- SVB665 – Pavuna x Saens Peña
- 901 – Bonsucesso x Bananal
- 906 – Jardim América x Caju
- 910 – Bananal x Irajá
- 975 – Madureira x Fundão
- 979 – Madureira x Fundão
- 2303 – Cesarão x Carioca
- 2336 – Campo Grande x Castelo
- 2339 – Campo Grande x Castelo
- 2343 – Ribeira x Castelo
- 2344 – Bancários x Castelo
Novo centro de policiamento na Maré
A corporação também informou que, desde a semana anterior à inauguração, realiza operações no Complexo da Maré para combater a atuação de criminosos e remover barricadas. As ações, segundo a instituição, buscam melhorar as condições de circulação e facilitar o acesso das equipes policiais.
De acordo com a PM, mais de 250 policiais militares e 26 viaturas serão empregados nas atividades, em conjunto com o efetivo do 22º BPM (Maré).
O Cipel sofreu uma invasão antes mesmo de começar a funcionar. Dois suspeitos entraram no terreno na última quarta-feira (18) para furtar cabos e pequenas peças de metal de um dos galpões, conforme a corporação. Apesar da ocorrência, não houve prejuízo às instalações da unidade. Os envolvidos foram encaminhados à 21ª DP (Bonsucesso).
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