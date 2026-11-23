Rio Rotativo Digital chegou a Madureira nesta segunda-feira - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Rio Rotativo Digital chegou a Madureira nesta segunda-feiraCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 23/11/2026 15:42

O Rio Rotativo Digital começou a funcionar em Madureira, na Zona Norte, nesta segunda-feira (23), com 245 vagas de estacionamento distribuídas por nove ruas do bairro. A novidade substitui o modelo tradicional de pagamento por talões de papel e concentra as transações no aplicativo Jaé, por meio de Pix ou cartão de crédito. Motoristas que utilizaram o serviço no primeiro dia relataram ao O Dia experiências positivas, mas também apontaram dúvidas sobre a acessibilidade para quem não tem celular ou familiaridade com ferramentas digitais.

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O sistema foi implantado nas ruas Antônio de Abreu, Clara Nunes, Maria de Freitas, Dagmar da Fonseca, Américo Brasiliense, Manuel Marques, Alcina, São Geraldo e Dona Clara. A tarifa é de R$ 2 por período de duas horas, com possibilidade de contratação de até cinco períodos consecutivos, totalizando dez horas de permanência na mesma vaga.



Para utilizar o serviço, o motorista deve estacionar em um espaço devidamente sinalizado e acessar a opção Rio Rotativo no aplicativo Jaé. A localização é identificada pelo GPS, mas o usuário precisa informar a placa do veículo, escolher o período desejado e confirmar o pagamento. A carteira digital pode ser abastecida por Pix ou cartão de crédito.



A implantação em Madureira faz parte de uma expansão do estacionamento rotativo municipal, que prevê quase três mil novas vagas em diferentes regiões da cidade ao longo de novembro.



Entre os motoristas que aprovaram a novidade está Diego Miranda, de 42 anos, policial. Ele considerou a experiência tranquila e destacou a possibilidade de reduzir a atuação de flanelinhas, além de defender melhorias na infraestrutura das ruas a partir da arrecadação.



“Está sendo uma experiência positiva! Evita flanelinhas e o dinheiro que a gente paga volta como tributo. Podemos cobrar por uma rua melhor, um estacionamento melhor e os funcionários atuando de uma forma mais positiva. Não tive dificuldades, o atendimento foi perfeito e pude resolver sem problema nenhum”, contou.



Já Lázaro Silva, de 54 anos, autônomo, avaliou que ainda é cedo para tirar conclusões sobre o funcionamento do modelo. Ele utiliza o estacionamento durante a semana para trabalhar e demonstrou preocupação com os custos acumulados ao longo dos dias.



“Hoje é o primeiro dia, ainda temos que ver como serão os próximos dias. Eu trabalho de segunda a sábado, então já vão 60 reais. Às vezes é mais fácil deixar em um estacionamento com valor mensal fixo. Não tive dificuldades com o aplicativo”, relatou.



A possibilidade de utilizar o serviço sem depender exclusivamente de um smartphone também foi apontada como uma preocupação. Marlene Batista, de 47 anos, tosadora, disse ter ouvido de uma senhora que ficou confusa ao tentar utilizar o estacionamento sem celular ou dinheiro.



“Uma senhora me relatou que ficou um pouco confusa para fazer esse estacionamento sem estar com celular ou dinheiro. Não tem como o pessoal receber de outra forma? Acho que também poderia ser feito. Seria justo para ajudar pessoas que têm mais dificuldades para entender o sistema”, afirmou.



Os guardadores credenciados continuam atuando nas ruas para orientar os condutores e auxiliar no acompanhamento da ocupação das vagas. No entanto, eles não recebem pagamentos pelo estacionamento, que devem ser realizados exclusivamente pelo aplicativo, nem têm autorização para aplicar multas. A fiscalização é atribuição dos agentes de trânsito.



Com a chegada a Madureira, o Rio Rotativo Digital avança em seu cronograma de expansão pela cidade. A iniciativa busca modernizar a administração das vagas públicas, facilitar o controle do tempo de permanência e reduzir a utilização de dinheiro em espécie nas ruas.



A expectativa é que, com a ampliação do serviço, mais motoristas passem a utilizar a plataforma, enquanto a adaptação ao modelo digital deve continuar sendo um dos desafios, especialmente entre pessoas que enfrentam dificuldades para acessar ou utilizar aplicativos.