Obras da Águas do Rio melhoram abastecimento para 60 mil pessoas em Mesquita, na Baixada Fluminense - Divulgação/ Águas do Rio

Obras da Águas do Rio melhoram abastecimento para 60 mil pessoas em Mesquita, na Baixada FluminenseDivulgação/ Águas do Rio

Publicado 23/11/2026 16:07

Cerca de 60 mil moradores de Mesquita, na Baixada Fluminense, passaram a contar com melhorias no abastecimento de água nesta segunda-feira (23). A Águas do Rio instalou redes de grande porte e realizou a interligação ao reservatório JK, localizado na comunidade da Coreia, para aumentar a pressão da água nas residências.

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A intervenção atende a uma antiga demanda da região e busca colocar fim a décadas de improvisos, como a necessidade de carregar galões de água pelas ruas.



Para garantir maior regularidade no abastecimento dos imóveis, a equipe de engenharia da concessionária também reformou registros estratégicos e otimizou a distribuição de água na região. Entre os locais beneficiados estão Alto Uruguai, Juscelino, Santo Elias, Banco de Areia, Cosmorama, Cruzeiro do Sul, Jacutinga e parte do Centro de Mesquita.



Moradora do bairro Alto Uruguai desde 1980, a professora Marta Medeira comemora a possibilidade de abrir a torneira e ter água disponível para as atividades do dia a dia. "Hoje é muito mais fácil fazer as coisas básicas. Antes, a gente tomava banho de bacia e reaproveitava a água para usar no banheiro. Também precisava juntar água da chuva para armazenar. Agora melhorou 100%. Não tenho mais aquela preocupação de precisar juntar água da chuva. É muito mais tranquilo", conta.



O diretor-executivo da Águas do Rio, Felipe Esteves, destacou os efeitos da intervenção para os moradores. "Em Mesquita, a interligação das redes ao reservatório do JK trouxe melhores condições de abastecimento para milhares de moradores. Sabemos o quanto a disponibilidade de água interfere na rotina das famílias e seguimos trabalhando para ampliar a qualidade do serviço", afirma.

Investimentos em saneamento

As intervenções na Baixada Fluminense fazem parte de um conjunto de investimentos na infraestrutura de abastecimento e saneamento do estado. Segundo a Águas do Rio, desde o início da concessão, em novembro de 2021, a empresa já investiu R$ 6,4 bilhões em melhorias operacionais.

Até 2033, estão previstos outros R$ 24,6 bilhões para universalizar o acesso à água tratada e ao serviço de coleta e tratamento de esgoto nas áreas atendidas pela concessionária.



Ainda de acordo com a empresa, nesse período, foram implantados ou substituídos mais de 1,9 mil quilômetros de tubulações, beneficiando diretamente 3,5 milhões de pessoas.

Água chega a locais mais altos do Vidigal pela primeira vez

Apesar de ter uma vista privilegiada da orla carioca, o Vidigal conviveu por anos com dificuldades de abastecimento, especialmente nas áreas mais altas. Na comunidade, a Águas do Rio investiu cerca de R$ 4 milhões na implantação de duas estações elevatórias, aproximadamente 1,6 quilômetro de novas redes e um reservatório com capacidade para 230 mil litros. As melhorias beneficiam mais de 30 mil moradores.