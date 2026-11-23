Ex-governador Garotinho fala sobre a separação - Reprodução/Redes sociais

Ex-governador Garotinho fala sobre a separaçãoReprodução/Redes sociais

Publicado 23/11/2026 15:52

Anthony Garotinho se pronunciou, nesta segunda-feira (23), sobre o fim do relacionamento com a também ex-governadora Rosinha Matheus . Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que não pretende entrar em detalhes sobre os motivos da separação, mas criticou comentários feitos por internautas após o anúncio. O ex-governador também pediu respeito à história construída pelos dois ao longo de quase 50 anos.





Logo no início da gravação, Garotinho disse que não gostaria de comentar a nota divulgada por Rosinha no domingo (22), ressaltando que o assunto diz respeito exclusivamente aos dois. Ele lembrou o tempo de convivência, que inclui o período de namoro e o casamento.



"Eu não quero comentar a nota sobre o fim do relacionamento. É uma questão minha e da Rosinha. Foram quase 50 anos juntos. Uma relação tem momentos de alegria, momentos de tristeza, vitórias e derrotas. A nota já diz aquilo que precisava ser dito", afirmou.



O ex-governador também demonstrou incômodo com a reação de pessoas nas redes sociais que, segundo ele, chegaram a comemorar o fim do casamento ou fizeram insinuações sobre a vida pessoal do casal. Garotinho rebateu comentários de um internauta que o chamou de "fofoqueiro" e afirmou que a atuação pública dele está relacionada ao trabalho como jornalista.



"Eu sou jornalista. Tenho denunciado aquilo que acontece na política, tenho mostrado comportamentos de pessoas que ocupam cargos públicos", declarou.

LEIA MAIS: Rio Rotativo Digital chega a Madureira e motoristas relatam experiência Logo no início da gravação, Garotinho disse que não gostaria de comentar a nota divulgada por Rosinha no domingo (22), ressaltando que o assunto diz respeito exclusivamente aos dois. Ele lembrou o tempo de convivência, que inclui o período de namoro e o casamento."Eu não quero comentar a nota sobre o fim do relacionamento. É uma questão minha e da Rosinha. Foram quase 50 anos juntos. Uma relação tem momentos de alegria, momentos de tristeza, vitórias e derrotas. A nota já diz aquilo que precisava ser dito", afirmou.O ex-governador também demonstrou incômodo com a reação de pessoas nas redes sociais que, segundo ele, chegaram a comemorar o fim do casamento ou fizeram insinuações sobre a vida pessoal do casal. Garotinho rebateu comentários de um internauta que o chamou de "fofoqueiro" e afirmou que a atuação pública dele está relacionada ao trabalho como jornalista."Eu sou jornalista. Tenho denunciado aquilo que acontece na política, tenho mostrado comportamentos de pessoas que ocupam cargos públicos", declarou.

Defesa de Rosinha e resposta a comentários sobre patrimônio

Em outro momento do vídeo, Garotinho saiu em defesa da ex-mulher e criticou comentários que, segundo ele, colocaram em dúvida a integridade de Rosinha. O ex-governador afirmou que ela nunca deu motivo para que desconfiasse de sua conduta e disse que não aceita insinuações sobre a vida pessoal da ex-companheira.



Garotinho comentou ainda a insegurança que, em sua avaliação, pode ser vivida por uma mulher que está ao lado de um homem ameaçado e perseguido. Nesse trecho, mencionou sua prisão e afirmou que foi agredido dentro da unidade prisional. Disse que, mesmo depois do episódio, houve pessoas que o acusaram de inventar a agressão para obter apoio ou despertar solidariedade.



Apesar de mencionar esse contexto, ele negou que o fim do relacionamento tenha ligação com a política ou com as denúncias que vem fazendo. Segundo Garotinho, os dois são pessoas envolvidas com a vida pública, mas também têm sentimentos, valores e princípios, e a decisão deve ser tratada como uma questão pessoal.



'Tudo na vida é um ciclo'

Ao recordar a vida ao lado de Rosinha, Garotinho mencionou os livros de poesia que escreveu para a ex-governadora, além de peças de teatro e atividades políticas que realizaram juntos. Ele disse que tudo foi feito com amor e sinceridade e ressaltou que o fim do relacionamento não apaga o que viveram.



O ex-governador afirmou compreender que uma separação pode acontecer por diferentes motivos e que relações chegam ao fim. Também agradeceu aos jornalistas que noticiaram o anúncio sem invadir a privacidade dos dois.



Ao encerrar a manifestação, Garotinho reforçou que mantém respeito, carinho e gratidão por Rosinha e pelo período em que estiveram juntos. “Isso não muda em nada o respeito, o carinho e a gratidão que eu tenho por esses 47 anos que vivemos juntos”, declarou.



Anúncio foi feito por Rosinha

A separação foi anunciada por Rosinha no domingo (22), por meio de uma nota publicada nas redes sociais. A ex-governadora afirmou que o casamento estava chegando ao fim “em razão de diferenças de entendimento e caminhos que, neste momento, parecem não serem mais os mesmos”.



No comunicado, ela pediu que a vida pessoal do casal fosse preservada e criticou julgamentos e especulações sobre uma história que, segundo ela, somente os dois conhecem por inteiro.



“Independentemente de qualquer circunstância, foram quase 50 anos de uma história construída juntos, com momentos de conquistas, desafios e uma trajetória que merece, acima de tudo, respeito”, escreveu.



Rosinha e Anthony Garotinho se casaram em 1981 e construíram uma trajetória política conjunta no estado. Ele foi governador do Rio de Janeiro entre 1999 e 2002, enquanto ela comandou o Executivo fluminense de 2003 a 2006. Rosinha também foi prefeita de Campos dos Goytacazes entre 2009 e 2016.



O casal teve cinco filhos e adotou outros cinco. Entre os filhos que seguiram carreira política estão Clarissa Garotinho, ex-deputada federal, e Wladimir Garotinho, ex-prefeito de Campos dos Goytacazes.

