Danilo Francisco Alves foi baleado na cabeça quando estava rendidoArquivo pessoal
Segundo o advogado da família, Rodrigo Pinto, com a decisão, a Justiça reconhece a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para que o caso seja submetido ao Tribunal do Júri. A marcação da data do julgamento ficará suspensa até que o recurso seja analisado por uma instância superior.
Familiares, amigos e apoiadores de Danilo convocaram, pelas redes sociais, um ato para acompanhar a sessão e cobrar justiça.
O entregador morreu em 15 de setembro, três dias após ser baleado na cabeça durante a abordagem. O policial apontado como autor do disparo acabou preso em flagrante. Danilo recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e seguiu para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), onde permaneceu internado em estado grave. Posteriormente, a unidade informou que ele teve morte encefálica. A família autorizou a doação dos órgãos.
Entregador rendido
Durante o velório, familiares cobraram a responsabilização do agente. Um parente, que não teve o nome identificado no relato, afirmou que a morte provocou revolta e pediu rigor na aplicação da lei.
"A sensação é de você estar sem a proteção de quem deveria lhe proteger. A gente jamais vai imaginar que vai ser assassinado por um agente que tem que prover a sua segurança. É muita dor. É uma inconformidade enorme. Espero justiça, não queremos nada além disso. Queremos o rigor da lei", declarou.
O pai do jovem, Jander Luiz Souza Alves, também afirmou acreditar que o filho foi executado, sem oferecer resistência.
"Ele foi assassinado. (...) A bala pegou no meu filho, pegou aqui, pegou nas famílias, pegou nos amigos, pegou todo mundo. Está todo mundo com a bala na cabeça. Ele deu um tiro na cabeça sem o meu filho oferecer resistência. O garoto parou, tem câmera, todo mundo viu", disse.
O tio da vítima, Douglas William de Souza Alves, contou ao DIA, durante a despedida, que recebeu informações de que o sobrinho já estava rendido quando foi atingido. Ele ressaltou, na ocasião, que não presenciou a ocorrência e que seu relato se baseava em informações de terceiros.
Imagens que circularam nas redes sociais registraram a movimentação logo após o disparo e a revolta de entregadores que estavam nas proximidades. Os vídeos também mostram um agente utilizando spray de pimenta para dispersar pessoas que protestavam enquanto Danilo recebia os primeiros socorros.
Manifestação
Durante o ato, os participantes fizeram uma oração do Pai-Nosso e entoaram frases como "motoboy não é bandido" e "justiça".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.