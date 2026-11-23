André Aires, 42 anos, está internado em estado graveReprodução / Rede Sociais
De acordo com a atualização, o paciente segue evoluindo dentro do planejamento de recuperação estabelecido pela equipe médica, apesar das intercorrências. Na última atualização, divulgada no sábado (21), André havia apresentado pequenos sinais de despertar, como abrir os olhos, movimentar uma das mãos e reagir à voz de um enfermeiro. Na ocasião, também foi informada uma melhora nos indicadores renais e o controle de uma pneumonia.
O professor está internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio, desde domingo (15), quando foi espancado após tentar defender uma mulher que estaria sendo agredida nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha, no Centro. Ele passeava com o companheiro e os cachorros quando presenciou a situação e pediu ajuda a policiais militares que estavam na região. Após a intervenção dos agentes, o casal deixou o local, mas André teria sido perseguido por integrantes do grupo envolvido na confusão.
O ataque provocou traumatismo craniano, múltiplas fraturas no rosto, lesão na costela e perfuração no pulmão. O docente precisou passar por cirurgia e também teria sido alvo de ofensas homofóbicas durante as agressões, segundo testemunhas.
Imagens mostram sequência de agressões
Os registros mostram que a confusão começou com agressões contra um homem de blusa branca e mochila preta. Dois homens sem camisa e outro vestido de vermelho aparecem atacando a vítima. Na sequência, o suspeito de roupa vermelha também agride uma mulher de blusa branca.
André aparece nas gravações do outro lado da rua, acompanhado do companheiro e dos cachorros. Ao perceber a situação, ele aciona uma viatura da Polícia Militar. Os agentes conversam com os envolvidos e deixam o local. Pouco depois, o homem de vermelho chama outros indivíduos para atacar o professor e seu companheiro.
A perseguição continua em frente a um estabelecimento comercial. André tenta escapar e entra em outro comércio, na Rua Carlos Sampaio, mas é seguido pelo suspeito e outros integrantes do grupo. Ele acaba retirado à força e jogado no chão, onde fica desacordado.
As imagens também mostram uma mulher vestida com um top preto sendo espancada por pelo menos três homens. Depois, os agressores voltam a atacar o professor, que permanece caído e sem reação. O grupo ainda arrasta o corpo da vítima em direção à Rua Carlos de Carvalho. Uma nova viatura da Polícia Militar chega na sequência.
Ao todo, os registros mostram quatro pessoas agredidas durante a confusão: o homem de blusa branca e mochila preta, a mulher de blusa branca, André e a mulher de top preto.
Investigação
A reportagem não localizou a defesa de Victor Hugo nem dos demais suspeitos. O espaço permanece aberto para manifestações.
Relembre o caso
Ainda segundo os relatos, policiais chegaram e dispersaram o primeiro conflito, permitindo que a mulher deixasse o local. No entanto, o homem não foi preso naquele momento. Em seguida, ele teria se juntado a outros seis indivíduos e iniciado as agressões contra André.
Na tentativa de escapar, o professor entrou na cozinha de um bar nas proximidades, mas acabou retirado à força e levado novamente para a rua, onde foi espancado até ficar desacordado.
Durante o ataque, André também teria sido alvo de ofensas homofóbicas. Segundo testemunhas, os agressores o chamavam de "X9 viadinho" e ameaçavam matá-lo.
Após gritos de pessoas que estavam nas proximidades, policiais retornaram ao local, socorreram o professor e prenderam o suspeito.
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