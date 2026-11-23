André Aires, 42 anos, está internado em estado grave - Reprodução / Rede Sociais

André Aires, 42 anos, está internado em estado graveReprodução / Rede Sociais

Publicado 23/11/2026 16:40

De acordo com a atualização, o paciente segue evoluindo dentro do planejamento de recuperação estabelecido pela equipe médica, apesar das intercorrências. Na última atualização, divulgada no sábado (21), André havia apresentado pequenos sinais de despertar, como abrir os olhos, movimentar uma das mãos e reagir à voz de um enfermeiro. Na ocasião, também foi informada uma melhora nos indicadores renais e o controle de uma pneumonia.O professor está internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio, desde domingo (15), quando foi espancado após tentar defender uma mulher que estaria sendo agredida nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha, no Centro. Ele passeava com o companheiro e os cachorros quando presenciou a situação e pediu ajuda a policiais militares que estavam na região. Após a intervenção dos agentes, o casal deixou o local, mas André teria sido perseguido por integrantes do grupo envolvido na confusão.O ataque provocou traumatismo craniano, múltiplas fraturas no rosto, lesão na costela e perfuração no pulmão. O docente precisou passar por cirurgia e também teria sido alvo de ofensas homofóbicas durante as agressões, segundo testemunhas.