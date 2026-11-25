O sonho de se tornar bailarino profissional está mais perto de se realizar para Guilherme Leonardo de Souza Rosa e Clayton Matheus da Silva Simeão , 10 anos. Moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, e de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, respectivamente, os meninos foram aprovados na seletiva da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville, Santa Catarina. No entanto, agora enfrentam o desafio de conseguir recursos para se mudar com as famílias deles e iniciar a formação na instituição.





Alunos do projeto social ViDançar, os meninos e as famílias não têm condições de arcar sozinhos com os custos da transferência para outro estado. Para ajudar as crianças a realizar o sonho, foi criada uma



Com o início das aulas marcado para fevereiro de 2027, as famílias têm até o fim de janeiro para realizar a mudança de estado.



Apesar das dificuldades financeiras, as famílias não pretendem deixar a oportunidade passar. Ao O DIA, Célia Regina Simeão, 57, conta que chegou a pensar em abrir mão da vaga de Clayton por não conseguir imaginar como seria a mudança. A diarista é responsável pelos cuidados do menino desde o momento em que ele perdeu a mãe, aos dois meses de vida.

Leia mais! Moradora de Santa Cruz, bailarina é aprovada no Bolshoi: 'Orgulhosa' Alunos do projeto social ViDançar, os meninos e as famílias não têm condições de arcar sozinhos com os custos da transferência para outro estado. Para ajudar as crianças a realizar o sonho, foi criada uma vaquinha virtual . A iniciativa busca custear as passagens aéreas, o aluguel de uma moradia e as despesas iniciais de adaptação à nova cidade. A expectativa é arrecadar pelo menos R$ 20 mil, sendo R$ 10 mil destinados à cada família.Com o início das aulas marcado para fevereiro de 2027, as famílias têm até o fim de janeiro para realizar a mudança de estado.Apesar das dificuldades financeiras, as famílias não pretendem deixar a oportunidade passar. Ao, Célia Regina Simeão, 57, conta que chegou a pensar em abrir mão da vaga de Clayton por não conseguir imaginar como seria a mudança. A diarista é responsável pelos cuidados do menino desde o momento em que ele perdeu a mãe, aos dois meses de vida.

"De primeiro eu falava: 'Eu não vou sair daqui. Se o [Clayton] Matheus passar, eu passo a vaga dele para outra pessoa, mas não vou'. Como ele passou, eu falei: 'Agora eu tenho que ir, porque o neguinho passou'. Estou com medo, porque nunca saí de onde moro, mas estou confiante", LEMBROU.



Embora não tenha acompanhado Clayton na viagem a Joinville para a seletiva, em outubro, Célia não conseguiu conter a emoção quando descobriu que o sobrinho havia sido escolhido para estudar na escola. "Eu chorei muito. Eu pulei, chorei, fizeram uma chamada de vídeo para mim. Demorei para acreditar", lembra.



Com um talento nato, Clayton nunca havia feito aulas de balé na vida. Ele iniciou no projeto social neste ano após o convite de uma colega de escola para assistir a uma aula. A professora percebeu que o menino levava jeito e o chamou para participar de uma pré-seletiva. Mesmo com pouco tempo de preparação, conseguiu a aprovação na instituição que é uma das mais disputadas do meio.



"Eu me senti muito confiante, porque a professora falou que eu tinha um dom e que tinha chances de passar", diz o menino, que pulou de alegria quando recebeu a notícia de que havia sido selecionado. "Eu senti muita alegria, porque eu queria muito passar e também me senti muito agradecido pela pela tia Ellen, que falou que confiava em mim e que eu ia conseguir passar", lembra.



Já Guilherme começou a dançar aos 7 anos. Após participar da oficina de xadrez e de contação de história, uma professora o incentivou a tentar o balé depois de uma apresentação do projeto. Desde então, passou a se dedicar à modalidade e chegou a estudar no Teatro Municipal, além de participar de festivais, nos quais conquistou quatro medalhas.



A aprovação no Bolshoi, entretanto, não veio na primeira tentativa. No ano passado, o menino participou da seleção, mas não conseguiu a vaga. Em vez de desistir, decidiu continuar treinando. Com o apoio dos professores, recebeu preparação individual para tentar novamente.



"Participar da seletiva foi a realização de um sonho", afirma ele, que revela ter ficado com medo antes de se apresentar. “Foi um medo junto com felicidade. Passar é um sonho realizado. Só tenho a agradecer”, conta.



Guilherme, que tem como objetivo se tornar um bailarino profissional, tem como inspiração Luís Fernando Rego, ex-morador do Complexo do Alemão que também fez parte do mesmo projeto social e hoje possui uma carreira internacional após estudar na Bolshoi.

A mãe, Beatriz de Souza, 28, acompanhou de perto a trajetória do filho. Ela conta que precisou se desdobrar para garantir que ele tivesse condições de participar das seleções. Na primeira tentativa, chegou a vender doces, fazer rifas e organizar uma vaquinha para conseguir dinheiro para a viagem.



"Que mãe, para o sonho do filho, não se desdobra?", questiona. Apesar do resultado negativo, não desistiu do objetivo de Guilherme. Quando recebeu a notícia da aprovação, a emoção foi ainda maior. "Eu não sabia se pulava, se chorava, se gritava, se abraçava ele. Foi um misto de emoção que não se explica, só se vive", recorda.



Beatriz também enxerga na trajetória do filho uma oportunidade que ela própria não teve. Quando era criança, tinha vontade de fazer balé, mas não havia projetos sociais na comunidade onde morava, no Engenho da Rainha, Zona Norte, e a família não tinha condições de pagar pelas aulas.



"Eu faço por ele tudo que um dia eu queria que fizessem por mim. Eu não tive oportunidade, então me desdobro o máximo possível para que todos os sonhos dele possam se tornar realidade", afirma.



Segundo ela, a dança é uma forma de manter o menino ocupado e dá a ele a chance de correr atrás de um objetivo.



"No meu ponto de vista, criança livre não é uma coisa boa. A criança tem que estar ocupada. Ele acorda cedo, vai para a escola, da escola vai para o balé. Eu sempre mantenho ele ocupado, porque a gente já mora em comunidade. Ele já vê isso todo dia. Mantendo ele ocupado a semana inteira é melhor, que ele não perde o foco", opina.

Projeto já levou outros alunos ao Bolshoi

Há 16 anos no Complexo do Alemão oferecendo atividades culturais e educacionais, o projeto também mantém polos em Campos Elíseos, Saracuruna, Figueira e no Centro de Duque de Caxias, além de uma unidade no Sertão da Bahia.



Segundo a idealizadora e diretora-geral, Ellen Regina da Costa Serra, 50, esta é a segunda vez que dois alunos do projeto conseguem aprovação na mesma seleção. Ao todo, nove estudantes ligados à iniciativa já conquistaram vagas na instituição, incluindo os dois novos aprovados.



Para Ellen, as histórias de Guilherme e Clayton também demonstram a importância de oferecer oportunidades para crianças e adolescentes por meio da cultura.



"São dois meninos incríveis, talentosíssimos e esforçados. O Guilherme tentou no ano passado, não conseguiu, mas não desistiu. Ele persistiu e se capacitou muito mais. Já o Clayton é um talento nato. São poucas as crianças que a gente olha e fala: 'Esse nasceu para isso'", destaca.



A diretora ressalta ainda que a aprovação não representa uma conquista apenas individual, mas pode mudar a realidade de toda a família. Segundo ela, responsáveis por outros estudantes que se mudaram para Joinville conseguiram emprego e melhores condições de vida depois da transferência.



“Todos os pais que foram hoje estão com uma qualidade de vida muito maior, todos empregados. Tenho pais e mães que conseguiram comprar a casa própria, o carro próprio, depois que foram para lá. São histórias que inspiram. É muito legal”, diz.



Atualmente, o ViDançar conta com quase 700 alunos e 45 pessoas entre prestadores de serviço e funcionários. O projeto oferece aulas de reforço escolar, xadrez, atividades de audiovisual para jovens, robótica, rede de apoio para mulheres, breakdance, balé clássico, jazz e contemporâneo e mais.

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