Carro invade a calçada e atropela mulher em Marechal Hermes, na Zona Norte - Arquivo pessoal

Carro invade a calçada e atropela mulher em Marechal Hermes, na Zona NorteArquivo pessoal

Publicado 23/11/2026 17:20

Uma mulher foi atropelada e agredida a pauladas por quatro homens na madrugada desta segunda-feira (23), em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. O crime aconteceu após uma discussão em um bar do bairro, envolvendo o marido da prima da vítima. A Polícia Civil investiga o caso e tenta localizar os autores da agressão.

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Thuane Leandra do Nascimento Pereira, de 29 anos, foi agredida com pauladas na cabeça Arquivo pessoal





Ao chegar ao portão de casa, Thuane se juntou a outros parentes que conversavam na calçada. Câmeras de segurança de uma residência vizinha registraram o momento em que os agressores chegaram ao local, por volta das 1h40, e avançaram com o carro, modelo Prisma, contra as pessoas que estavam na calçada.



Thuane foi atingida pelo veículo e, em seguida, agredida na cabeça com um pedaço de madeira. Com a violência, crianças que estavam no local saíram correndo assustadas. Veja as imagens abaixo.



Câmera de segurança flagra momento em que homens atropelam e agridem mulher a pauladas em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio, na madrugada de segunda-feira (23) Crédito: Arquivo pessoal https://t.co/2Qvqle8PMC — Jornal O Dia (@jornalodia) November 23, 2026

A mulher acabou sendo socorrida para a UPA de Marechal Hermes e, posteriormente, transferida para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, Zona Oeste. Após receber atendimento médico, ela teve alta na segunda-feira e se recupera em casa. De acordo com a família, a mulher ainda está bastante debilitada e apresenta ferimentos no braço e na cabeça.



A vítima passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML) do Centro e aguarda para prestar depoimento. As demais testemunhas também devem ser ouvidas.



Ainda segundo os familiares, os agressores são conhecidos no bairro e usavam tornozeleiras eletrônicas. A 30ª DP (Marechal Hermes) investiga o caso. Segundo familiares, a vítima, identificada como Thuane Leandra do Nascimento Pereira, 29 anos, estava no estabelecimento quando começou uma discussão envolvendo o companheiro da prima. O grupo decidiu deixar o bar, mas foi seguido pelos homens, que estavam em um carro cinza.Ao chegar ao portão de casa, Thuane se juntou a outros parentes que conversavam na calçada. Câmeras de segurança de uma residência vizinha registraram o momento em que os agressores chegaram ao local, por volta das 1h40, e avançaram com o carro, modelo Prisma, contra as pessoas que estavam na calçada.Thuane foi atingida pelo veículo e, em seguida, agredida na cabeça com um pedaço de madeira. Com a violência, crianças que estavam no local saíram correndo assustadas.A mulher acabou sendo socorrida para a UPA de Marechal Hermes e, posteriormente, transferida para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, Zona Oeste. Após receber atendimento médico, ela teve alta na segunda-feira e se recupera em casa. De acordo com a família, a mulher ainda está bastante debilitada e apresenta ferimentos no braço e na cabeça.A vítima passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML) do Centro e aguarda para prestar depoimento. As demais testemunhas também devem ser ouvidas.Ainda segundo os familiares, os agressores são conhecidos no bairro e usavam tornozeleiras eletrônicas. A 30ª DP (Marechal Hermes) investiga o caso.

Professor agredido no Centro apresenta melhora

O professor André Aires, de 42 anos, apresentou novos sinais de despertar e já consegue respirar espontaneamente, embora ainda necessite de ventilação mecânica. Segundo boletim médico divulgado pela direção do Hospital Municipal Miguel Couto, nesta segunda-feira (23), ele está sem sedação e apresenta melhora da função renal. Apesar da evolução, o quadro ainda exige cuidados intensivos. André também teve uma convulsão e passou por uma nova tomografia para investigar uma alteração. Os resultados do exame serão apresentados à família a partir desta terça-feira (24).



De acordo com a atualização, o paciente segue evoluindo dentro do planejamento de recuperação estabelecido pela equipe médica, apesar das intercorrências. Na última atualização, divulgada no sábado (21), André havia apresentado pequenos sinais de despertar, como abrir os olhos, movimentar uma das mãos e reagir à voz de um enfermeiro. Na ocasião, também foi informada uma melhora nos indicadores renais e o controle de uma pneumonia.