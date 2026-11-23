FAETEC abre mais de 12 mil vagas para 2027.1 - Divulgação Redes Socais

FAETEC abre mais de 12 mil vagas para 2027.1Divulgação Redes Socais

Publicado 23/11/2026 17:28

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abriu o processo seletivo 2027.1, com 12.318 oportunidades de formação em diferentes áreas e níveis de escolaridade. A oferta contempla desde a Educação Básica até o Ensino Superior, além de cursos técnicos, especializações e formação em gastronomia, em parceria com a tradicional instituição francesa Le Cordon Bleu.

As vagas estão distribuídas entre diferentes modalidades de ensino e unidades da rede no estado do Rio de Janeiro. A seleção representa uma oportunidade para quem deseja ingressar na rede pública de ensino, buscar qualificação profissional ou ampliar a formação acadêmica.



Entre os destaques está a oferta de cursos de Educação Técnica, que concentra a maior parte das oportunidades, com 10.898 vagas. Também há opções nas áreas de Música e Teatro e formação gastronômica em parceria com a Le Cordon Bleu.



Distribuição das vagas



Ao todo, são 12.318 oportunidades, divididas entre as seguintes modalidades:



- Educação Técnica: 10.898 vagas

- Educação Fundamental: 376 vaga

- Educação Básica: 309 vagas

- Ensino Superior: 496 vagas

- Educação Técnica (Música e Teatro): 135 vagas

- Especialização Técnica: 70 vagas

- Le Cordon Bleu: 34 vagas



Inscrição e processo de seleção







A seleção ocorrerá por sorteio público, utilizando como referência o número do primeiro prêmio da Loteria Federal. Cada candidato receberá um número da sorte, formado pelos cinco últimos dígitos do número de inscrição. A classificação seguirá a ordem crescente a partir do número sorteado, respeitando o quantitativo de vagas de cada curso, etapa, ano e turno.



O edital também prevê reserva de vagas para diferentes grupos, incluindo pessoas com deficiência, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), filhos de servidores efetivos da FAETEC e candidatos que atendam aos critérios socioeconômicos e às condições previstas para estudantes da rede pública e pessoas negras, pardas ou indígenas.



Há uma exigência específica para as vagas de Educação Infantil e Ensino Fundamental do ISEPAM: os candidatos precisam comprovar residência no município de Campos dos Goytacazes, conforme determinação judicial.

No edital do CAP ISEPAM, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da COSEAC/UFF. A taxa prevista é de R$ 35,00 a R$ 80,00.A seleção ocorrerá por sorteio público, utilizando como referência o número do primeiro prêmio da Loteria Federal. Cada candidato receberá um número da sorte, formado pelos cinco últimos dígitos do número de inscrição. A classificação seguirá a ordem crescente a partir do número sorteado, respeitando o quantitativo de vagas de cada curso, etapa, ano e turno.O edital também prevê reserva de vagas para diferentes grupos, incluindo pessoas com deficiência, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), filhos de servidores efetivos da FAETEC e candidatos que atendam aos critérios socioeconômicos e às condições previstas para estudantes da rede pública e pessoas negras, pardas ou indígenas.Há uma exigência específica para as vagas de Educação Infantil e Ensino Fundamental do ISEPAM: os candidatos precisam comprovar residência no município de Campos dos Goytacazes, conforme determinação judicial.

Atenção aos editais



Os interessados devem consultar os documentos correspondentes à modalidade e à unidade de ensino desejadas para conferir os requisitos, o número de vagas, os prazos e as etapas de inscrição. No caso do CAP ISEPAM, todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no portal da COSEAC.









