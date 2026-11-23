FAETEC abre mais de 12 mil vagas para 2027.1Divulgação Redes Socais
Entre os destaques está a oferta de cursos de Educação Técnica, que concentra a maior parte das oportunidades, com 10.898 vagas. Também há opções nas áreas de Música e Teatro e formação gastronômica em parceria com a Le Cordon Bleu.
Distribuição das vagas
- Educação Técnica: 10.898 vagas
- Educação Fundamental: 376 vaga
- Educação Básica: 309 vagas
- Ensino Superior: 496 vagas
- Educação Técnica (Música e Teatro): 135 vagas
- Especialização Técnica: 70 vagas
- Le Cordon Bleu: 34 vagas
Inscrição e processo de seleção
A seleção ocorrerá por sorteio público, utilizando como referência o número do primeiro prêmio da Loteria Federal. Cada candidato receberá um número da sorte, formado pelos cinco últimos dígitos do número de inscrição. A classificação seguirá a ordem crescente a partir do número sorteado, respeitando o quantitativo de vagas de cada curso, etapa, ano e turno.
O edital também prevê reserva de vagas para diferentes grupos, incluindo pessoas com deficiência, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), filhos de servidores efetivos da FAETEC e candidatos que atendam aos critérios socioeconômicos e às condições previstas para estudantes da rede pública e pessoas negras, pardas ou indígenas.
Há uma exigência específica para as vagas de Educação Infantil e Ensino Fundamental do ISEPAM: os candidatos precisam comprovar residência no município de Campos dos Goytacazes, conforme determinação judicial.
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