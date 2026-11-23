Vacinação de mpox - Divulgação/Maurício Bazílio

Vacinação de mpoxDivulgação/Maurício Bazílio

Publicado 23/11/2026 17:48 | Atualizado 23/11/2026 19:19

A vacina contra a mpox voltou a faltar na cidade do Rio. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou nesta segunda-feira (23) que mais de 8 mil pessoas foram vacinadas com todas as doses enviadas pelo Ministério da Saúde desde a retomada da campanha, em 6 de novembro. No momento, os estoques do imunizante estão esgotados, e a pasta aguarda o envio de uma nova remessa para retomar a vacinação.





A falta de doses ocorre poucos dias depois de o município anunciar a chegada de mil frascos enviados pelo Ministério da Saúde. A remessa, recebida antes da retomada da aplicação em 19 de novembro, tinha capacidade para imunizar até 5 mil pessoas, já que cada frasco permite até cinco aplicações.



A imunização é destinada a pessoas que fazem uso da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP), que nunca receberam a vacina e apresentem receita ou laudo médico com validade de seis meses; e a pessoas vivendo com HIV/Aids, com idade a partir de 18 anos e contagem de linfócitos CD4 inferior a 200 células/mm³.



A vacina contra a mpox não faz parte do calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI). O envio de doses e as recomendações para a aplicação são definidos pelo Ministério da Saúde. O esquema prevê duas doses, com intervalo de 28 dias entre elas.

LEIA MAIS: Moradores da Maré fazem manifestação contra mais um batalhão A falta de doses ocorre poucos dias depois de o município anunciar a chegada de mil frascos enviados pelo Ministério da Saúde. A remessa, recebida antes da retomada da aplicação em 19 de novembro, tinha capacidade para imunizar até 5 mil pessoas, já que cada frasco permite até cinco aplicações.A imunização é destinada a pessoas que fazem uso da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP), que nunca receberam a vacina e apresentem receita ou laudo médico com validade de seis meses; e a pessoas vivendo com HIV/Aids, com idade a partir de 18 anos e contagem de linfócitos CD4 inferior a 200 células/mm³.A vacina contra a mpox não faz parte do calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI). O envio de doses e as recomendações para a aplicação são definidos pelo Ministério da Saúde. O esquema prevê duas doses, com intervalo de 28 dias entre elas.

Dependência de fabricante preocupa

Em entrevista ao O DIA publicada no sábado (21), o deputado federal Daniel Soranz (PSD), médico e ex-secretário municipal de Saúde do Rio, chamou atenção para a dificuldade de aquisição do imunizante. Segundo ele, o mercado mundial depende de uma única fabricante, a dinamarquesa Bavarian Nordic, responsável pelo fornecimento da vacina para diferentes países.



“O mundo não pode continuar dependendo de um único fabricante. Existe um problema estrutural no desenho global de suprimentos”, afirmou Soranz.



O parlamentar defende que o Brasil invista na produção nacional da vacina. De acordo com ele, o país tem capacidade tecnológica para fabricar o imunizante e atender tanto à demanda interna quanto à de outras nações.



“O Brasil tem capacidade para isso”, declarou.



Soranz também questionou o volume de doses que o país negocia por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Segundo o deputado, a previsão era de aquisição de 25 mil doses, quantidade que considera insuficiente para atender aos grupos mais vulneráveis.



Ele citou como exemplo as pessoas que vivem com HIV. No estado do Rio de Janeiro, são cerca de 127 mil pessoas nessa condição, enquanto a capital reúne aproximadamente 57 mil. Para imunizar prioritariamente a população de maior risco no país, considerando as duas aplicações, Soranz estima que seriam necessárias entre 1,7 milhão e 1,9 milhão de doses.



Número de casos

A capital fluminense registrou 315 casos de mpox até o momento; em todo o ano passado, foram 97. O mês de outubro concentra a maior parte dos casos: 154, 227,6% a mais que setembro, que teve 47. Até esta segunda-feira, novembro contabilizou 23 diagnósticos.



Causada por um vírus da família Orthopoxvirus, a mpox é transmitida principalmente pelo contato direto com lesões na pele ou secreções de pessoas infectadas. Também pode passar pelo contato com objetos contaminados, como roupas e toalhas. Entre os sintomas estão febre, dor de cabeça, dores musculares, cansaço e inchaço dos linfonodos. A doença também provoca erupções na pele, que podem começar como manchas avermelhadas e evoluir para bolhas e crostas, geralmente dolorosas.

