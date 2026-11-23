Estudo intitulado Mulheres visíveis - Uma Luz sobre o Cárcere traçou o perfil das encarceradas no RJLuiz Silveira/Agência CNJ/ Direitos Reservados
A pesquisa também aponta problemas enfrentados pelas mulheres no sistema prisional fluminense, como isolamento, falta de programas de ressocialização e impactos na saúde mental agravados pela privação de liberdade.
Confira alguns dados da pesquisa
- Entre as detentas, 82,79% eram responsáveis pelo sustento financeiro de dependentes antes da prisão, provendo custos essenciais de alimentação, vestuário e moradia
- Mais de 80% das mulheres eram solteiras (72,09%) ou divorciadas (9,77%)
- Dentro da população carcerária, 76,39% das mulheres dizem ter ao menos um filho. Ao todo, elas têm 444 filhos, sendo 167 até 12 anos de idade.
- Das entrevistadas que são mães, 46% tiveram filhos ainda na adolescência.
- Oito em cada dez (82,4%) detentas afirmaram que eram quem sustentava outras pessoas antes do encarceramento.
De acordo com o estudo, o hiperencarceramento atinge principalmente mulheres primárias, envolvidas em crimes sem violência, sobretudo relacionados ao tráfico de drogas. Muitas delas, segundo o levantamento, são motivadas por necessidades de subsistência ou vínculos afetivos.
"O cenário é agravado pelo uso abusivo das prisões preventivas, que frequentemente superam seis meses, e pela desterritorialização, já que a grande maioria das presas cumpre pena a mais de 50 km de suas casas", aponta um trecho do relatório.
A maternidade também aparece como uma característica central desse grupo. Segundo os pesquisadores, a prisão dessas mulheres provoca impactos que ultrapassam o ambiente familiar e afetam diretamente os filhos.
"A prisão dessas mulheres desestrutura redes familiares inteiras, transferindo o ônus do cuidado para avós e tias, muitas vezes sem a regularização da guarda das crianças, o que trava o acesso a matrículas escolares e benefícios sociais", observa o estudo.
"Intitulamos a pesquisa de 'Mulheres Visíveis' porque essas mulheres, além de silenciadas, são sistematicamente invisibilizadas. Nosso primeiro passo foi garantir a elas o direito de serem ouvidas sobre suas próprias trajetórias. O segundo ponto central do estudo é lançar um olhar específico sobre o sistema prisional feminino. Atualmente, as normas e decisões são, em grande parte, pautadas na estrutura e na lógica das unidades prisionais masculinas. As mulheres, no entanto, possuem dores e especificidades que exigem uma análise rigorosa sob a perspectiva de gênero", avalia a defensora pública Thaís dos Santos Lima, coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher e de Vítimas de Violência de Gênero (Nudem) e da Comulher.
A defensora pública Thaís de Moura Souza e Lima, coordenadora do Núcleo do Sistema Penitenciário (Nuspen), também defende a adoção de uma perspectiva de gênero na execução penal e na garantia dos direitos das mulheres em situação de cárcere.
"O estudo servirá como um importante instrumento para o trabalho da Defensoria Pública. Nas demandas individuais, ele fundamentará petições e pedidos de liberdade ao demonstrar a profunda desigualdade na execução penal. Na esfera coletiva, dará base para ações que cobrem melhorias reais no sistema prisional. Esse é um ponto de partida essencial para garantirmos, com maior eficácia, o acesso à Justiça a essa população", afirma.
O relatório também aborda violações de direitos e características relacionadas a raça, escolaridade e saúde.
Segundo as defensoras, a confiança das detentas na equipe da Defensoria Pública foi fundamental para a realização do levantamento. Com atuação há 27 anos no sistema penitenciário, a instituição conseguiu estabelecer um ambiente seguro para que as mulheres relatassem suas angústias, expectativas para o futuro e experiências de violações de direitos.
Ao todo, as 216 participantes responderam a 123 perguntas, em entrevistas presenciais com duração de 40 a 50 minutos.
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