Estudo intitulado Mulheres visíveis - Uma Luz sobre o Cárcere traçou o perfil das encarceradas no RJ - Luiz Silveira/Agência CNJ/ Direitos Reservados

Estudo intitulado Mulheres visíveis - Uma Luz sobre o Cárcere traçou o perfil das encarceradas no RJLuiz Silveira/Agência CNJ/ Direitos Reservados

Publicado 23/11/2026 18:59 | Atualizado 23/11/2026 19:18

Mulher negra, solteira, mãe e responsável pelo sustento financeiro da casa. Esse é o perfil predominante das detentas de uma unidade prisional do estado fluminense, segundo um estudo conduzido pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro . Apresentada nesta segunda-feira (23), a pesquisa revela que mais da metade das entrevistadas sofreu violência doméstica antes de ser presa, enquanto quase metade relatou ter sido vítima de abuso sexual na infância ou adolescência.

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O levantamento foi realizado em março deste ano, por meio de entrevistas presenciais com 216 mulheres no Presídio Feminino Nilza da Silva Santos, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Entre as participantes, havia presas condenadas e provisórias, ou seja, que ainda não foram julgadas ou não receberam uma sentença definitiva.



A pesquisa também aponta problemas enfrentados pelas mulheres no sistema prisional fluminense, como isolamento, falta de programas de ressocialização e impactos na saúde mental agravados pela privação de liberdade.

Confira alguns dados da pesquisa

- Entre as entrevistadas, 78,24% são negras e 76,39% são mães



- Entre as detentas, 82,79% eram responsáveis pelo sustento financeiro de dependentes antes da prisão, provendo custos essenciais de alimentação, vestuário e moradia



- Mais de 80% das mulheres eram solteiras (72,09%) ou divorciadas (9,77%)



- Dentro da população carcerária, 76,39% das mulheres dizem ter ao menos um filho. Ao todo, elas têm 444 filhos, sendo 167 até 12 anos de idade.



- Das entrevistadas que são mães, 46% tiveram filhos ainda na adolescência.



- Oito em cada dez (82,4%) detentas afirmaram que eram quem sustentava outras pessoas antes do encarceramento.



De acordo com o estudo, o hiperencarceramento atinge principalmente mulheres primárias, envolvidas em crimes sem violência, sobretudo relacionados ao tráfico de drogas. Muitas delas, segundo o levantamento, são motivadas por necessidades de subsistência ou vínculos afetivos.



"O cenário é agravado pelo uso abusivo das prisões preventivas, que frequentemente superam seis meses, e pela desterritorialização, já que a grande maioria das presas cumpre pena a mais de 50 km de suas casas", aponta um trecho do relatório.



A maternidade também aparece como uma característica central desse grupo. Segundo os pesquisadores, a prisão dessas mulheres provoca impactos que ultrapassam o ambiente familiar e afetam diretamente os filhos.



"A prisão dessas mulheres desestrutura redes familiares inteiras, transferindo o ônus do cuidado para avós e tias, muitas vezes sem a regularização da guarda das crianças, o que trava o acesso a matrículas escolares e benefícios sociais", observa o estudo.



"Intitulamos a pesquisa de 'Mulheres Visíveis' porque essas mulheres, além de silenciadas, são sistematicamente invisibilizadas. Nosso primeiro passo foi garantir a elas o direito de serem ouvidas sobre suas próprias trajetórias. O segundo ponto central do estudo é lançar um olhar específico sobre o sistema prisional feminino. Atualmente, as normas e decisões são, em grande parte, pautadas na estrutura e na lógica das unidades prisionais masculinas. As mulheres, no entanto, possuem dores e especificidades que exigem uma análise rigorosa sob a perspectiva de gênero", avalia a defensora pública Thaís dos Santos Lima, coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher e de Vítimas de Violência de Gênero (Nudem) e da Comulher.



A defensora pública Thaís de Moura Souza e Lima, coordenadora do Núcleo do Sistema Penitenciário (Nuspen), também defende a adoção de uma perspectiva de gênero na execução penal e na garantia dos direitos das mulheres em situação de cárcere.



"O estudo servirá como um importante instrumento para o trabalho da Defensoria Pública. Nas demandas individuais, ele fundamentará petições e pedidos de liberdade ao demonstrar a profunda desigualdade na execução penal. Na esfera coletiva, dará base para ações que cobrem melhorias reais no sistema prisional. Esse é um ponto de partida essencial para garantirmos, com maior eficácia, o acesso à Justiça a essa população", afirma.



O relatório também aborda violações de direitos e características relacionadas a raça, escolaridade e saúde.



"Das mulheres entrevistadas que são mães, 46% delas tiveram seus filhos ainda na adolescência. Para além do sofrimento do cárcere, essas mulheres enfrentam a angústia de não saber com quem estão seus filhos e se estão recebendo os cuidados necessários em sua ausência. Conhecer essa realidade é fundamental: a pesquisa nos permite identificar essas crianças, dimensionar os impactos da prisão que ultrapassam a pessoa condenada e construir estratégias para minimizar seus efeitos sobre quem também acaba cumprindo, injustamente, as consequências dessa pena", avalia Maria Isabel Saboya, coordenadora da Cdedica.



Segundo as defensoras, a confiança das detentas na equipe da Defensoria Pública foi fundamental para a realização do levantamento. Com atuação há 27 anos no sistema penitenciário, a instituição conseguiu estabelecer um ambiente seguro para que as mulheres relatassem suas angústias, expectativas para o futuro e experiências de violações de direitos.



Ao todo, as 216 participantes responderam a 123 perguntas, em entrevistas presenciais com duração de 40 a 50 minutos.

