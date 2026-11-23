Brasileiras conquistam destaque no World Rescue Challenge 2026, no Rio - Divulgação CBMERJ

Brasileiras conquistam destaque no World Rescue Challenge 2026, no RioDivulgação CBMERJ

Publicado 23/11/2026 18:57

Uma dupla do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) colocou o Brasil entre as seis melhores equipes do mundo na prova de trauma do World Rescue Challenge (WRC) 2026. Formada pelo major Duque Estrada e pelo sargento Maia, a equipe brasileira conquistou a sexta colocação entre 26 participantes na modalidade. A competição terminou neste domingo (22), no Riocentro, na Zona Sudoeste do Rio, após quatro dias de disputas.

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Realizada pela primeira vez no estado, a competição reuniu cerca de 300 profissionais de 18 países em provas de salvamento veicular e atendimento ao trauma. Os desafios simularam situações reais de resgate, exigindo conhecimento técnico, agilidade, precisão e integração entre os participantes.



Na classificação geral de trauma, a Irlanda ficou com o primeiro lugar, seguida por França e Romênia. O CBMERJ garantiu a sexta posição, à frente de equipes da Croácia e de Portugal.



Já na modalidade de salvamento veicular, o topo do pódio ficou com a Lisboa Extrication Team, de Portugal. A Dublin Fire Brigade, da Irlanda, terminou em segundo lugar, enquanto a equipe Largo - LXT, dos Estados Unidos, conquistou a terceira colocação.



Além das provas, o encontro promoveu o intercâmbio de experiências entre profissionais de diferentes países. Os participantes tiveram contato com equipamentos, tecnologias e protocolos de atuação utilizados em operações de salvamento e atendimento pré-hospitalar.



O subcomandante-geral do CBMERJ e chefe do Estado-Maior Geral, coronel Sarmento, ressaltou a importância da troca de conhecimentos entre as instituições.



“Este campeonato não foi apenas uma disputa por medalhas, troféus ou posições no pódio. Foi uma oportunidade extraordinária de compartilhar conhecimentos, trocar experiências, aprimorar técnicas, estabelecer padrões de excelência e fortalecer os laços de cooperação entre as instituições e os países participantes”, afirmou.



O encerramento do WRC 2026 marcou a primeira edição do evento realizada no Rio de Janeiro. A competição também destacou a importância da cooperação internacional para o aprimoramento das técnicas de salvamento e atendimento às vítimas. Realizada pela primeira vez no estado, a competição reuniu cerca de 300 profissionais de 18 países em provas de salvamento veicular e atendimento ao trauma. Os desafios simularam situações reais de resgate, exigindo conhecimento técnico, agilidade, precisão e integração entre os participantes.Na classificação geral de trauma, a Irlanda ficou com o primeiro lugar, seguida por França e Romênia. O CBMERJ garantiu a sexta posição, à frente de equipes da Croácia e de Portugal.Já na modalidade de salvamento veicular, o topo do pódio ficou com a Lisboa Extrication Team, de Portugal. A Dublin Fire Brigade, da Irlanda, terminou em segundo lugar, enquanto a equipe Largo - LXT, dos Estados Unidos, conquistou a terceira colocação.Além das provas, o encontro promoveu o intercâmbio de experiências entre profissionais de diferentes países. Os participantes tiveram contato com equipamentos, tecnologias e protocolos de atuação utilizados em operações de salvamento e atendimento pré-hospitalar.O subcomandante-geral do CBMERJ e chefe do Estado-Maior Geral, coronel Sarmento, ressaltou a importância da troca de conhecimentos entre as instituições.“Este campeonato não foi apenas uma disputa por medalhas, troféus ou posições no pódio. Foi uma oportunidade extraordinária de compartilhar conhecimentos, trocar experiências, aprimorar técnicas, estabelecer padrões de excelência e fortalecer os laços de cooperação entre as instituições e os países participantes”, afirmou.O encerramento do WRC 2026 marcou a primeira edição do evento realizada no Rio de Janeiro. A competição também destacou a importância da cooperação internacional para o aprimoramento das técnicas de salvamento e atendimento às vítimas.

Mundial de resgate e salvamento reuniu 300 profissionais

A competição mundial de resgate e salvamento reuniu cerca de 300 profissionais de 18 países no Riocentro, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. O World Rescue Challenge 2026 (WRC), realizado pela primeira vez no Brasil, seguiu até domingo (22) e colocou equipes de diferentes partes do mundo à prova em simulações de acidentes de trânsito e atendimento a vítimas de trauma. A entrada foi gratuita.

Organizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o evento foi considerado uma das principais disputas internacionais do setor. Durante quatro dias, os participantes enfrentaram situações que exigiram técnicas para retirar vítimas presas às ferragens e prestar os primeiros atendimentos médicos.



As provas avaliaram a capacidade técnica dos profissionais, a rapidez na tomada de decisões, a integração entre os integrantes das equipes e a aplicação de procedimentos de emergência. A iniciativa também buscou promover o intercâmbio de experiências e aprimorar as técnicas utilizadas em ocorrências reais.



O Brasil participou da disputa com representantes de cinco estados. O Rio de Janeiro foi representado por uma dupla de atendimento pré-hospitalar e uma equipe feminina de salvamento veicular, apontada como a única formada exclusivamente por mulheres na competição.